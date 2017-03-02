Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» — «Тосно» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Мар 02, 2017 0 Comments В центре вниманияРепортажиФото Александр Филимонов показывает спутнице Артема Милевского Младен Кашчелан пытается отобрать мяч в стиле кунг-фу Юрий Павлович недоволен тем, что футболисты Тосно играют в перчатках Когда хотел пробить головой как Робин Ван Перси на ЧМ-2014 Гилерме отражает атаку Александра Макарова с улыбкой Майкон помогает Дмитрию Богаеву дотянуться до мяча головой Игроки сфокусировали взгляд на мяче Андрей Буйволов не всегда поспевал копировать движения Майкона Бывшие одноклубники приветствуют Арсения Логашова Дмитрий Парфенов максимально сосредоточен Ренат Янбаев делал все, чтобы не пустить Александра Макарова к мячу Майкон хотел обменяться футболками еще по ходу игры Ведран Чорлука и Антон Заболотный могут играть даже с закрытыми глазами Последние установки для Артема Милевского Майкон в полете Воздушная акробатика Ари гипнотизирует мяч Тарас Михалик не жалел себя ради победы Поделиться: Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра