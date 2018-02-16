Играй, епископ! Грехи «Спартака» и его болельщиков в матче с «Атлетиком»

«Имеем — не ценим, потеряем — плачем». Как никогда цитаты гламурных девушек из соцсетей подходят в отношении к «Спартаку». Соскучившись по чемпионам-2017 за зиму, болельщики встретили свою команду в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы шикарным перфомансом. Но не прошло и 45 минут, как овации сменились свистом. А после обидного поражения от «Атлетика» вчерашние красно-белые кумиры стали изгоями. Опять.

Последнее участие москвичей в плей-офф еврокубка датировано 2011 годом. Поэтому болельщики стабильно (за последние полгода) превысили отметку в 40 тысяч зрителей, только теперь на матче Лиги Европы. Ажиотажную эстафету подхватили и журналисты — в связи с повышенным спросом на аккредитации сотрудникам СМИ дополнительно выделили места на трибуне A5. Но от этого возникли неудобства. «Вообще мы весь сезон здесь сидим, но в еврокубках стабильно начинается эта параша — сюда нам хода нет, хотя везде разрешают на такие турниры выкупить личное место», — двое парней делились своей историей до того, пока их не отвлек стартовый свисток.

Пособие по невезению

Мощное начало — такого от пассивного за все время зимних сборов «Спартака» мало кто ожидал. Но красно-белые включились по полной с первых минут, сделав приоритет на атаках через фланги. Ещенко сделал трюк с обводкой двух опорников Бильбао в их же штрафной площади, Зобнин молниеносно переводил мяч из обороны в центр, а Комбаров играл с Промесом в пас через касание. А вот голландцу проявить себя не удалось: как только мяч был у Квинси, его «оцепляли» три-четыре-пять личных охранников. Уже через пару минут эти болельщики забыли обо всех бедах — игроки Карреры завладели преимуществом.

Промеса опекает целая баскская бригада pic.twitter.com/IXp19JElv7 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) February 15, 2018

Как ни странно, команду Карреры убила собственная активность. Когда навесы в штрафную четко нейтрализовывали центрдефы Эчайта-Альварес, на помощь спешил Денис Глушаков. Но капитан несколько раз неточно пробивал по воротам Эррерина, хотя однажды угодил в штангу. Невезение «Спартака» взбодрило команду Ла Лиги — баски выносили мяч и проводили осторожные контратаки. В центре поля им помогала суетливость Фернандо, который никак не мог толково зацепиться за мяч. А первый гол стал реальным «благодаря» потерянному Кутепову и голкиперу Реброву: первый позволил забивному ветерану Адурису без препятствий пройти в штрафную, а второй самонадеянно вышел вперед. Итог — вратарь был обыгран, а 37-летний форвард открыл счет.

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Спартаковцы тут же начали новые попытки для штурма, но команду сломала редкая попытка «Атлетика»: поход испанцев привел к назначению штрафного, а после удара мяч по закону подлости отскочил от стенки к все тому же Адурицу. Выход Арица на Реброва и 2:0 — в ворота хозяев влетало все. Происходящее напоминало мем «Щенок, сейчас батя тебя научит…»

А уже через две минуты баски вновь разыграли стандарт через болезненный правый фланг: тут Ребров и допустил грубую ошибку, выбежав на соперника. Ворота остались пустыми, а мяч оказался у Рико. Кутепов успел занять место на ленточке, но спасения не получилось: после удара 17-го номера мяч отлетел в ворота после касания Ильи. Шок заставил большинство болельщиков повалиться к выходу с арены, чтобы больше сюда не вернуться. «Кто уходит до свистка, тот болельщик ЦСКА!», — самые преданные нашли только такой способ развеселить себя. Но даже они жестоко загудели, когда футболисты уходили на перерыв.

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В этом еврокубковом сезоне «Спартак» всего раз забил больше одного гола за матч — «Севилья», привет. Не произошло чуда и в этот раз. Защитники и два оттянутых полузащитника (Рико и Иттурапсе) лишь раз не предотвратили распасовку Глушакова и Адриано в своей штрафной. Как итог, нужный гол бразилец забил. Но катастрофа продолжалась, хоть и серьезных моментов больше не случилось. Чуть ли не каждое касание мяча в исполнении Кутепова встречалось негромким, но обидным свистом. А ошибки Реброва стали всеобщей потехой для подавленной публики. Один колоритный персонаж на трибуне не выдержал очередного выхода Реброва и выдал чудо-фразу: «Игра-а-а-й, епископ!». Аналогии выстраивайте сами.

Минусы, плюсы, надежды

1 поражение и 4 ничьих в последних турах Примеры — в такой форме к игре подошел «Атлетик». Но красно-белых не упрекнешь в недооценке, от чего и обиднее. Основная проблема «Спартака» — отсутствие явного лидера. При тяжело складывающихся матчах Промес вновь «слился», а Адриано не сумел протащить мяч по центру без поддержки. Бразилец освежился, когда на поле вышел новичок Ханни: алжирец за 18 минут поразил техникой и скоростью мысли при развитии атак, а Луис почувствовал уверенность. А вот защите в очередной раз не хватило уверенности. Непонятна трансферная политика клуба: после травмы Джикии в оборону был взят Максимович, но он не может быть заигранным за команду в Лиге Европы. Что делать, Массимо?

Коротко о "Спартаке" в первые 45 минут pic.twitter.com/7Qe1FQXNiu — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) February 15, 2018

Но главное — человеческий фактор. Больше всего поражает двоякое отношение к своим футболистам от фанатов. А массовый хэйт Реброва — верх идиотизма. Еще в сентябрьском матче с «Ливерпулем» Артема боготворили, его сейвы во многом решили судьбу той ничьи. Еще недавно 33-летнего вратаря ждали на замену ошибающемуся Селихову, а теперь интернет-бойцы призывают «старика свалить из клуба, если он мужик». Браво Каррере, который лаконично ответил по поводу ошибки (по мнению некоторых экспертов) в выборе вратарской позиции на игру: «После матча легко делать выводы. Я выбрал Артема исходя из тренировок. А вы этих занятий не видите».

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«У нас есть еще 90 минут, чтобы перевернуть противостояние. Мы уважаем соперника, но нам вполне по силам также забить им трижды в ответной игре», — так после матча сказал Фернандо. Вы не верите в это? Но шансы есть, нужно продолжить свое дело — давить на соперника так же, как и в московской встрече. В последних 7 матчах на родном стадионе «Атлетик» только раз забил больше одного гола. Для итоговой победы роль плеймейкера может занять Ханни, а защите будет легче при схеме в пять футболистов. Вы только играйте, епископы!

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев