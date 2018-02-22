Лига Европы. ЦСКА — «Црвена Звезда» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Болельщики ЦСКА вспомнили всех своих европейских союзников: ЦСКА София, «Партизан», ПАОК Салоники и «Видзев» Лодзь.
Алан Дзагоев стал главным героем встречи.
Владан Милоевич и его 11 белградцев.
Как ни крути, а все равно получается красиво.
Понтус Вернблум даже в критических ситуациях сохраняет грацию.
С отсутствием Александра Головина роль диспетчера выпала на Алана Дзагоева.
Сергей Игнашевич даже в 38 лет способен закрыть позицию центрального защитника.
Сцена из «Титаника».
Гол Алана Дзагоева, а счет — на его футболке.
Армейские болельщики победили холод.
Марио Фернандес играл настолько цепко в обороне, что просто склеил волосы с белградским футболистом.
Константин Кучаев вновь выступил в роли левого флангового защитника
Витиньо — самый активный игрок встречи.
В борьбе Понтуса Вернблума и Бена Набуана.
Победителем вышел швед.
Виктор Гончаренко настоял на том, чтобы отблагодарить судей.
Футболисты «Црвена Звезды» со слезами на глазах благодарили болельщиков за поддержку.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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