Федор Чалов — лауреат премии «Первая пятерка-2017». Как это было

Федор Чалов стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», вручаемой Детской футбольной лигой лучшему молодому игроку года в премьер-лиге. Еженедельник «Футбол» побывал на награждении лучшего молодого игрока страны и узнал, какими еще талантами обладает форвард ЦСКА.

19-летнего форварда поставили на первое место 36 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Премьер-Лиги, наставников юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего он набрал 165 баллов.

Федор вместе с отцом сыграл на фортепиано. В детстве будущий форвард ЦСКА занимался в музыкальной школе. В этот день организаторы пригласили Чалова в роскошном костюме в качестве победителя музыкальной премии. Это давняя традиция премии «Первая пятерка». Например, в прошлом году победитель номинации — Александр Головин, вышел в образе шахтера.

Поздравить и даже устроить пресс-конференцию для Федора Чалова приехали юные воспитанники школы ЦСКА. Из ответов Федора, юные таланты узнали, что кумиром Чалова в детстве был Дидье Дрогба, что Марио Фернадес больше остальных в армейском клубе уделяет внимание прическе и о том, готов ли нападающий стать капитаном команды.

Поздравить сына пришли и родители Николай Юрьевич и Наталья Борисовна Чаловы.

На сцену вместе с Федором вышел и его старший брат — Даниил. Он — игрок «Шинника» и первым обучал брата азам игры в мяч.

Поздравить Федора Чалова вышел экс-форвард, футбольный агент Виктор Панченко.

Владелец джаз-клуба саксофонист Игорь Бутман лично поздравил победителя.

И даже исполнил соло из десятков известных композиций.

Напомним, что премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Роман Шишкин, Кирилл Комбаров («Динамо», Москва), Алан Дзагоев, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Павел Яковлев («Спартак», Москва – «Крылья Советов»), Александр Кокорин («Динамо»), Константин Базелюк (ЦСКА), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Александр Головин (ЦСКА).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев

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