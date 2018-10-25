Лига чемпионов. 3 тур. «Локомотив» — «Порту» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Испанская легенда
Командное фото «Порту» в Москве
Потухший взгляд Семина
Тяжелый удар Фернандеша
Антон Миранчук в окружении португальцев
Касильяс как всегда на классе
«Командир, взлетаем»
Крик Баринова
«Порту» не остановить
Поцелуй по ходу матча
Отличный сэйв Гильерме
Фол Кверквелии на Эррере
Кверквелия покидает поле
Гигантские шаги в исполнении Эрреры
«Порту» ударяет по воротам Гильерме
Прыжок Крыхоаяка через игрока «Порту»
«Локо» занимает последнюю строчку в своей группе
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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