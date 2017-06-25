Что творилось вокруг последней игры сборной России на Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Вива ля… Мексика!
Российская миниатюрная версия статуи Христа-Искупителя
Какой мексиканец приедет без текилы?!
А как выяснилось, закусывать текилу лучше всего чак-чаком!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь под чутким взором Руслана Камболова
Пресс-мобиль внимательно следил за событиями перед решающим матчем нашей сборной
«Казань Арена» в предвкушении начала решающего матча
Мексиканский рестлер был очень дружелюбен и ни с кем не подрался
Мексиканская эйфория от ста рублей
Болельщики из населенных пунктов с не самыми обычными названиями прибыли поддержать нашу сборную
Казанский Шерлок Холмс неустанно следил за порядком и «давал пять» всем желающим
Тур де Казань
Самое время для ностальгии по СССР и очередям
Утиные истории
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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