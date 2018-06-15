ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:25, 15.06.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Саудиты почитают короля На открытие ЧМ-2018 приехал даже Дед Мороз Девушки в кокошниках были нарасхват Акинфеев проявил заботу На постер Фотогеничность Смолова Черчесов вспомнил вратарские годы А Пицци снова почувствовал себя форвардом Для Дзагоева матч закончился безрадостно Автор первого гола ЧМ-2018 Самый важный гол в карьере Призыв к Головину Черчесов пригрел мяч Головин летал по полю Тренерский штаб показывает Головину, где на трибуне найти президента Травма может досрочно завершить турнир для Дзагоева Черышев уверенно вошел в игру Габулов умеет утешать Президент был доволен Зобнин уходит в отрыв Денис Черышев испугался мексиканских фанатов Лучший способ донести свои мысли Юрий Жирков был бы хорош и в беге с барьерами Саудит впечатлен мастерством Смолова Черчесов дает мастер-класс Фернандесу Дзюба рассказывает, как собирается забить третий гол И выполняет обещание Великий Дзюбиньо Удостоился признания Саудиты не справлялись с гигантом Артемом Игра гостей вызывала зевоту у Кузяева Точно за шиворот Мастерское исполнение И сдержанная реакция Никогда не поздно помолиться Герой вечера Мексиканцы были готовы вручить России Кубок мира в тот же вечер Горесть поражения Патриотичный камуфляж Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: