Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Перед матчем курян и выездных фанатов ждала развлекательная программа.
У стадиона можно покушать и даже посмотреть футбол.
Курский прейскурант.
Курск — город самых суровых птиц.
Афиша к матчу.
Футбол — место для романтики.
«Авангард» поддерживал весь город.
Хасанби Биджиев пересекался с Сергеем Овчинниковым в «Локомотиве» и тепло встретил старого знакомого.
Почетные гости матча.
За ЗОЖ!
Анти-ЦСКА!
ЦСКА оказался не готов к курскому сопротивлению.
Куряне перебороли армейских резервистов.
1/16 финала кубка России по ажиотажу обошла даже день города.
Фанаты ЦСКА заполнили гостевой сектор.
Эмоции, не нуждающиеся в описании.
Виктор Гончаренко и Константин Кучаев.
В основное время игры команды забить так и не смогли.
Главная победа в истории курской команды.
Курские лица.
Виктор Гончаренко так и не смог донести до Аарона Оланаре, что нужно делать на поле.
Оланаре забил, но гол нигерийца был из положения вне игры.
ЦСКА не помог даже Головин.
Опорный полузащитник Хосонов выступил в роли правого защитника.
Илья Помазун героем встречи так и не стал.
«Авангард» проходит в 1/8 финала.
Отличный подарок городу преподнесли футболисты.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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