Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:52, 28.09.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Фанаты «МЮ» заполнили львиную часть гостевого сектора У Мхитаряна на трибунах было немало личных поклонников Тревога в глазах Моуринью спустя полчаса сменится уверенностью и спокойствием Болельщики ЦСКА подготовили мощный преформанс Защитники «Манчестер Юнайтед» во главе с Крисом Смоллингом выигрывали подавляющее большинство единоборств у Витиньо и компании Армейской молодежи было непросто противостоять соперникам столь высокого класса Неманье Матичу далеко не всегда удавалось сладить с Аланом Дзагоевым Дейли Блинд никогда не считался королем на «втором этаже», но с армейцам даже он зачастую выходил победителем из воздушных дуэлей Алан Дзагоев был одинм из самых заметных игроков в составе ЦСКА Георгию Щенникову было непросто справиться с Эшли Янгом Армейцы поддержали почин «Спартака» и выразили собственный протест против УЕФА Федор Чалов добросовестно отрабатывал в обороне Лукаку и Янг празднуют забитый гол Давид Де Хеа в нескольких моментах выдал блестящие спасения Послание с трибун попало в руки Эрика Байи Сергей Игнашевич часто не успевал за быстрыми и мощными форвардами англичан Бумажный самолетик и железный Вернблум Игорь Акинфеев записал в свой актив несколько эффектных сейвов В отличие от манкунианцев, Виктору Васину радоваться в этой игре было нечему Эрик Байи не стеснялся совершать забеги на чужую половину поля Миланов и Лингард сошлись в бескомпромиссной борьбе В каких-то моментах игроки ЦСКА брали верх над оппонентами, но это случалось слишком редко 19-летний Константин Кучаев вышел на поле меньше, чем за 10 минут до конца, но успел забить между ног самому Де Хеа Сдержать Лукаку в этот день для армейцев оказалось непосильной задачей Даже Жозе Моуринью иногда нужно посоветоваться с Руем Фариа и другими представителями штаба англичан Виктор Гончаренко успокивает лучшего игрока армейцев в этой игре — Игоря Акинфеева Болельщики рьяно поддерживали ЦСКА до последей секунды встречи Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: