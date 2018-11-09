Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Артем Ребров пожалел, что сбрил усы в отличие от одноклубников
«Спартак» итальянского пост-модернизма
УЕФА против брошенных окурков на поле
Что бы не происходило, Луис Адриано действует элегантно
Зобнин свернул не туда
— Atutti, Avanti…, — Отойдите от меня, пожалуйста, — отвечает судья.
Филигранный подкат
«Мясо» под паром
Он все видит
VIP-трибуна
Капитан «Спартака» затмевает даже бывшего капитана «Ливерпуля»
— По спине хлестай! — Банный куст нельзя проносить на поле, Денис!
Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы!
Я от бабушки ушел и от Адриано тоже уйду
Образ жизни — «Спартак»
Зе Луиш — один против всех
Матч, после которого не лишним сменить нижнее белье
Вот, что бывает, когда на поле выходит Денис Глушаков
Повелитель испанской торсиды
— Два светлых, пожалуйста
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит
Победители!
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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