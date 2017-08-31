Безголье в Черкизово. Как стартовала молодежная сборная России

Молодежная сборная России уже почти 20 лет не добиралась до финальной части чемпионата Европы, а на Олимпиаду попадала вовсе до распада Советского Союза. Тем не менее, каждое новое поколение дарит не только надежду, но и новые кадры для национальной команды. Трудный путь в финальную часть Евро-2019 наши ребята начали матчем против сборной Армении (0:0).

Россияне и сербы — главный фаворит группы 7. Кроме названных команд здесь есть сборные Австрии, Гибралтара, Македонии и наш первый соперник — Армения. Финальная часть турнира состоится в Италии и Сан-Марино. Только одна команда пройдет дальше напрямую. Со второго места выйдут четыре сборных, набравшие лучшие показатели очков и голов. Нынешний розыгрыш Евро важен вдвойне, ведь по итогам будет решено, какие национальные команды квалифицируются на Олимпиаду-2020 в Токио.

С этого года молодежную сборную возглавляет Евгений Бушманов. Последние четыре сезона специалист работал в «Спартаке-2». Матч против сборной Армении должен был стать первым — официальным для «молодежки» нового созыва. Ранее мы играли лишь товарищеские спарринги со сборными Румынии (5:1), Норвегии (2:0), Узбекистана (4:3) и Белоруссии (7:0).

Состав нашей команды по-истине разношерстный. Евгений Бушманов вызвал игроков-лидеров «дублей» команд РФПЛ, вроде Александра Максименко из «Спартака» или Никиты Калугина из «Динамо». Ребят, регулярно выходящих в основном составе наших клубов, вроде Федора Чалова из ЦСКА, Дмитрия Баринова из «Локомотива» или Рифата Жемалетдинова из «Рубина». А есть в нашей команде и вовсе легионеры. Если про Антона Митрюшкина, основного вратаря швейцарского «Сьона» известно давно, то про 20-летнего Александра Довбню из кипрского «Этникоса» (не путать с вратарем СКА-Хабаровска) известно немного. Прошлым летом защитник из академии «Локомотива» вместе с товарищем Николаем Кипиани переехали на солнечный Кипр, где теперь выступают в местной высшей лиге.

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Наша молодежь с первых минут ринулась в атаку с импульсивностью свойственной скорее сопернику. Первый по-настоящему звонкий момент был у Дмитрия Баринова, мяч после удара которого попал в штангу. Подход за подходом российская сборная все крепче душила гостей. Наиболее ярко это ощущалось при стандартных положениях. Даже здесь наши парни выигрывали практически весь верх и в одном из таких моментов полузащитник новгородского «Олимпийца» — Даниил Фомин попал в крестовину. На добивании наша атака вратаря гостй Генри Авагяна пробить не сумела.

Впервые армянские футболисты смогли полностью выстроить атаку и перевести мяч на нашу половину поля лишь на 25-й минуте. Показалось, что гости прочувствовали слабость в реализации моментов наших игроков и стали сами чуточку смелее. К концу тайма игра подравнялась. На 40-й минуте случилось третье попадание в каркас ворот. Обладатель лидерской «10-ки» Федор Чалов подработал приземлившейся после «свечи» мяч и с правого края пробил в дальний для армян угол и попал в штангу. «РЖД-Арена» лишила россиян нескольких потенциально безумно красивых голов. Объяснить такое невезение можно лишь тем, что наша «молодежка» ранее базировалась в Химках и большую часть домашних матчей проводила там. В этот раз подмосковная арена была зарезервирована под противостояние главной сборной и клуба, это почти как бой боксера и бойца смешанных единоборств.

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Второй тайм продолжился игрой «попади в рамку ворот». После подачи штрафного защитник «Урала» Никита Чернов головой нанес удар — мяч попал в штангу. Опасных моментов у россиян становилось все меньше, зато по нарушениям мы ощутимо лидировали. Первым ходом по преображению игры Евгения Бушманова сталс замена Георгия Мелкадзе на Федора. Вскоре поле покинул и Федор Чалов. Его заменил Иван Игнатьев.

Решающий штурм наша команда провела в последние 10 минут игры. Илья Жигулев практически единолично создавал один момент за другим, но сборная Армении защищалась удивительно мобильно, разбивая все надежды о положительном для нас исходе. К основному времени игры арбитр из Боснии добавил пять минут, чего не хватило, чтобы изменить счет.

В исполнении россиян было 20 ударов, из них только три в створ, — реализация тот компонент, который необходимо срочно исправлять.

«Преимущество было большое, такие моменты нужно забивать. Откуда проблемы с реализацией? Футбол своей непредсказуемостью и прекрасен. Мы потеряли два очка, будем работать дальше», — заявил после матча Евгений Бушманов.

Время на исправление ошибок немного. Уже пятого сентября нашей команде предстоит сыграть против сборной Гибралтара.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: РФС

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.