Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:01, 21.09.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Перед матчем курян и выездных фанатов ждала развлекательная программа. У стадиона можно покушать и даже посмотреть футбол. Курский прейскурант. Курск — город самых суровых птиц. Афиша к матчу. Футбол — место для романтики. «Авангард» поддерживал весь город. Хасанби Биджиев пересекался с Сергеем Овчинниковым в «Локомотиве» и тепло встретил старого знакомого. Почетные гости матча. За ЗОЖ! Анти-ЦСКА! ЦСКА оказался не готов к курскому сопротивлению. Куряне перебороли армейских резервистов. 1/16 финала кубка России по ажиотажу обошла даже день города. Фанаты ЦСКА заполнили гостевой сектор. Эмоции, не нуждающиеся в описании. Виктор Гончаренко и Константин Кучаев. В основное время игры команды забить так и не смогли. Главная победа в истории курской команды. Курские лица. Виктор Гончаренко так и не смог донести до Аарона Оланаре, что нужно делать на поле. Оланаре забил, но гол нигерийца был из положения вне игры. ЦСКА не помог даже Головин. Опорный полузащитник Хосонов выступил в роли правого защитника. Илья Помазун героем встречи так и не стал. «Авангард» проходит в 1/8 финала. Отличный подарок городу преподнесли футболисты. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: