Капризы Калининграда. Экскурсия по городу, где Англия с Бельгией выявят победителя группы Н

Сборные Англии и Бельгии получили от организаторов турнира подарок. Матч за победу в группе H команды сыграют в самом футбольном городе России. Вы удивлены? Напрасно. Если брендом екатеринбургского спорта уже почти 20 лет остается баскетбольный УГМК, визитная карточка Нижнего Новгорода – хоккейный «Торпедо», «Ростов – Дон» — один из центров российского гандбола, то познания обывателя о спортивном Калининграде ограничиваются местной футбольной «Балтикой».

Блог Максима Михалко — о чемпионате мира в России: Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Калиниград

Среди почетных граждан Калининграда – Людмила Путина и Олег Газманов. Бывшая супруга главы государства родилась здесь, Народный артист России – в областном Гусеве. После чемпионата спорта в городе должно прибавится, не только футбола. Молодой губернатор калининградской области Антон Алиханов – большой любитель баскетбола, играет в него сам. С этим увлечением губернатора жители связывают ожидания увидеть через несколько лет по всему городу общедоступные баскетбольные площадки. Одна, причем элитная, уже появилась на Октябрьском острове – том самом, где возвели «Арену Калининград».

Спецпоезд «Москва — Калининград». Вагон – ресторан. Его сотрудницы, похоже, в замешательстве. Не знают, как свое участие в чемпионате мира воспринимать.

Что это такое обслуживать веселье иностранных гостей – престижная обязанность или тяжелейшая обуза? Пиво в ресторане с атмосферой дискотеки расходится коробками. Даже десятками коробок. Из железных банок, под разговоры на смеси англо-французско-русского, выстраивается пирамида почти до потолка. Самое дешевая порция пенного напитка 200 рублей. Желаете шашлыка — извольте заплатить 550. Хотите отведать пасту? С вас 350 рубликов. По вкусу «паста» настойчиво напоминает макароны за «полтинник» из «пятерочки», но тут все же ресторан. Женщины, обьединяющие поваров, кассиров и официантов, сетуют на несправедливость. «Нам с этой выручки – никакой прибавки не полагается. Отобрали на рейсы с иностранцами самых лучших и опытных, сняли выходные и все это – за голую зарплату».

Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 6: Калининград

Первые пограничники зайдут в поезд лишь в полночь, спустя 12 часов после отправления. В Беларусь, имеющую с Россией договор о единой таможенной границе, въезжаете без остановки. Штамп белорусские пограничники поставят в городке Гудогае, когда будете из соседнего государства в сторону литовского выезжать. Через пятнадцать минут — граница Литвы, в населенном пункте Кена. А через пять часов литовцы выпустят в Кибертае, а уже вскоре встретят пограничники российские: «физкульт-привет», калининградская область». В паспорте появляется штамп с названием «Нестеров».

Кстати, на время суточной, без трех часов, поездки, о прогулках на свежем воздухе придется забыть.

Рейс транзитный, поэтому остановки только технические. Не выпустят на перрон вас ни в Орше, ни в Минске, ни в Вильнюсе. Нигде. Любуйтесь из окна пейзажами.

Удивляются этим «открытиям» русские чаще иностранцев. Проводник Анна тему расширяет: «о нашем регионе в России вообще мало знают. Некоторые всерьез думают, что мы, калининградцы, и не россияне вовсе. Чаще считают прибалтами». Хорошо ли это, быть самой западной точкой России? «Поездив по нашей стране, посмотрев, как люди порой себя ведут и общаются, убедилась, что хорошо, — говорит Анна. У нас все же больше обходительности и порядка, иностранных туристов много круглый год – влияние европейской культуры сказывается.

Особый шарм города бросается в глаза уже через 100 метров от вокзала, когда ступает на улицы из брусчатки, как и в Прибалтике.Впрочем, Виктор, тоже коренной калининградец, замечает, что от западных корней остался в городе лишь дух. За почти 75 лет, что прошли с тех пор, как Кенигсберг был захвачен у Германии и стал Калининградом, в нем сделано многое, чтоб он походил на типичный российский город. Со стандартными постройками, типичными советскими названиями. Население – сплошь русское. Ни немцев тебе тут, ни литовцев с эстонцами, ни тем более поляков.

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018

Главная магистраль Калининграда – Ленинский проспект. Там знаковое место Калининграда – магазин «Модильяни». Самый широкий выбор изделий из Янтаря, включая маленькие брелки и сувениры, именно там. Основная достопримечательность Калининграда остров Канта. А еще раньше – немецкий кнойпхоф. Здесь Кафедральный собор, в нем же могила Иммануила Канта. Основоположник немецкой философии начал и закончил свой жизненный путь в Кенигсберге восточной Пруссии.

Еще одна добыча города от чемпионата мира – поезда «ласточки». За полчаса и 58 рублей домчит вас ласточка до берега Балтийского моря. Купальный сезон уже открыт – встретить пляжников можно уже и в 6 утра. Кто бывал в Петербурге, знает, сколь там погода капризна. Но если в Питере дневное пекло может смениться вечером сырой прохладой, то Калининградская амплитуда погодных колебаний и вовсе меняет представление о мире. Длина купального сезона здесь может потягаться с курортной — с апреля до октября. А может начаться и закончиться в июле…

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Еще осведомленные люди поведали, что 90 процентов производимого в мире янтаря – рядом из Калининградской области. Управляет, кстати, этим производством здесь компания «Ростехнологии». Та самая, как сообщили местные коллеги, что финансирование футбольной «Балтики» вместе с региональным бюджетом разделяет. Подкинул «Ростех», говорят, не особо и много, около 200 миллионов рублей. Но даже одних средств спонсора хватит, чтоб сносно существовать в ФНЛ. При условии безыдейных трат и грамотном мененджменте, конечно. Для справки – весь бюджет игравшего в стыковых матчах «Тамбова» — меньше 300 миллионов. Ожидается, что в поход на РФПЛ спонсор «Балтике» еще добавит – не просто же для участия самого Валерия Непомнящего звали.

Но все это будет потом. А пока мы встречаем в Калининграде болельщиков-оптимистов. Англичане уверены, что их сборная – самая управляемая и ментально сильная за несколько последних турниров. Бельгийцы, знакомые с мнением об их команде со стороны, более конкретны: «Ждем финала». Те и другие пока по тихому расходятся после бурного вечера. Что ж, посмотрим на этих ребят после очной встречи.

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»