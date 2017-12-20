Клоппомания или Моуриньюфобия. Как «Энфилд» и «Олд Траффорд» относятся к своим тренерам

Юрген Клопп и Жозе Моуринью сформировали вокруг себя настоящий культ личности. На них молились абсолютно во всех клубах, где они появлялись. Одновременный приезд «Спартака» и ЦСКА на северо-запад Англии позволил корреспонденту еженедельника «Футбол» сравнить, как болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» относятся к двум самым эпатажным тренерам Лиги чемпионов.

КЛОПП. УТОЧКА В ОЧКАХ

Король «Копа»

Ливерпуль. В аэропорту имени Джона Леннона повсюду виднеется официальный слоган — цитата из песни Imagine «Над нами только небо». «А под нами только «Куинз Парк Рейнджерс» и «Рединг» — добавил кто-то ручкой на плакате, когда «Ливерпуль» шел на 18-м месте под руководством Брендана Роджерса. Смена надоевшего всем североирландского тренера на Юргена Клоппа привела болельщиков «Ливерпуля» в восторг. С 2006 года их команда выиграла только один турнир – Кубок лиги 2012 года. Тем временем Юрген Клопп штамповал трофеи с «Боруссией» даже в условиях неравного противостояния с «Баварией» и праздновал успехи со столь бешеными эмоциями, словно это не тренер, а фанат на знаменитой ливерпульской трибуне «Коп».

Клопп и «Коп» быстро нашли общий язык: мерсисайдские болельщики почувствовали в неистовом немце родственную душу. Культ личности Клоппа установился на «Энфилде» очень быстро, и можно констатировать, что пик клоппомании остался уже позади – болельщики «Ливерпуля» несколько разочарованы положением дел «красных» в Премьер-лиге.

Фанаты «Ливерпуля» даже обсуждали, а не скинуться ли на полет над «Энфилдом» самолета с плакатом с призывом к отставке тренера. Дальше разговоров, впрочем, дело не пошло. Большинство болельщиков продолжают ценить не только забавные шутки Клоппа, но и его работу во главе «Ливерпуля».

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«Потом я увидел его лицо, и теперь я верю» — эта цитата из песни группы Smash Mouth и изображение Юргена Клоппа украшают красный шарф в первой же палатке на подходе к стадиону «Энфилд». Под этим шарфом – еще один с надписью: «Юрген Клопп – король «Копа». Еще на шарф ниже – и снова изображение Клоппа с уже более простым текстом: «Юрген Клопп – Ливерпуль». Ничего лишнего и полная гармония.

Звезда фан-шопа

На стене трибуны «Коп» нарисован коллаж с десятком легенд «Ливерпуля» и надписью: «Наша история». Из наиболее свежих персонажей чести быть тут нарисованными удостоились Рафа Бенитес и Стивен Джеррард. На фоне этой массовки крупнее остальных – раз в пять – изображен Клопп.

В многочисленных фан-шопах «Ливерпуля» образ Клоппа встречается на атрибутике намного чаще, чем портреты Коутиньо, Салаха и Фирмино. Тут и шарфы с улыбающимся немцем, и футболки с его цитатами, и масса фотографий тренера в рамочках, и игрушечные статуэтки Юргена. Но главные хиты продаж, по словам продавщицы, – картонные маски Клоппа по три фунта и желтые резиновые уточки для купания. Секрет успеха резиновых уточек прост: на них налеплены черные очки, как у Клоппа. Выглядит это странно: у утки отсутствуют уши, и как держатся очки – совсем непонятно, но кого это волнует? Очки сразу делают уточку похожей на Юргена, и теперь немецкий тренер может проникнуть в ванную любого болельщика.

Не забудьте набрать очки

Очки Клоппа стали в Ливерпуле культовым фетишем, особенно после истории с поломкой этих очков в ходе обнимания их обладателя с футболистами в результате победного гола в феерическом матче с «Норвичем» (5:4). «Обычно у меня есть с собой вторые, но я не смог их найти, потому что сложно найти очки без очков», — говорил тогда Клопп на пресс-конференции. Когда из «Ливерпуля» после окончания сезона ушел Бентеке, виновник падения очков, то Клопп снова отжег: «Не надо ломать мои очки, и тогда вы не будете проданы из «Ливерпуля».

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После этой истории очки а-ля Клопп в Ливерпуле стали нацеплять даже на собак.

На волне клоппомании вокруг «Энфилда» стали бродить не только собаки в образе знаменитого тренера, но и настоящие его подражатели – двойники. Первым известным из них был комик с вполне походящей фамилией Кноп, прекрасно имитировавший акцент Клоппа.

Затем болельщиков принялся развлекать другой актер с легко узнаваемыми бородой и очками – он обещал от лица Юргена скорое чемпионство в разговорах с фанатами, обступавшими его ради селфи.

Что интересно, непосредственно в тренерском штабе «Ливерпуля» есть еще один, как говорят в Англии, «двойник» Клоппа – это фитнес-тренер Андреас Корнмайер. Который во время телетрансляции матча с «Барселоной» оказался позади своего босса – в таких же очках, с такой же бородой и в такой же куртке. Сходство было просто потрясающим, и это породило уже массовое подражательство Клоппу. Тут-то в ход и пошли картонные маски и очки.

МОУРИНЬЮ. ГОЛУБАЯ ДУША

«Этот португалец — сукин сын»

Пока Моуринью работал в мадридском «Реале», испанский футбол, казалось, крутился вокруг Жозе, словно земной шар. Флорентино Перес привык использовать тренеров словно марионеток и покупать футболистов по собственному выбору в медийных интересах клуба, но с Моуринью эти фокусы не прошли: игра пошла по правилам португальца. Он командовал, скандалил, провоцировал, приковывал к себе внимание, оттесняя всех остальных далеко на второй план – что тренеров, что футболистов. Его или обожали, или ненавидели. «Сантьяго Бернабеу» распевал на испанский манер «Хосе Моуриньо», а почти сотня тысяч зрителей на «Камп Ноу» скандировали: «Этот португалец – сукин сын» и имели в виду вовсе не Криштиану Роналду.

Возвращением Моуринью в Англию – сначала в его почти родной «Челси» — оставило за одиозным португальцем статус звезды номер один в любой ситуации. Но неудачи во главе «синих» и переход в «Манчестер Юнайтед», в который отказывались верить многие болельщики до последней секунды, превратили Жозе в человека, которого в Англии уже мало кто любит. В «Челси» устроили чуть ли не разоблачение культа личности Моуринью, а в «Манчестер Юнайтед» его не приняли как своего до сих пор. И хоть в желающих получить автограф Жозе нет недостатка, но отношение к нему в Манчестере совсем не то, что было в «Челси».

Кто хуже — Глейзеры или Моуринью

В главном фан-шопе «Манчестер Юнайтед» около «Олд Траффорд» изображения главного тренера можно найти только на командных фотоснимках и на наборе детских игрушек с полным составом команды. В подтрибунных помещениях в тренерских снимках нет недостатка, но это изображения славных героев прошлого – Мэтта Басби, Алекса Фергюсона. После ухода сэра Алекса болельщики «Юнайтед» уже привыкли не любить своих тренеров. При Дэвиде Мойесе фанаты даже массово звонили в службу спасения «911» и просили спасти их от Мойеса.

— Да я даже к Мойесу относился лучше, чем к Моуринью. Ну, точнее, в первые полгода работы Мойеса, — уточняет по дороге на «Олд Траффорд» на матч с ЦСКА Стивен, фанат «Манчестер Юнайтед» лет пятидесяти с желто-зеленым шарфом, олицетворяющим борьбу болельщиков против владельцев клуба — семьи Глейзеров. На шарфе Стивена написано: «Поддерживай команду, защищай клуб». Стивен продолжает:

Мне всегда не нравился Моуринью – он слишком напыщенный и самовлюбленный тип. А главное, он человек «Челси». У него голубая душа, мы не может принять такого человека в свою семью. Тут на трибунах «Олд Траффорд» никто не уважает Моуринью и не станет уважать. Ну, кроме туристов из Малайзии. И сколько бы титулов он ни выиграл, это неважно.

Мы радуемся победам, потому что это победы команды, но мы всегда будем хотеть смены тренера. Тем более что он прививает команде скучный футбол. В Италии он выставлял на матчи «автобус» перед своими воротами, а знаете, что он делает в «Манчестер Юнайтед»? Он выставляет тут двухэтажный «автобус»! Но ведь мы не «Вест Бромвич» какой-нибудь! Мы «Манчестер Юнайтед» и должны играть, как «Манчестер Юнайтед»!

— Кто хуже – Глейзеры или Моуринью?

— Конечно, Глейзеры. Потому что они назначили Моуринью! И не только поэтому, конечно.

Шоу «Куклы»

Чтобы купить в центре Манчестера атрибутику «Юнайтед», не обязательно даже заходить в магазин: тележки с шарфами катят прямо по улицам. Шарфов, посвященных отдельным героям, на этих тележках предостаточно: Погба, Лукаку, Ибрагимович, Феллайни. Моуринью среди них нет. На стене стадиона «Олд Траффорд» тоже изображены современные герои – Де Хеа, Мата, Рашфорд. Но только не Моуринью.

В национальном музее футбола – огромном четырехэтажном здании в центре Манчестера – упоминаний о португальском тренере оказывается вообще не больше, чем об… Игоре Численко. По одному упоминанию на каждого. Численко представлен как один из героев чемпионата мира 1962 года, и в музее выставлена его красная тренировочная куртка с большими буквами «СССР». Моуринью же представлен куклой из комедийной телепрограммы.

Впрочем, некоторым для поклонения достаточно и куртки – около нее фотографируется какой-то индус, целуя при этом эмблему «Манчестер Юнайтед» на своей футболке. В десятке метров находится каноническое изображение Эрика Кантона в виде святого, но гость из Индии прошел мимо него, не задержав взгляда. К слову, болельщики из азиатских стран раскупали посвященные матчу с ЦСКА шарфы не менее активно, чем россияне.

Спрос определяет предложение, и если Моуринью выиграет с «Манчестер Юнайтед» хотя бы треть от трофеев, завоеванных им с «Челси», то иностранные болельщики обязательно захотят сувениров с изображением Жозе, и они появятся. Но заслужить уважение суровых английских мужчин типа Стивена португальцу едва ли удастся. Моуринью перестал быть героем команды номер один, а Клопп таковым по-прежнему остается.

Манчестер – Ливерпуль

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»