Международная выставка «Спорт», Москва, КВЦ Сокольники. Автор: Сергей Дроняев Апр 18, 2017 0 Comments РепортажиФото Еженедельник «Футбол» посетил выставку «Спорт» в Сокольниках Наш журнал очень хорошо читать в воздухе Еженедельник «Футбол» — незаменимая вещь в сумочке любой красавицы Рядом со стендом еженедельника «Футбол» были замечены странные соседи Выставку посетил министр спорта Павел Колобков Читатели могли ознакомиться с редакцией и задать ей вопросы Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин анонсирует книгу Максима Михалко, одного из авторов издания Максим Михалко рассказывает о книге, написанной совместно с футбольным агентом Алексеем Сафоновым Гости и посетители выставки могли сразиться с редакцией в FIFA 17 Максим Михалко подарил свою книгу читателю Единственная девушка, которая выиграла у редакции в FIFA 17 Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки Самая точная оценка еженедельнику «Футбол» В один момент была проведена безжалостная расправа над тортом Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки На выставке были замечены фанаты сериала«Молодежка» В FIFA 17 мог сыграть любой желающий Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра