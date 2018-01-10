Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии Еженедельника «Футбол». Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Эффектно отпраздновать умеет не каждый
Отличный игрок и примерный отец
Луиш Нету спешит поздравить лучшего игрока года
Экстравагантные танцы
В красно-белом обмундировании
Квинси может укрыть мяч от соперников
А вот от Промеса мяч не спрятать
Квинси опытный шофер
Даже судьи завидуют прессу Промеса
Вне поля Квинси тоже не сидит без дела
И всегда готов протянуть руку помощи
Мастер перевоплощения
В «Спартаке» на Квинси молятся даже партнеры по команде
Партнеры разрывают Квинси на части
Летом Квинси завоевал новый трофей
Чемпионская медаль вкуснее борща на спартаковской базе
Итальянская благодарность
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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