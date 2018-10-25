Лига чемпионов. 3 тур. «Локомотив» — «Порту» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:36, 25.10.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Испанская легенда Командное фото «Порту» в Москве Потухший взгляд Семина Тяжелый удар Фернандеша Антон Миранчук в окружении португальцев Касильяс как всегда на классе «Командир, взлетаем» Крик Баринова «Порту» не остановить Поцелуй по ходу матча Отличный сэйв Гильерме Фол Кверквелии на Эррере Кверквелия покидает поле Гигантские шаги в исполнении Эрреры «Порту» ударяет по воротам Гильерме Прыжок Крыхоаяка через игрока «Порту» «Локо» занимает последнюю строчку в своей группе Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: