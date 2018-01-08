ЧМ-2018. 1/8 финала. Колумбия — Англия — 1:1, по пен. — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Колумбийский Power Ranger
Джентльмены в шляпах
Когда перепутал свое лицо с пасхальным яйцом
Дэнс-баттл
Споем во славу пива
Герои колумбийских комиксов
Лондонский дэнди
Стерлинг помогает Мине представить себя орлом
Марширующий Куадрадо
Законодатель моды Пекерман
Колумбийцы нашли крота
Стерлинг призывает мяч
Пикфорд и дрессированный мяч
Хендерсон и колумбийский целитель
Голосующий Магуайр
Фалькао показывает судье, в каком глазе у него бревно
Точный удар
И торжествующий крик
Перетягивание Кейна
Слэм-данк Пикфорда
Результативная суета
Акробат Санчес
Эль тигре в полете
И на земле
Капитанский взлет
Обнимашки
Техника Пекермана
Нападение на перекладину
Лицом к лицу
Эффектный сэйв
И сдержанная реакция
В шеренгу
Решающий прыжок
Бой с тенью
В ожидании триумфа
Выплеск эмоций
Победный захват
Капитанские объятия
В лучах славы
Вратарская солидарность
Утешение проигравших
Признание от капитана
Плакали футболисты
Плакали болельщики
И даже супергерои не сдерживали слез
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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