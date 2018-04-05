Два клуба — одна легенда. «Спартак» выиграл в Самаре и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» — четвертая команда, которая вышла в 1/2 финала Кубка России. Отмененный матч в феврале, Андрей Тихонов против родного «Спартака», ажиотаж зрителей, поход Массимо Карреры за кубком — в репортаже со стадиона «Металлург».

Отмененный матч в феврале

Отмена матча — правильное решение. Играть в Самаре в -15, перед ответственным матчем с «Локомотивом», было бы глупостью. Жители Самары совершили подвиг, круглосуточно убирая снег на стадионе, но на «Металлурге» было действительно холодно. Команды даже не вышли на разминку, только вратари, и то, на десять минут, потому что было слишком морозно. Отмена матча показывает всю красоту регламента российского футбола. В пример можно взять недавний поединок «Локомотива» и «Амкара», который проходил не в Перми, а в Москве, из-за того, что поле стадиона «Звезда» было не готово для игры в футбол.

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Андрей Тихонов против «Спартака»

Игра была по-настоящему дружественной, и между командами, и между болельщиками. В первом тайме произошел трогательный момент. Гостевой сектор «красно-белых» заряжал: «Андрей!», а самарцы отвечали: «Тихонов!», вот это была настоящая «пушка». Я следил за реакцией Андрея Валерьевича, он был в шоке, но искренне улыбался и поблагодарил болельщиков. Думаете, это все? Нет, после матча в микст-зоне главный тренер «Крыльев» подошел к Денису Глушакову, и они мило побеседовали и сделали совместное фото. Вот, он — дух «Спартака».

Великая троица от «Спартака» и давление от «Крыльев»

В который раз я осознаю, что некоторые команды ФНЛ сильнее, чем часть клубов РФПЛ. Всю игру я стоял за воротами Александра Селихова, понимая, что «Крылья» дадут отпор москвичам. Так и случилось: игра была равна, при том, что у «Спартака» вышел основной состав с Лоренсо Мельгарехо на левом фланге обороны. Обожаю эксперименты Массимо Карреры. Кстати, парагваец отыграл на «ура», на своей неродной позиции. Первые десять минут хозяева обложили ворота «красно-белых», но чуть позже гости взяли игру под свой контроль, и на двадцатой минуте Фернандо нашел передачей Зе Луиша и форвард «Спартака» расстрелял дальний угол Евгения Конюхова – 0:1.

В дальнейшем гости имели еще пару моментов — Куинси после выхода один на один не смог переиграть голкипера, а вскоре опасной передачей Мельгарехо не хватило точности. Во втором тайме команды начали в тех же составах. «Крылья» вновь наращивали давление, однако до серьезных моментов дело не доходило. За двадцать минут до конца игры «Спартак» поймал самарцев на контратаке и Зе Луиш вывел Куинси на ударную позицию, и голландский форвард точным ударом в ближний угол пробил ворота хозяев – 0:2. А спустя пять минут Луис Адриано воспользовался скидкой Зе Луиша после углового и расстрелял ближний угол – 0:3! Но на последних секундах хозяева отыграли один мяч, однако результат уже предрешен. На табло — 3:1.

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Что ждать дальше? Кубок России уедет в Москву?

«Спартак» не выигрывал кубок России 15 лет, и сейчас есть большая возможность. «Тосно», «Шинник», «Авангард» — будем честны, это не уровень команды Массимо Карреры.

В 1/2 финала у москвичей будет игра с «Тосно» — уже в третий раз за сезон. Первый матч был слишком напряженным, и команда в Санкт-Петербурге отдала свою победу на последних минутах, но через некоторое время команда и исправилась, и идет на втором месте чемпионата. Второй матч, который был несколько дней назад прошел под доминированием «Спартака», и я думаю, что в кубке проблем не будет.

Единственное, что может помешать, и в кубке, и в чемпионате — перебор желтых карточек у половины основного состава. Например, в Каспийск на матч с «Анжи» команда отправится без Фернандо. В этом моменте нужно быть аккуратнее, ведь каждая победа на вес золота.

Текст: Рамис Ахмадуллин

Фото: Рамис Ахмадуллин, Твиттер «Спартака»