Контрольный матч. Россия — Республика Корея — 4:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
«Сурьезный взгляд, надменный нрав»
Билет в гости
Далер Кузяев скрывается от преследователей
Кажется, что Кузяев специально искал фотографов
Хон-Мин Сон — единственный запоминающийся коррец
Георгий Джикия показывает растяжку
Твое лицо, когда разбудили в 7 утра
Георгий Джикия уважает мяч
Корейцы ищут смысл жизни
Станислав Черчесов фристайлит
Виталий Мутко увидел оффсайд
Витя спал…
Полиция держит на мушке болельщиков сборной России
Никто еще так настойчиво не просил Магомеда Оздоева поменяться майками
Заболотный замерз
Алексей Миранчук изучает строение тела
Иногда вместо матча мы видели что-то из области смешанных единоборств
Мяч тянет Игоря Акинфеева к новым вершинам и рекордам
Виктор Васин с самым преданным болельщиком
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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