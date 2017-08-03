Лига чемпионов. 3-й кв. раунд. ЦСКА — АЕК — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 22:29, 03.08.2017 0 РепортажиФото С символического введения мяча начинался ответный матч между ЦСКА и «АЕК» Понтус Вернблум не уступал сопернику в борьбе ни на одном сантиметре поля Боевое ранение «армейца» не остановит Синхронная борьба за мяч в исполнении Федора Чалова и Якоба Юханссона Брат за брата — так за основу взято Без фола отобрать мяч у Чалова не так-то просто Алексей Березуцкий на 10 лет старше своего греческого визави, однако в скорости не уступал Станислав Черчесов явно присмотрел несколько потенциальных новичков в сборную России Театр мимики и жестов в исполнении Марио Фернандеса Виктор Васин избрал Фила Джонса своим кумиром? Виктор Гончаренко за красивый футбол: между делом может что-то подсказать и игрокам соперника Набравшись опыта на Кубке конфедераций, Игорь Акинфеев больше не практикует выход из ворот ногами вперед «Армейская» смекалка: если вратарь не пускает мяч в ворота, то он будет занесен за линию вместе с мячом Бибрас Натхо выводит красно-синих в следующий этап Лиги чемпионов Выбить из Лиги чемпионов, а потом поднять настроение сопернику — стиль Бибраса Натхо Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра