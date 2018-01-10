Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии Еженедельника «Футбол». Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:56, 10.01.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Эффектно отпраздновать умеет не каждый Отличный игрок и примерный отец Луиш Нету спешит поздравить лучшего игрока года Экстравагантные танцы В красно-белом обмундировании Квинси может укрыть мяч от соперников А вот от Промеса мяч не спрятать Квинси опытный шофер Даже судьи завидуют прессу Промеса Вне поля Квинси тоже не сидит без дела И всегда готов протянуть руку помощи Мастер перевоплощения В «Спартаке» на Квинси молятся даже партнеры по команде Партнеры разрывают Квинси на части Летом Квинси завоевал новый трофей Чемпионская медаль вкуснее борща на спартаковской базе Итальянская благодарность Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: