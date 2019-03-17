Большие гонки. Как «Локомотив» побеждал «Краснодар»

«Зенит» и «Краснодар», вылетевшие на неделе из Лиги Европы, теперь сконцентрированы на внутреннем первенстве. Если команде Сергея Семака предстоял выезд на «Открытие Арену», то «быки» приехали в Черкизово, чтобы попытаться прервать безвыигрышную серию из 10 матчей.

Матч тура

Дневной матч в Черкизово выпал на один день с битвой двух столиц. Встреча действующего чемпиона России с краснодарцами имела особенную подоплеку. Главная интрига встречи – как «быки» опомнятся после злосчастного гола Гедеша тремя днями ранее. Безвыигрышная серия южан – красочный бонус к афише матча. Еще перед зимней паузой клуб занимал вторую строчку в турнирной таблице, однако пока результатами похвастаться не может. Игра с «красно-зелеными» могла дать ответ, смогут ли гости воспользоваться шансом взять три очка. Уже минимум три раза «быки» теряли победу на последних минутах — с «Оренбургом», «Валенсией» и «Байером».

«Локомотив» до стартового свистка также оставался командой-загадкой. В Каспийске «железнодорожники» не испытали проблем, но первая весенняя игра изрядно потрепала нервы Юрию Семину. Если результативную ничью с самарскими «Крыльями» еще можно было объяснить разогревом команды в начале весеннего отрезка, то едва ли повторная потеря очков в домашних стенах могла бы устроить москвичей. Времени на раскачку ни у кого больше нет. Борьба третьей и пятой команд чемпионата России за высокие места гарантировала интересную игру.

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Кастинг в рок-группу

Погода диктовала свои условия, и каждый согревался как мог. Кто-то предпочел выпить чаю, мальчишки пробивали 11-метровые удары вратарю, а некоторые узнавали подробную информацию о празднике святого Патрика. Любой желающий мог получить памятный сувенир в форме трилистника.

Как и всегда, самый разогрев был на площадке. Рок-группа «Приключения Электроников» исполнила пару советских шлягеров, а затем фронтмен группы устроил конкурс. Одному из везунчиков поручили сыграть на ударных. Задача – попадать в такт песне. Болельщик с именем Андрей справился на отлично, похоже, парень может рассчитывать на приглашение в группу в скором времени.

Предматчевые расклады

Настроение было под стать большому футболу в Черкизове, но в прогнозировании результатов люди в красно-зеленой атрибутике были осторожны.

«У «Локо» было больше времени для подготовки, поэтому хочется верить, что готовы, чтобы побеждать. Игра, конечно же, ключевая в том плане, что победа может помочь подняться выше в таблице», — поделилась мнением Валерия, давняя болельщица клуба.

— Ну, а Смолов как выступит против бывшей команды?

«Матч с «Краснодаром» — шикарная возможность показать, что Смолов вышел на более высокий уровень игры. Не знаю, защитит ли «Локомотив» титул, но надежда умирает последней».

Аккуратны были и болельщики «быков». «На самом деле матчи с «Байером» и «Валенсией» показали, что у клуба есть недостаток концентрации» — поделился Александр. «Сейчас, без Ари будет очень непросто, но ведь есть же Шапи, он наверняка забьет в концовке. А по итогам чемпионата, я думаю, «Краснодар» снова окажется в Лиге Европы. Рано пока нам в Лигу чемпионов идти – уровень соперников гораздо выше, пока ловить клубу там нечего, с такой игрой».

«Викинги» из Черкизово

«Краснодар» приехал в Москву не в самом лучшем расположении духа. После вылета из Лиги Европы у Мурада Мусаева добавилась проблема в виде травмы Ари. Игрока сборной России даже в заявке не оказалось. А дуэль между Смоловым и Ари могла быть особенно интересной — форварды против бывших команд. Также неожиданным оказалось отсутствие Перейры в старте, уругваец по праву может считаться самым креативным игроком клуба на сегодняшний день.

Несмотря на загруженный график, Мурад Мусаев не стал делать большой ротации состава. По сравнению с матчем против «Валенсией» в стартовом составе «Краснодара» произошло только одно изменение – вместо Фьолусона вышел Скопинцев. У «Локомотива» вышло то же сочетание игроков что и неделю назад на матче против «Анжи».

«Локомотив» в первом тайме играл острее, но команду подводила результативность. А моментами в решающий железнодоржники действовали слишком суетливо. Снова ярко проявил себя Антон Миранчук: 11-й номер «Локомотива» разгонял атаки, порой подстраховывая партнеров на флангах. В актив занес себе первый тайм и Джефферсон Фарфан, перуанец имел два шанса открыть счет. Гости создавали подходы, но в отличие от московской команды заметно страдали в атаке. Если из обороны в атаку команда Мурада Мусаева выходила стремительно, перепасовываясь в касание-два, то отсутствие Перейры и Ари давало о себе знать.. Классон, играющий ложную девятку, при всем объеме работы в центре поля никак не мог найти момент для удара. Первый тайм голов не принес, но команды и сами не давали скучать зрителям.

План Семина

На второй тайм Юрий Семин сменил тактику: Хеведеса сменил вингер Идову. Задумка тренера почти мгновенно сработала, «железнодорожники» сразу ушли в тотальный прессинг. «Быкам» пришлось побегать от давления полузащиты. Проект «Большие гонки», только наоборот. Ответ «Краснодара» не заставил себя долго ждать: Перейра и Вандерсон Соуза сменили Рамиреса и Скопинцева.

Игра продолжала идти в будничном спокойном темпе. Основная фанатская трибуна «Локо» не уставала гнать команду вперед, гости из Краснодара тщетно пытались зарядить свои кричалки. «Помехами» стали соседние сектора быков: у углового флажка через сектор расположился фан-клуб с баннером «Рут за «Локо», а на другом конце поля обычные сектора неодобрительно гудели, едва слышались крики «Вперед быки!»

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«Локомотив» благодаря энергичным зарядам стал еще больше терзать оборону «быков», и это привело к нужном результату. Мурад Мусаев едва скрывал разочарование, когда Михаил Вилков второй раз показал горчичник Шарлю Каборе. Роковое удаление африканец получил спустя пять минут после первого предупреждения. По пути в раздевалку Каборе гневно высказал пару ласковых Алексею Еськову, пока резервный арбитр пытался успокоить пыл игрока. Параллельно Антон Миранчук уже ждал свистка для исполнения пенальти. Полузащитник с бильярдной точностью отправил мяч в правый угол ворот. Удаление опорного полузащитника вынудило Мусаева пойти ва-банк: Ольссона сменил Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» в порыве отчаяния помчался восстанавливать гандикап, но за оставшуюся 20-минутку «быки» отметились ударом в исполнении Классона.

Игра на встречных курсах едва не позволила увеличить счет «красно-зеленым». Алексею Миранчуку стоило попасть по пустым воротам на добивании, но в итоге арена вместо рева радости только разочарованно выдохнула. Игра, богатая на атаки, в итоге завершилась минимальной победой хозяев. «Локомотив» вторую игру подряд не пропустил, а «РЖД-Арена» остается неприступной крепостью для «Краснодара» — одна победа против шести. В корриде в Черкизове быки оказались бессильны, а очередное поражение за неделю только дало больше поводов для беспокойства.

Текст: Андрей Синельщиков, Павел Зайцев

Фото: Сергей Дроняев

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