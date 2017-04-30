ЦСКА – «Спартак» — 1:2. Как «красно-белые» добились победы в дерби

Состоялся главный матч в российском футболе, дерби двух непримиримых команд, цветов и даже идеологий – ЦСКА – «Спартак». Игра 26 тура окончательно определила, сможет ли «Спартак» удержать преимущество в борьбе за «золото» и насколько ЦСКА готов в этой гонке поучаствовать.

Слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча:

— Футбол базируется на ошибках. Второй гол, который мы пропустили — это необъяснимый ляп. Был очень хороший матч, такие нравится болельщиками. Если отвлечься от результата, то зашита и полузащита действует хорошо. Осталось 4 матча. Цель — выиграть четыре

— Что случилось с Дзагоевым?

— С утра он сказал, что готов играть. На разминке он почувствовал, что не сможет сыграть в матче. Мы сделали все, что могли.

— Замена Ионова на Оланаре оправдала ваши ожидания?

— Спартак закрылся, нам нужен был силовой форвард. Поэтому и сделал эту замену

А вот слова главного тренера «Спартака» Массимо Карееры:

Мы не нервничали в первом тайме, мы просто стояли против команды, которая выглядела неплохо. У ЦСКА хорошие игроки, было тяжело, но мы победили.

— Менялось ли задание Зобнину по ходу матча?

— Да, мы видели, что Фернандес был опасен. И задача Зобнина была изначально заниматься Фернандесом.

— Спартак уже чемпион? Или в следующем туре?

— Я назову себя чемпионом только тогда, когда уже станем чемпионом. Но мы ещё ничего не выиграли

— Что вам дает в этом сезоне такую фору перед остальными командами? Российский футбол никогда не станет, как европейский?

— Мне повезло с игроками, они пошли за моими идеями. Они выполняют мои установки. Это причина того, что мы лидируем с прошлого года. Я заставил их очень усердно работать. Мы стали командой! Прежде чем стать командой, мы стали семьей. Я думаю, в это и весь секрет команды, которая способна войти в историю. Российский футбол же приближается к европейским. Возможно, мы не видим такие же тактические успехи, как и в Италии, но российский чемпионат сам по себе очень сильный.

Кто первым в дерби забивает — тот и побеждает. «Спартак» продолжил эту традицию! После этого матча «красно-белых» можно поздравить с чемпионством!

90` Затяжная атака ЦСКА ни к чему не приводит! Все! Конец матча! «Спартак» побеждает в дерби! ЦСКА впервые проигрывает на «ВЕБ-Арене».

90` Опасный штрафной в сторону ворот «Спартака»! Вот он шанс!



90` ЦСКА уже всей командой на чужой половине поля

90` Ой-ой-ой! Невероятная контр-атака «Спартака»! Зе Луиш прошел половину поля в стиле Месси, отдал на Промеса, но тот забить не сумел

90` Васина меняют на Чалова

90` Основное время закончилось. Целых 6 минут добавил арбитр. ЦСКА уходит в навал! Мог забивать Фернандес, но Ребров спасает «Спартак»!

88` Желтую карточку получает Зоран Тошич. Серб пропустит матч с «Амкаром».

87` Вот это концовка! Вернблуму чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет!

85` Опааасно! Промес исполнял настоящий футбольный буллит, но мяч попал в штангу! Он мог все решить сейчас!

83` Замена у «Спартака»

Автор двух голевых передач Ивелин Попов уходит с поля. Вместо него вышел Жано

81` «Спартак» большими силами пытается идти вперед, но все атаки гостей разбиваются об оборонительные редуты ЦСКА

77` ЦСКА смотрится активнее в последние минуты

75` 15 минут до конца этой замечательной игры. Кажется, что все самое интересное еще впереди!



72` Витиньо бил в пустые ворота, но Джикия спас команду! Опасно было!

70` Чуть не забивает сейчас Зобнин! Акинфеев дважды спасает и вытягивает мяч с ленточки!

69` Зато на трибунах жарко. Драка началась на веру центральной трибуны. Зачинщиков силой выводят со стадиона.

68` Игра выровнялась, основные события случается в центре поля

64` Замена у ЦСКА

Оланаре появился на поле вместо Ионова

62` ЦСКА подает угловой!

56` Желтую получает Васин

56` Небольшой перерыв. Болельщики слишком активны, все поле заволокло дымом





51` ГООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Васин просто привез гол для ЦСКА. Ошибка в обороне «армейцев» — Денис Глушаков забивает за «Спартак»! 1:2

46` Второй тайм стартовал!

Замену в перерыве провел Виктор Гончаренко

Зоран Тошич Тошич вышел вместо Набабкина.

И у «Спартака» тоже замена — Зе Луиш вместо Адриано

Пока футбола нет, зато есть девочки

45` Все! Конец первого тайма! Ничья в главном дерби страны после первой половины встречи!

Отличный футбол показывают команды! Ждем продолжения!

45` ГООООООООООООООООЛ! Алексей Березуцкий! «Армейцы сравнивают счет! Отлично разыгранный штрафной удар. Перед самым перерывом счет становится равным.

41` ЦСКА еще ни кому не проигрывал на «ВЕБ-Арене» в рамках РФПЛ

40` Атака у ЦСКА! Угловой

39` Пошла жара! Игра идет на встречных курсах. А тем временем Промес на газоне — похоже на травму

35` На протяжении 13 матчей подряд оба московских клуба побеждают, если забивают первыми

0:1 — «Спартак» выходит вперед!

31` — ГОООООООООООООЛ! Забивает Луис Адриано! Попов обогнал Головина и отдал потрясную передачу!

30` Полчаса игры позади. Хозяева выглядят лучше гостей. Массимо Каррера уже нервничает на бровке

28` — Комбаров получает болезненный удар по ногам. Вроде, все в порядке с Дмитрием

26` — Ничего не вышло у гостей с этим угловым

25` — Затяжная атак «Спартака» заканчивается угловым

22` Витиньо бьет без помех! Ребров спасает! Очевидные проблемы в опорной зоне у «Спартака»

19` И тут же опасно атакует ЦСКА! Натхо пробил по воротам, но в итоге только угловой… Очень резво играют обо коллектива

18` Снова атака гостей! Попов отдает на Зобнина, но тот замешкался и не смог забить

15` И вот первая атака «Спартака» — Промес бьет выше ворот

14` Пока «Спартак» играет почти без мяча, очень тяжело приходится гостям

13` Очень часто используют в атаках Марио Фернандеса. Активен россиянин. ЦСКА в целом смотрится активнее и интереснее на данный момент



10` Давят «армейцы», зарабатывают угловой

8` Опасная атака ЦСКА! Снова Головин! Мимо ворот!

4` Очень эмоционально проходит игра на первых минутах! Команды настроены серьезно

1` И сразу же опасно!!!! ЦСКА только что мог открыть счет! Головин не смог забить

1` Матч начался! На стадионе аншлаг!

МАТЧ НАЧАЛСЯ

17:15 — Дзагоев не будет играть в матче!

17:10 — Пришли за золотом! А с чем уйдут?

17:04 — Красота!

А вот и баннер ЦСКА подъехал pic.twitter.com/f8WjN83B96 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) 30 апреля 2017 г.

17:02 — У Игнашевича проблемы

А Игнашевич не справляется с чеканкой мяча. И это за считанные минуты до дерби… pic.twitter.com/5PK8oXPTtr — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) 30 апреля 2017 г.

16:50 — Фанаты встречают свою команду овацией

Фанаты встречают свою команду овацией #еженедельникфутбол #цскаспартак Публикация от Дима (@dimatemnni1922koff) Апр 30 2017 в 6:45 PDT

16:47 — на поле вышел оркестр! Вот это размах!

16:41 — Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил , что встреча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА начнется на 15 минут позже запланированного – в 17.15.

16:35 — Красная армия готова дать бой!

16:33 — трибуны заполняются!

Полчаса до игры, трибуны заполняются Публикация от Дима (@dimatemnni1922koff) Апр 30 2017 в 6:24 PDT

Битва за Москву. 5 ключевых дерби «Спартака» против ЦСКА

16:04 — Стали известны состава ЦСКА и «Спартака»

Наш стартовый состав на супердерби #ЦСКАСпартак! Дзага в старте 🔥 pic.twitter.com/UuXVSyNEiB — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 апреля 2017 г.

15:39 — Луис Адриано: «Пусть бог благословит нас!»

Que Deus nos abençoe 💪🏾🔴⚪️🔴⚪️⚽️🇷🇺 Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) Апр 30 2017 в 4:41 PDT

15:24 — ЦСКА готов к бою:

15:16 — Вагнер Лав поддерживает ЦСКА перед супер матчем:

🔴🔵 Красно-синие! В преддверии суперматча #ЦСКАСпартак единственный и неповторимый Вагнер Лав обратился к команде и болельщикам! pic.twitter.com/SUqXxjfsiF — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) April 30, 2017

14:38 — Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пообещал отличиться в предстоящем дерби против ЦСКА.

«Привет! Я забью гол ЦСКА. Сто процентов». (Матч ТВ)

14:01 — Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак».

Есть серьёзные опасения по поводу трех позиций в составе «армейцев». Первая – это левый фланг, который работает со сбоями, либо не работает вовсе. Кастинг проходили Миланов, Щенников, Набабкин – ребята симпатичные и во всех отношениях положительные, но играют, увы, не на уровне. Другая проблема – это второй нападающий. На мой взгляд, ни Чалов, ни Оланаре пока не справляются с этой функцией. Наконец, возможное отсутствие Дзагоева. Без него ЦСКА может обыгрывать команды средней руки, но для победы над мотивированным и классным соперником по дерби команде очень нужен Дзагоев. (Чемпионат.com)

13:52 — Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассчитывает на победу красно-синих в дерби:

От дерби жду только одного — победы ЦСКА. Хочется, чтобы Акинфеев сохранил свои ворота на замке, но если даже и пропустит, то вряд ли он будет против при набранных трех очках. Что касается Дзагоева, то Алан — это потеря, он может сделать результат любого матча. Но армейцы даже без Дзагоева должны побеждать». (Спорт-Экспресс)

13:42 — Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов уверен:

«Красно-белые завоюют чемпионский титул вне зависимости от исхода матча 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. Также Шикунов отметил, что «Спартак» возьмет под контроль игру, а гол в этом матче забьет капитан красно-белых Денис Глушаков». (Спорт-Экспресс)

13:00 — Самое громкое и захватывающее дерби в российском чемпионате. Противостояние, которое остается центральным матчем в РФПЛ вне зависимости от положения команд. Проверьте свои знания о столичном дерби в тесте еженедельника «Футбол».

12:30 — Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it: «Думаю, в воскресенье будет суперигра. Турнирное положение заставляет ЦСКА только побеждать, в то время как «Спартак» может больше времени провести в обороне. Да, «армейцы» выиграли последний матч 4:0, но в целом атака не самая сильная их сторона. Если они хотят обыграть «Спартак», то должны сыграть в нападении так же хорошо, как и с «Локомотивом». (Euro-football)

12:20 — Роман Широков играл из ЦСКА, и за «Спартак» и знает, как побеждать в дерби. Сегодня он верит больше в армейцев:

«Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в «Спартаке» одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьезно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить ее окончательно.

Кто круче — Вернблум или Фернандо? Они одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра «Спартака» может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля» (Чемпионат)

12:10 — Комментатор Геннадий Орлов: «Шансы – 50 на 50. Хотя у команд разные задачи. Все-таки ничья – в пользу чемпионства «Спартака». Это уже очевидно. А что касается ЦСКА, то армейцы очень мощно сыграли с «Локомотивом». Атака раскрылась. Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы болельщики не ругались» (Спорт-Экспресс)

12:00 — Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев: «Лет 15 такого не было такого, чтобы ЦСКА подходил к дерби со «Спартаком» не в ранге фаворита и лидера чемпионата. Но даже несмотря на это, дерби – это всегда матчи другого уровня. Где бы не находился «Спартак», когда ЦСКА лидировал, они всегда вызывали огромный интерес со стороны болельщиков, специалистов и самих футболистов. ЦСКА – «Спартак» – самое настоящее дерби, главный матч среди всех команд из России. Он всегда собирал по 60-65 тысяч зрителей на стадионе «Лужники». На ряду с «Зенитом» и ЦСКА, «Спартак» – это лидер нашего футбола. Эти команды всегда наверху. Конечно, к матчам между ними прикован большой интерес. Но матч с ЦСКА – «Спартак» все равно самый главный среди всех дерби» (Матч ТВ)

11:55 — ЦСКА — единственный клуб, которому Квинси Промес не забивал.

Ready for tomorrow!⚽️⚽️⚽️ #QP10 #Spartak A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Apr 29, 2017 at 11:01am PDT

11:50 — Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский: «Жду победы ЦСКА со счетом 2:1 и обострения борьбы за первое место. Если армейцы выиграют в дерби, то отставание от «Спартака» сократится всего до четырех очков. Красно-белым в таком случае придется непросто в оставшихся матчах, они будут нервничать, — отметил Яновский. — Психологически будет тяжело, давно «Спартак» не выигрывал чемпионат. Команда у Карреры хорошая, но у нынешнего состава нет победного опыта. При этом можно не сомневаться, что спартаковцы выйдут на поле сверхмотивированными, ведь до титула рукой подать». (Спорт-Экспресс)

11:45 —

Время начала суперматча #ЦСКАСпартак в разных часовых поясах pic.twitter.com/EXF8I9iqC2 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 апреля 2017 г.

Шесть часов до старта дерби!

В 17:00 мск начнётся матч ЦСКА — «Спартак»!

Спартаковцы сыграют в белых футболках.#ЦСКАСпартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/eXexgeB2Mo — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 30, 2017

11:30 — Алексей Березуцкий о дерби: «Мы будем решать свою задачу. А задача у нас всегда одна – побеждать и занимать первое место. Исходя из положения в таблице шансов на титул у нас не так много, они скорее математические. Но мы будем бороться до конца. Мы сделаем все, чтобы в первом дерби на «Арене ЦСКА» завоевать три очка».

11:00 — Фанаты ЦСКА не смогли скрыть часть своего перфоманса.

10:30 — Денис Глушаков вернется на поле после дисквалификации и настроен боевито.

10:00 — Команды подходят практически в оптимальных составах: у ЦСКА под вопросом появление Алан Дзагоев, у «Спартака» — точно не сыграет Евгений Макеев из-за травмы.

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