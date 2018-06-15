ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Саудиты почитают короля
На открытие ЧМ-2018 приехал даже Дед Мороз
Девушки в кокошниках были нарасхват
Акинфеев проявил заботу
На постер
Фотогеничность Смолова
Черчесов вспомнил вратарские годы
А Пицци снова почувствовал себя форвардом
Для Дзагоева матч закончился безрадостно
Автор первого гола ЧМ-2018
Самый важный гол в карьере
Призыв к Головину
Черчесов пригрел мяч
Головин летал по полю
Тренерский штаб показывает Головину, где на трибуне найти президента
Травма может досрочно завершить турнир для Дзагоева
Черышев уверенно вошел в игру
Габулов умеет утешать
Президент был доволен
Зобнин уходит в отрыв
Денис Черышев испугался мексиканских фанатов
Лучший способ донести свои мысли
Юрий Жирков был бы хорош и в беге с барьерами
Саудит впечатлен мастерством Смолова
Черчесов дает мастер-класс Фернандесу
Дзюба рассказывает, как собирается забить третий гол
И выполняет обещание
Великий Дзюбиньо
Удостоился признания
Саудиты не справлялись с гигантом Артемом
Игра гостей вызывала зевоту у Кузяева
Точно за шиворот
Мастерское исполнение
И сдержанная реакция
Никогда не поздно помолиться
Герой вечера
Мексиканцы были готовы вручить России Кубок мира в тот же вечер
Горесть поражения
Патриотичный камуфляж
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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