Лига чемпионов. 3-й кв. раунд. ЦСКА — АЕК — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
С символического введения мяча начинался ответный матч между ЦСКА и «АЕК»
Понтус Вернблум не уступал сопернику в борьбе ни на одном сантиметре поля
Боевое ранение «армейца» не остановит
Синхронная борьба за мяч в исполнении Федора Чалова и Якоба Юханссона
Брат за брата — так за основу взято
Без фола отобрать мяч у Чалова не так-то просто
Алексей Березуцкий на 10 лет старше своего греческого визави, однако в скорости не уступал
Станислав Черчесов явно присмотрел несколько потенциальных новичков в сборную России
Театр мимики и жестов в исполнении Марио Фернандеса
Виктор Васин избрал Фила Джонса своим кумиром?
Виктор Гончаренко за красивый футбол: между делом может что-то подсказать и игрокам соперника
Набравшись опыта на Кубке конфедераций, Игорь Акинфеев больше не практикует выход из ворот ногами вперед
«Армейская» смекалка: если вратарь не пускает мяч в ворота, то он будет занесен за линию вместе с мячом
Бибрас Натхо выводит красно-синих в следующий этап Лиги чемпионов
Выбить из Лиги чемпионов, а потом поднять настроение сопернику — стиль Бибраса Натхо
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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