Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:37, 09.11.2018 0 РепортажиФото Артем Ребров пожалел, что сбрил усы в отличие от одноклубников «Спартак» итальянского пост-модернизма УЕФА против брошенных окурков на поле Что бы не происходило, Луис Адриано действует элегантно Зобнин свернул не туда — Atutti, Avanti…, — Отойдите от меня, пожалуйста, — отвечает судья. Филигранный подкат «Мясо» под паром Он все видит VIP-трибуна Капитан «Спартака» затмевает даже бывшего капитана «Ливерпуля» — По спине хлестай! — Банный куст нельзя проносить на поле, Денис! Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! Я от бабушки ушел и от Адриано тоже уйду Образ жизни — «Спартак» Зе Луиш — один против всех Матч, после которого не лишним сменить нижнее белье Вот, что бывает, когда на поле выходит Денис Глушаков Повелитель испанской торсиды — Два светлых, пожалуйста Друг в беде не бросит, лишнего не спросит Победители! Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: