Не братья вы мне. Как ЦСКА завершал предсезонную подготовку матчем против «Енисея»

За неделю до старта сезона ЦСКА провел товарищеский матч на домашней арене против «Енисея». Для Виктора Гончаренко это был шанс найти и исправить игровые ошибки, а для болельщиков – посмотреть на любимый клуб без братьев Березуцких, Игнашевича и ряда ключевых легионеров.

ЦСКА прежде никогда не проводил товарищеские матчи на ВЭБ-Арене, а потому, болельщики решили придать игре особый статус. «Мы хотим сделать завтрашний матч полноправным открытием нового футбольного сезона. Дать понять Команде, оставшейся без многолетних лидеров, что 12-й игрок по-прежнему рядом. Был, есть и будет. Уже через неделю нам всем предстоит сыграть в Суперкубке и завтра есть отличная возможность настроить игроков на битву за первый трофей сезона», — объявили армейские ультрас-коллективы перед игрой.

Для Виктора Гончаренко, на днях продлившего соглашение с ЦСКА на два года, это был последний шанс просмотреть связки на практике перед суперкубковым матчем с «Локо». Армейцы всю предсезонную подготовку, в том числе и товарищеские спарринги, провели в прошлогодней экипировке от adidas, несмотря на объявленное соглашение с Umbro. Сегодня армейцы вышли в черной форме, которую можно было видеть на игроках москвичей два сезона подряд.

Все болельщики расположились на боковой трибуне вдоль поля. Сначала был занят только нижний ярус, но, когда количество желавших посмотреть на Кирилла Набабкина с капитанской повязкой, организаторам пришлось открыть доступ к верхнему ярусу. К 30-й минуте на арене ЦСКА, внешне было около 7 тысяч болельщиков. Самые активные расположились с края, вывесили яркий баннер «Вперед, армейцы», расставили большие флаги и на протяжении всего тайма вели своих вперед. Не остались без поддержки и красноярцы. Около 30 выездных фанатов можно было увидеть за воротами со стороны большой башни ЦСКА. Они даже вывесили небольшой баннер: «Мы – Красноярск».

Наш состав на игру pic.twitter.com/TnTJtvdnbW — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 21, 2018

ЦСКА вышел на поле в схеме 4+4+2, которую практиковал на протяжении всего сбора в Австрии. Одно из наиболее ярких нововведений – переход номинального опорника Хетага Хосонова на левый край, при том, что прежде Гончаренко использовал молодого игрока даже в защите. Разрушителями же в этой игре были Бистрович и Дзагоев. Алан стал единственным «сборником» России, заявленным на этот матч и играл максимально по всей ширине поля, то смещаясь на место Вернблума, то играя под Чаловым. Федор же неожиданно вышел с 9 номером на спине, чем смутил многих болельщиков со слабым зрением.

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Армейцы начали активно переводить мяч с фланга на фланг, а «Енисей» здорово прессинговал и несколько раз чуть не заставил ЦСКА ошибиться. Первый удар случился на 10-й минуте: с 25 метров бил Хосонов, но попал в Грицаенко. Вскоре пристрелился и Витиньо, для которого этот матч может стать последним. Бразилец в стиле Арьена Роббена с правого фланга сместился в центр и пробил в дальнюю «9», но здорово сыграл Юрченко. Вскоре после подачи с левого фланга Дзагоев ворвался в штрафную, головой с разворота скинул мяч во вратарскую, где должен был замыкать Ефремов, но свой момент он реализует уже в следующей атаке.

Проход по левому флангу Георгия Щенникова закончился навесом в штрафную, точно на голову Федора Чалова, тот подобно Дзагоеву сбросил мяч на Ефремова и со второй попытки Дмитрий атаку трансформировал в гол – 1:0. В конце тайма болельщики зарядили «Игнааашевич Сергей», а также напомнили футболистам о предстоящей игре с «Локо», скандируя «Едем в Нижний за победой».

Хорошо действовал и вратарь ЦСКА – Илья Помазун, в отличие от связки защитников Чернов – Магнуссон. Никита не мог разобраться, как действовать при опеке даже с Набабкиным. Так в одном из моментов Обрадович вышел 1 на 1 с воротами ЦСКА, но надежно сыграл на выходе Помазун.

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Но и дублера Игоря Акинфеева удача покинула. В начале второго тайма защитники потеряли мяч, дали сделать «парашют» в штрафную, проиграли борьбу, Саркисов, выйдя 1 на 1 с Помазуном, ушел в сторону и заработал пенальти. Обрадович пробил в левый нижний угол, вратарь ЦСКА угадал угол, но от штанги мяч влетел за «ленточку» и счет сравнялся.

Дмитрий Аленичев смотрел матч с ложи прессы в компании с Егором Титовым и клубным переводчиком Глебом Дворецким, поэтому большие правки в игру команды не мог внести чисто физически. Гончаренко же дал поиграть Жамалетдинову с Чаловым в одной связке и Бистровичу с Бийолом.

Армейцы закончили предсезонную подготовку ничьей с «Енисеем», но скрыли козыри в виде вернувшихся с ЧМ-2018 сборников и арендованного защитника – Родриго Бекао.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: ПФК ЦСКА