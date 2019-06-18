Назад в будущее. В Саранске прошел первый Кубок ПФЛ «Переправа»

Кубок ПФЛ «Переправа» оправдал все ожидания. Команды показали зрелищный и результативный футбол. А селекционеры смогли оценить уровень молодых исполнителей из команд второго дивизиона.

Возрожденная «Переправа»

В российском футболе всегда остро стоял вопрос поиска перспективных игроков в маленьких клубах и отдаленных регионах. В начале 2000-х в России проводился турнир под названием «Надежда», который помог в разные годы раскрыться многим действующим игроками Премьер-лиги, среди которых Юрий Газинский, Алан Дзагоев, Кирилл Панченко и Юрий Жирков. Но после 2009-го года турнир прекратил свое существование и получил новую жизнь только 10 лет спустя, под своим историческим названием «Переправа».

Возрождение «Переправы». В Саранске пройдет турнир молодежных сборных, составленных из игроков ПФЛ

Разговоры о возрождении подобного соревнования шли на протяжении последних нескольких лет. И только в феврале этого года на совете Профессиональной футбольной лиги приняли решение о возрождении «Переправы». Организаторам удалось за очень сжатые сроки подготовить и провести турнир, поразивший многих своим профессиональным уровнем. Команды разместились в центре олимпийской подготовки в Саранске, где год назад во время чемпионата мира базировалась сборная Панамы. А матчи проходили на стадионе «Старт», где были созданы все условия для футбола самого высокого уровня.

Я бы хотел поздравить организаторов «Переправы» с возражением традиций. Здесь ребятам дана возможность показать себя, это помогает им расти. Футболисты выступают с желанием и большой ответственностью. Сам турнир впечатлил своей организацией. Этот проект показал, что он нужен для российского футбола. — Игорь Заводяный, коммерческий директор Joma

Единственным недостатком стало небольшое количество болельщиков на трибунах. Главными зрителями на «Переправе» стали тренеры, селекционеры и скауты. Тем не менее, все желающие могли следить за матчами в прямом эфире на канале ПФЛ в YouTube. К слову, встречи между командами ПФЛ набирали по несколько тысяч просмотров, а матчи юношеской сборной России посмотрели более 200 тысяч.

Витрина в будущее

Еще до начала розыгрыша не возникало сомнений, что возрожденная «Переправа» откроет новые имена и поможет многим игрокам пробиться на более высокий уровень. И ожидания полностью оправдали себя. Молодым футболистам было интересно получить новый опыт выступления за сборные. А возможность показать свои умения перед широкой публикой мотивировала их на борьбу и забитые голы. Несмотря на накопленную усталость в конце сезона, команды не боялись играть в атаку и показывали искрометный футбол.

«От турнира остается очень позитивное впечатление. «Переправа» имеет право жить и развиваться. Мне приятно удивила инфраструктура в Саранске, а организаторы ПФЛ постарались сделать все, что в их силах, чтобы турнир прошел в профессиональной обстановке, — поделился своим впечатлением о турнире ветеран «Зенита», чемпион СССР 1984 года Дмитрий Баранник. — Я уверен, что такие турниры очень полезны и их стоит проводить дальше. Ребята, которые играют в ПФЛ, не сильно знакомы футбольной общественности и для них это как витрина, где они могут себя проявить».

На протяжении всего турнира больше всего внимания получили игроки атаки. Среди множества футболистов специалисты особенно выделяли Александра Долгова, отличившего двумя голами за сборную России, Даниила Лесового, признанного в итоге лучшим игроком турнира, Дмитрия Лаврищева из команды «Центр» , Александа Джумаева из команды «Юг» и Артура Шлеермахера, автора единственного хет-трика и лучшего бомбардира «Переправы». Из игроков обороны лучшим стал Эрвинг Ботака из команды «Запада». Возможно, уже в ближайшие годы эти фамилии будут на слуху у всех любителей российского футбола.

Торжество атаки

Хотя «Переправа» уложилась всего в четыре игровых дня, многим она запомнится обилием голов на любой вкус и матчами с драматическими концовками. Только матчи «Запада» на групповом этапе были скупы на забитые мячи. В остальных встречах команды без страха штурмовали ворота друг друга. В большинстве матчей интрига увлекала до финального свистка, соперники неоднократно переворачивали все с ног на голову. А в заключительный день за 3 игры команды отличись 17 голами.

Особенно отметились команды «Юга» и «Востока» — южане дважды в матче вели с разницей в два мяча, но так и не смогли удержать победу (4:4). А в серии пенальти сильнее оказались игроки восточной группы. Матч за 3-е место вошел в историю как первый разгром возрожденной «Переправы». «Центр» выиграл у команды «Урал-Приволжья» со счетом 5:1. В финале встретились две самые прагматичные команды турнира — «Запад» и Россия U-20. Успешнее оказались представители ПФЛ, которые воспользовались своими шансами и забили два гола. Команда Михаила Галактионова смогла отыграть лишь один мяч в концовке (2:1), ставший единственным пропущенным голом «Запада» во всем турнире.

Определился первый победитель Кубка ПФЛ «Переправа»

Президент ПФЛ Андрей Соколов после финального матча остался доволен проведенным турниром. «Все что мы хотели сделать, у нас получилось. Ребята ранее не участвовали в подобных соревнованиях и остались очень довольны, и хотелось бы почаще проводить подобные турниры», — сказал он. Так же он добавил, что для игроков это важный опыт, «Переправа» дает футболистам возможность проявить себя в новом качестве, получить опыт игры в сборной. Кто-то из ребят после этого турнира точно перейдут в ФНЛ. Уже можно сказать, что турнир будет регулярным, но пока неизвестно, где он пройдет в следующем году.

Фото: ПФЛ

Текст: Павел Зайцев