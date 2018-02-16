Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Поход за кубком начался неудачно.
Луис Адриано выше всех.
Футболисты «Спартака» с интересом наблюдали за соревнованиями испанских бегунов
Выездные фанаты были активны.
Луису Адриано было скучно. Он решил поиграть в Златана Ибрагимовича
«Спартаку» не хватило роста
Смотря на игру свой команды, Каррера мечтал о том, чтобы выйти на поле и помочь
Адриано готов взлететь.
Каратэ-пацан.
Арбитр утомился.
Бильбао на выезде.
«Спартак» так и не понял, как пробить испанских гостей.
Артем Ребров команду не выручил.
А как тебе такое, Илон Маск?
«Атлетик» был на шаг лучше во всем.
«Только не смотри на игру Кутепова, не надо! Нам еще домой лететь!»
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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