Играть через не могу. Открытие сезона РПЛ в Казани

Во время ЧМ-2018 на «Казань-Арене» произошло несколько знаковых событий: вылет Германии, Бразилии и Аргентины с турнира, фантастическая игра Франции во главе Киллиана Мбаппе, сумасшедшая победа Южной Кореи. А вчера столица Татарстана принимала первый матч РПЛ, не набрав даже половины стадиона. Еженедельник «Футбол» наблюдал за первой победой «Рубина» в этом сезоне, и за Федором Смоловым, который не может отойти от мирового первенства.

На 45000 арене собралось около 14000 зрителей, и знаете, это аншлаг для Казани. Либо болельщики пришли открыть сезон вместе с местной командой, либо просто не отошли от феерии чемпионата мира. Перед матчем фанаты уверяли, что в следующем сезоне «Рубин» поборется за еврокубки, а в этом команде Курбана Бердыева помешали фэйр-плей и «Спартак», который проиграл «Тосно» в 1/2 финала кубка России и расслабил казанскую команду в борьбе за Лигу Европы.

Премьер-лига, 1-й тур. Дубль Азмуна помог «Рубину» победить «Краснодар»

Особое внимание болельщиков выпало на Федора Смолова. Каждое касание нападающего казанцы провожали свистом. Видимо, вновь нахлынула ностальгия по игре сборной России на ЧМ. В матче игрок показал себя крайне разносторонним. Гол, перекладина и грубейшая ошибка, которая привела к победному голу «Рубина». По одному матчу судить игрока сложно, но сейчас Федор должен отдаться, как никогда прежде. Во-первых, он новый капитан «Краснодара». Во-вторых, после Александра Головина

Европа ждет еще одного игрока с российским паспортом.

«Федор – лидер не только на поле, но и за его пределами. Когда встал вопрос о капитане, поговорили с ребятами и решили, что им будем Смолов. Он психологически устойчивый человек», — сказал Олег Фоменко.

Сам матч выдался результативным и, можно сказать, рекордным. «Рубин» впервые за пять лет начал новый сезон РПЛ с победного результата. Героем матча стал Сердар Азмун. Нападающий оформил дубль и добыл три очка для своей команды, забив два красивейших гола. Первый был забит в одно касание, второй, воспользовавшись роковой ошибкой Федора Смолова.

Кто все эти люди. Андрей Вдовин — о старте чемпионата России 2018/19

После матча в зале для пресс-конференций первым на вопросы отвечал главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко. Специалист отметил волнение футболистов во время первого матча сезона.

«Возможно, в Казани сказалось волнение. Настрой на игру был великолепный. Приехали за победой», — сказал Олег Фоменко.

Далее началось самое интересное. В зал вошел главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Сразу после короткого комментария по игре наставник казанцев покинул пресс-конференцию, не став дожидаться вопросов от журналистов.

«Есть удовлетворение от результата и в целом игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам всю игру играть в нужном темпе. Многие играли через не могу», — сказал Курбан Бердыев.

Текст: Рамис Ахмадуллин

Фото: ФК «Рубин»