Панамский кризис. Как англичане устроили Панаме тотальную деструкцию

Сборная Англии жаждала оправдаться после не слишком выразительной встречи с Тунисом (2:1), а панамцы надеялись завоевать первые в своей истории очки на чемпионатах мира. У одних получилось почти все, у других – почти ничего.

Прогуливаясь по городу перед игрой, можно было встретить толпы панамцев почти на каждом шагу, а вот английские болельщики будто растворились в лучах знойного нижегородского солнца. Единичные персонажи в футболках сборной Англии на поверку оказывались либо арабами, либо русскими, решившими войти в образ классических британских ультрас.

Первый истинно английский фан встретился мне у вокзальной камеры хранения: аутентичный дедуля лет 70-ти бойко рассказывал двум молодым соотечественникам, что он был на «Уэмбли» пять раз, и все пять раз его команда проигрывала. «Нижний Новгород Арена», конечно, не идет в сравнение с легендарным лондонским стадионом, зато для великовозрастного фаната «трех львов» она обещала позитивные эмоции. По крайней мере, сомнений в победе над Панамой ни у ветерана, ни у его юных попутчиков не было.

Внутри чаши арены многообразие англичан наконец-то проявилось по полной. Трибуна В еще за час до стартового свистка оказалась завешена знаменами Юнион Джека, по надписям на которых можно изучать географию Англии: Шеффилд, Хаддерсфилд, Бери, Ноттингем, Лутон, Бристоль, Сток, Ковентри, Рочдейл, Вест Бромвич и конечно Лондон, обозначенный на центральном и самом масштабном полотне. А когда началась стартовая церемония, все они вдруг разом запели – это было потрясающе! Мурашки разлились по телу мощным горячим цунами: я словил настоящий фанатский оргазм. Только ради этого стоило сюда попасть. Когда прозвучал свисток, я все еще пребывал в приятном оцепенении.

Составы ни тех, ни других не удивили: тренер панамцев Эрнан Гомес еще на предматчевой конференции заявил, что не планирует менять основную обойму. У англичан бросалось в глаза отсутствие Деле Алли (у него возникли проблемы со здоровьем, о чем говорил днем ранее Гарет Саутгейт) и появление вместо него Рубена Лофтус-Чика. Команда Саутгейта выстроилась в стандартные для них нынче 3+5+2, сборная Панамы так же привычно избрала схему 4+3+3. Британцы с ходу принялись давить по правому флангу, однако первый реально опасный момент возник у футболистов Панамы, подкарауливших ошибку в центре поля.

Впрочем, англичане продолжили гнуть свою линию, и очень скоро она принесла успех. Очередная атака по правому краю привела к угловому, подача с которого нашла в центре штрафной голову одинокого Стоунза. Любопытно, что за мгновение до этого арбитр делал панамцам внушение за слишком рьяную опеку Кейна. «Канальщики» старались очень плотно держать главного бомбардира «трех львов», а вот про центрального защитника, подключившегося к стандарту, забыли напрочь.

Забитая фанатами англичан трибуна тут же взорвалась боем барабанов, хотя сборная Панамы чуть было не заткнула их спустя всего минуту после пропущенного мяча. Оборона англичан давала соперникам многовато пространства, и лишь неточность в завершающей стадии мешала игрокам в красных футболках сравнять счет. Одним из самых активных футболистов Панамы был 11-й номер Армандо Купер, который не только качественно и агрессивно прессинговал, но и раз за разом вырывался на оперативный простор, создавая опасные моменты.

Однако на 20-й минуте, увлекшись атаками, футболисты сборной Панамы прозевали заброс на Лингарда и получили пенальти в свои ворота. К «точке» подошел, конечно же, Гарри Кейн – и со всей силы вколотил мяч в девятку. 2:0, и для Панамы все стало совсем грустно, а английские барабаны загремели пуще прежнего. Игра несколько успокоилась и неспешно текла к перерыву, пока на 36-й минуте ситуацию не взорвал Лингард: разыграв шуструю стеночку с партнером и выйдя на ударную позицию, Джесси идеальным обводящим ударом послал мяч под перекладину.

На этом Панама просто рассыпалась. 40-я минута: сборная Англии разыграла издевательскую комбинацию после штрафного, и Джон Стоунз оформил дубль; 44-я: Кейна внаглую завалили в штрафной, и Ураган сам же отомстил со второго пенальти, исполнив удар как под копирку. 5:0 к перерыву – кроме несчастных панамцев, ради чести страны вынужденных терпеть еще целый тайм, вторая половина встречи особого интереса ни для кого уже не представляла.

После перерыва сборная Панамы продолжала отбиваться, заскучавшие болельщики скандировали «Россия! Россия!», и только барабаны с трибуны англичан все гнали «трех львов» вперед. Вскоре Кейн сделал хет-трик – правда, случайно, не успев убрать ногу после удара Лофтус-Чика, – и под овации стадиона уступил место Джейми Варди. Панамские фанаты попытались хоть как-то развлечься, пуская по арене «волны», но как только они доходили до трибуны англичан, тут же наступал штиль: британцы традиционно не приемлют этой забавы и не участвуют в ней.

К чести сборной Панамы, она не ушла с поля без гола: подачу со стандарта в падении замкнул защитник Фелипе Балой. Стадион в этот момент взревел так, будто панамцы разом отыгрались. Экзотики атмосфере придал звук некоего, видимо, народного инструмента, напоминающий звон поварешки о железную кастрюлю. На том и порешили: 6:1 – англичане набрали вистов перед зарубой с Бельгией за первое место в группе, ну а сборная Панамы может гордиться тем, что открыла счет своим голам на чемпионатах мира, а значит, уже точно съездила в Россию не зря.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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