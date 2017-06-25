Что творилось вокруг последней игры сборной России на Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 23:33, 25.06.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Вива ля… Мексика! Российская миниатюрная версия статуи Христа-Искупителя Какой мексиканец приедет без текилы?! А как выяснилось, закусывать текилу лучше всего чак-чаком! Пролетарии всех стран, соединяйтесь под чутким взором Руслана Камболова Пресс-мобиль внимательно следил за событиями перед решающим матчем нашей сборной «Казань Арена» в предвкушении начала решающего матча Мексиканский рестлер был очень дружелюбен и ни с кем не подрался Мексиканская эйфория от ста рублей Болельщики из населенных пунктов с не самыми обычными названиями прибыли поддержать нашу сборную Казанский Шерлок Холмс неустанно следил за порядком и «давал пять» всем желающим Тур де Казань Самое время для ностальгии по СССР и очередям Утиные истории Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра