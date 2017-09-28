Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Фанаты «МЮ» заполнили львиную часть гостевого сектора
У Мхитаряна на трибунах было немало личных поклонников
Тревога в глазах Моуринью спустя полчаса сменится уверенностью и спокойствием
Болельщики ЦСКА подготовили мощный преформанс
Защитники «Манчестер Юнайтед» во главе с Крисом Смоллингом выигрывали подавляющее большинство единоборств у Витиньо и компании
Армейской молодежи было непросто противостоять соперникам столь высокого класса
Неманье Матичу далеко не всегда удавалось сладить с Аланом Дзагоевым
Дейли Блинд никогда не считался королем на «втором этаже», но с армейцам даже он зачастую выходил победителем из воздушных дуэлей
Алан Дзагоев был одинм из самых заметных игроков в составе ЦСКА
Георгию Щенникову было непросто справиться с Эшли Янгом
Армейцы поддержали почин «Спартака» и выразили собственный протест против УЕФА
Федор Чалов добросовестно отрабатывал в обороне
Лукаку и Янг празднуют забитый гол
Давид Де Хеа в нескольких моментах выдал блестящие спасения
Послание с трибун попало в руки Эрика Байи
Сергей Игнашевич часто не успевал за быстрыми и мощными форвардами англичан
Бумажный самолетик и железный Вернблум
Игорь Акинфеев записал в свой актив несколько эффектных сейвов
В отличие от манкунианцев, Виктору Васину радоваться в этой игре было нечему
Эрик Байи не стеснялся совершать забеги на чужую половину поля
Миланов и Лингард сошлись в бескомпромиссной борьбе
В каких-то моментах игроки ЦСКА брали верх над оппонентами, но это случалось слишком редко
19-летний Константин Кучаев вышел на поле меньше, чем за 10 минут до конца, но успел забить между ног самому Де Хеа
Сдержать Лукаку в этот день для армейцев оказалось непосильной задачей
Даже Жозе Моуринью иногда нужно посоветоваться с Руем Фариа и другими представителями штаба англичан
Виктор Гончаренко успокивает лучшего игрока армейцев в этой игре — Игоря Акинфеева
Болельщики рьяно поддерживали ЦСКА до последей секунды встречи
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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