Международная выставка «Спорт», Москва, КВЦ Сокольники.

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
Еженедельник «Футбол» посетил выставку «Спорт» в Сокольниках
Наш журнал очень хорошо читать в воздухе
Еженедельник «Футбол» — незаменимая вещь в сумочке любой красавицы
Рядом со стендом еженедельника «Футбол» были замечены странные соседи
Выставку посетил министр спорта Павел Колобков
Читатели могли ознакомиться с редакцией и задать ей вопросы
Главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин анонсирует книгу Максима Михалко, одного из авторов издания
Максим Михалко рассказывает о книге, написанной совместно с футбольным агентом Алексеем Сафоновым
Гости и посетители выставки могли сразиться с редакцией в FIFA 17
Максим Михалко подарил свою книгу читателю
Единственная девушка, которая выиграла у редакции в FIFA 17
Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки
Самая точная оценка еженедельнику «Футбол»
В один момент была проведена безжалостная расправа над тортом
Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки
Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки
Читатели и посетители отвечали на вопросы викторины и получали за это подарки
На выставке были замечены фанаты сериала«Молодежка»
В FIFA 17 мог сыграть любой желающий
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Подберезкин выплатит компенсацию за досрочное расторжение контракта с «Уралом»

Экзамен по логике. Илья Казаков − о сборной России под руководством Слуцкого

Аарон Оланаре хочет сыграть в Лиге чемпионов

Добавить комментарий

Войти с помощью: 