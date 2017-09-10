«Мне больше нравятся женщины, а не аргентинцы». Роберто Манчини впервые привез «Зенит» в Москву

Первые четыре матча «Зенита» в этом сезоне РФПЛ – победы. После – ничья, пара выигрышей и снова две ничьи. На этот раз — безголевые. Питерцы, в распоряжении которых оказалось сразу несколько первоклассных аргентинских игроков, в последнее время немного сдулись. Тем интереснее было посмотреть на Роберто Манчини и его команду, которые впервые приехали в Москву и не смогли справиться с «Динамо».

— Мне нравятся женщины, а не аргентинцы! — юморил Роберто Манчини после матча, где его «Зенит» не смог взломать «Динамо». Нового итальянца в «Зените» давно ждали в Москве, чтобы взвесить его амбиции, оценить его возможности и навесить ярлычок с прогнозом на сезон. А заодно наконец спросить про аргентинцев, за которых Манчини на пару с Фурсенко минувшим летом отвалили 71 млн евро.

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Манчини не разочаровал. «Почему мы не выиграли? Мы медленно шевелили ногами», — парировал итальянец каждый из вопросов москвичей. И в конце концов что-то ответил и про летние покупки:

Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру. У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался!

Действительно, не каждый день представляется возможность купить целую банду аргентинцев. Особенно когда среди них – бывшие игроки «Ромы», мадридского «Атлетико» и «Лиона», чемпион Аргентины в составе «Ривер Плейт» и полузащитник, за которым в разное время гонялись лиссабонский «Спортинг», «Фиорентина» и пражская «Спарта».

Чужой среди своих

— Номер девятый – Александр Кокорин! — объявил диктор стадиона «Арена Химки». И кажется, именно эти слова, а не свисток арбитра дали старт матчу. В ответ раздался оглушающий гул и свист. Болельщики действительно были самыми яркими участниками матча «Динамо» — «Зенит». Если верить диктору, на трибуны «Арена Химки» пришли 11 518 зрителей, и по нынешним временам это можно считать неплохим результатом.

С фанатских секторов болельщики периодически перестреливались кричалками. Московские выкрикивали традиционные клубные чанты, питерские чередовали матерные и оскорбительные куплеты и песни Шнура.

У футболистов не получалось ровным счетом ничего: то Панченко поскользнется, то Хольмен не попадет по пустым воротам после шального удара партнера в перекладину, то Маммана сделает передачу в никуда. Из всей аргентинской диаспоры именно он часто становится мишенью для критиков, даже когда они одеты в такую же форму. В первом тайме Эмануэль Маммана выполнил слишком неточный перевод на Далера Кузяева, чего явно не оценил капитан «Зенита» Доменико Кришито. Итальянец развел руками, всем своим видом изобразил обиду, прокричал что-то Маммане и разочарованно ушел на левый фланг обороны.

На вопрос, зачем «Зениту» Маммана, защитник не так давно ответил сам: «Мы дружили вместе – я, Дриусси, Паредес и Матиас Краневиттер, с которым познакомился чуть позже. Давным-давно начали общаться, поэтому особенно приятно, что вся наша компания собралась в «Зените». И сразу же все подумали, что Эмануэля взяли, чтобы не ломать компанию. Мнение ошибочное: в Аргентине считают, что по стилю и качеству игры Маммана близок к Хавьеру Маскерано и в скором времени может превзойти футболиста «Барселоны». Пусть пока он и немного маскирует свои таланты.

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2,5 часа игры без ворот

Зато его товарищи в России уже заработали себе неплохие отзывы. Например, Леандро Паредес до недавнего времени выступал за «Рому». Правда, выступлениями это назвать сложно. Полузащитник демонстрировал неплохой уровень в «Эмполи», но в центре поля римлян нереально было попасть из-за Раджи Наингголана, Даниэле Де Росси и Кевина Стротмана. Так что слова Паредеса о том, что он счастлив переехать в Россию, можно воспринимать как правду: тут в Леандро действительно верят и дают ему играть. И если в Европе его только сравнивают с Хуаном Рикельме и Андреа Пирло, то здесь он одна из первых звезд Премьер-лиги.

Пока ярче всех себя в «Зените» проявлял Дриусси: 2 гола, 4 голевые передачи в 8 матчах чемпионата России и одно громкое заявление. Оказывается, нападающим активно интересовался московский «Спартак», но питерцы оказались немного шустрее. Дриусси познакомился с чемпионатом России еще до первых официальных игр за «Зенит». Форвард признался, что давно знаком с Фернандо Кавенаги (бывший форвард «Спартака». — Ред.), которого считает своим кумиром. Именно Кавенаги посоветовал Дриусси без всяких сомнений соглашаться на предложение от российской команды.

Но с «Динамо» не тащил даже он. Как правило, почти все его забеги ничем результативным не заканчивались. А реактивный Ригони, занимавший место на левом фланге полузащиты, вовсе куда-то пропал из поля зрения.

Роберто Манчини, периодически выходивший за пределы технической зоны с планшетом, подсказывал что-то своим игрокам, но ни во что голевое зенитовцы эти советы так превратить и не смогли.

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Второй тайм отдавал все той же пассивностью. Только теперь гости начали бить по воротам соперников. Перед матчем официальный аккаунт «Зенита» в «ВКонтакте» посчитал, что до поединка с «Динамо» сине-бело-голубые не могли попасть в створ ворот противников 135 минут. Печальная «засуха» закончилась на 151-й минуте серии, правда, это событие куража не прибавило. «Динамо» во второй половине встречи порядочно сдало и забилось к своим воротам, «Зенит» пытался атаковать, но не понимал, что делать с расслабленными динамовцами. Единственно реально опасный момент у ворот Шунина возник на 90-й минуте. Но тогда Себастьян Хольмен очень удачно завис перед Артемом Дзюбой и помешал нападающему попасть по воротам.

Нелучший матч

При такой ситуации выпускать Маттиаса Краневиттера было бы безумием. Он пока ни разу не забивал в своей карьере, хотя, конечно, хорош в опорной зоне. И славится своей самоотверженностью: однажды в матче «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» полузащитник вышел с температурой в 40 градусов. Но смотр аргентинцев в Москве мог бы оказаться полным только в том случае, если бы «Зенит» забил «Динамо» и отстаивал свое преимущество.

— Не сказал бы, что это был лучший наш матч за последнее время. Но ничья с одним из лидеров чемпионата – безусловно, хороший результат, — говорил после матча немного расстроенный Антон Шунин. По лицам игроков, проходивших после игры в микст-зоне, было видно: нули на табло не устроили никого. И аргентинский «Зенит» оказался не столь страшен, как все могли подумать после мощного рывка на старте.

Премьер-лига. 9-й тур

ЗЕНИТ – ДИНАМО – 0:0

Химки. 10 сентября.

Стадион: «Арена Химки» 11518 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 86), Ригони (Дзюба, 55), Дриусси (Шатов, 77), Кокорин.

Предупреждения: Сов (45), Темников (66), Ерохин (70), Вандерсон (84).

6 (1) удары (в створ) 7 (2)

10 фолы 14

3 угловые 6

3 офсайды 2

33 % владения мячом 67

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»