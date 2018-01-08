ЧМ-2018. 1/8 финала. Колумбия — Англия — 1:1, по пен. — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:17, 04.07.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Колумбийский Power Ranger Джентльмены в шляпах Когда перепутал свое лицо с пасхальным яйцом Дэнс-баттл Споем во славу пива Герои колумбийских комиксов Лондонский дэнди Стерлинг помогает Мине представить себя орлом Марширующий Куадрадо Законодатель моды Пекерман Колумбийцы нашли крота Стерлинг призывает мяч Пикфорд и дрессированный мяч Хендерсон и колумбийский целитель Голосующий Магуайр Фалькао показывает судье, в каком глазе у него бревно Точный удар И торжествующий крик Перетягивание Кейна Слэм-данк Пикфорда Результативная суета Акробат Санчес Эль тигре в полете И на земле Капитанский взлет Обнимашки Техника Пекермана Нападение на перекладину Лицом к лицу Эффектный сэйв И сдержанная реакция В шеренгу Решающий прыжок Бой с тенью В ожидании триумфа Выплеск эмоций Победный захват Капитанские объятия В лучах славы Вратарская солидарность Утешение проигравших Признание от капитана Плакали футболисты Плакали болельщики И даже супергерои не сдерживали слез Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: