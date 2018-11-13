Армейская страсть. Женский ЦСКА сыграл товарищеский матч с командой друзей еженедельника «Футбол»

Команда друзей еженедельника «Футбол» провела товарищеский матч с женским клубом ЦСКА, который тренирует Александр Григорян. Всего было забито пятнадцать мячей, а один гол даже отменен по весьма необычной причине. Ну, а победили в этой дружеской встрече те, кто тренируется каждый день!

Спортивный журналист – профессия особая. Мало писать о спорте, его нужно понимать и быть вовлеченным самому. А когда речь заходит о футболе, нет сомнений в необходимости играть хотя бы раз в неделю. Именно так и делают сотрудники еженедельника «Футбол», которые каждый вторник играют с коллегами из других изданий в манеже недалеко от метро Павелецкая.

Но 13 ноября был особый повод. Состоялась игровая встреча журналистов с ЦСКА. Правда, на искусственный газон вышли не Федор Чалов или Никола Влашич. Приехала женская команда, возглавляемая Александром Григоряном.

У «красно-синих» недавно завершился чемпионат страны. Александр Витальевич возглавил ЦСКА в середине августа, сменив Максима Зиновьева, и в концовке сезона команда одержала две победы кряду.

Армейский клуб стал четвертым по итогам сезона – третье место команда уступила пермской «Звезде-2005» только из-за меньшего количества побед. Парадокс, но последний тур ЦСКА пришлось играть против «Звезды», и москвички взяли верх.

Чуточку не хватило до призовой тройки. Руководство, впрочем, осталось довольно результатом, и накануне игры в «Фениксе» официальный сайт женской команды ЦСКА объявил о продлении контракта с Александром Григоряном до 2020 года.

Организаторы встречи договорились провести матч по следующему регламенту: два тайма по 30 минут, в поле четыре игрока и вратарь с каждой стороны. Как в хоккее, полевые игроки имели право меняться с запасными в любое время, то есть количество замен было неограничено. Судить встречу было поручено Сергею Скоблякову, одному из членов тренерского штаба клуба. Со своей работой новоиспеченный арбитр справился на «отлично».

Команда журналистов выставила боевитый состав. В числе тех, кто представлял первую четверку футболистов были: режиссер «Матч ТВ» Александр Криворучко, чемпионка Москвы по футболу в формате 6×6 Виктория Любутина, автор YouTube-канала «Джинс Футбол» Артур Страхов и главный редактор еженедельника «Футбол-Хоккей» Денис Вдовин. Во втором квартете на поле выходили: пресс-атташе футбольного клуба «Локомотив» Станислав Редикульцев, шеф-редактор «СпортБизнесКонсалтинг» Дмитрий Христич, журналист портала «UEFA.com» Артур Петросьян и фотокорреспондент еженедельника «Футбол-Хоккей» Сергей Дроняев. Ребятам с самого начала встречи пришлось непросто, ЦСКА сразу же завладел мячом и стал проводить атаки через фланги.

Блог болельщиц армейского клуба

Самой активной на поле выглядела Надежда Смирнова – десятый номер ЦСКА была технична в центре поля и выполняла роль диспетчера, раздавая пасы одноклубницам на фланги. Ряд атак сходил на нет, но Александр Григорян был спокоен, подсказки игрокам давали его ассистенты по тренерскому штабу. Выдержав волну атак, команда спортивных журналистов ответила контратакой и открыла счет. Дмитрий Христич не оставил шансов вратарю Елизавете Щербаковой, реализовав выход «один на один». Именно этому вратарю доверил место на воротах экс-тренер «Анжи» и «Луча-Энергии»: Эльвира Тодуа смотрела игру у кромки поля. Не принимала участие в матче и защитник Людмила Шадрина. ЦСКА же после пропущенного мяча достаточно быстро отыгрался благодаря хлесткому удару Натальи Машиной.

В середине первого тайма произошел самый интересный момент встречи. После розыгрыша углового команда журналистов снова вышла вперед, но Сергей Скобляков попросил переиграть стандарт.

Гол оказался не засчитан из-за того, что в момент подачи у Артура Страхова в в руках был смартфон.

«Гол не засчитывается, команда в оранжевых манишках переигрывает угловой» — арбитр встречи был бескомпромиссен. Попытки переубедить его успехом не увенчались. Повторный прострел с угловой точки также стал безрезультатным. Вторая половина тайма также осталась за ЦСКА, но в ряде моментов девушкам не хватило везения, а в некоторых моментах команду героически спасал вратарь … . К концу встречи журналисты повторно вышли вперед: неудержимый Христич оформил дубль неожиданно пробив с острого угла. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

В перерыве Александр Григорян выстроил команду в ряд, и тихо произнес план на второй тайм. Девушки в сине-красной форме услышали установку тренера и выполнили ее успешно, во втором тайме команда заиграла еще острее и опаснее в атаке. Как итог: ЦСКА по делу взял верх. К чести команды журналистов, они смогли забить ряд красивых голов престижа. Например, Денис Вдовин отобрал мяч у вратаря ЦСКА, отправив мяч пустые ворота, наказав Щербакову за потерю. Немного курьезным получился третий мяч Дмитрия Христича: при попытке выноса мяч задел колено игрока и тот парашютом залетел в ворота. Несмотря на итоговый счет — 9:5, в первую очередь победила дружба и хорошее настроение игроков обеих команд.

Самое лучшее настроение было у Веры Симановской – товарищеский матч пришелся на ее день рождения. Прежде чем сделать общее фото всех игроков, принимавших участие в матче, Александр Криворучко поздравил Веру и вручил ей букет цветов от имени команды, которая играла в оранжевых манишках.

Не скрывал улыбки и Александр Григорян. Тренер красно-синих после игры разговаривал с Дмитрием Христичем, лучшим бомбардиром команды журналистов, о главной цели встречи для ЦСКА:

Команде важно было играть вместе, сообща, чтобы они продумывали новые комбинации и играли головой, интеллектуально действовали на поле»

Взгляд Григоряна отчетливо показывал: он получил нужный результат. Не в плане счета, а в плане игры и задумок. Шеф-редактор «СпортБизнесКонсалтинга» тоже остался доволен: «Было интересно сыграть, конечно».

«Когда смотришь со стороны на девушек, играющих в футбол, сложно понять, чего ждать. Мы проверили на себе и я очень впечатлен! Наверное, так чувствует себя те, кто выходит против «Барселоны», — так оценил встречу с ЦСКА главный редактор еженедельника «Футбол. Хоккей» Денис Вдовин. — Девчонки потрясающе держат мяч и отлично двигаются. Заставили нас побегать, часто бесцельно. И это помимо того, что все они красавицы и смотрятся в футболках ЦСКА очень эффектно. Ну и у нас в команде тоже есть своя звезда — Виктория Любутина. Мы не только пропускали, но и забивали, Дмитрий Христич вообще хет-трик сделал!»

Виктория Любутина, единственная девушка в составе команды друзей еженедельника «Футбол. Хоккей», намерена взять реванш: «Объективно первый тайм за нами был, мы выиграли его. Команда правильно действовала: хоть и оборонялись, но победили. Потом началась небольшая суматоха, ведь пришли дополнительные игроки и началась ротация в четверках. Следовательно, у нас получился сумбур во втором тайме, что и привело к поражению. Во втором тайме ЦСКА стал активнее передвигаться по полю. Они немного запутали нас: игроки делали персональную опеку и оставляли свободное пространство. К сожалению, в итоге это приводило к выходам 2-в-1, а порой и 3-в-1. Второй тайм полностью проиграли. Обидно, но все же, первый блин комом, я считаю. Думаю, еще наверстать сможем».

«Впечатления от игры самые позитивные. Было очень приятно, хоть и немного страшно за них (ЦСКА), играть против симпатичных и приятных девчонок, которые настолько искусно обращаются с мячом. Результат отошел на второй план, главное было насладиться процессом», — поделился мнением автор UEFA.com Артур Петросьян.

Артур Страхов, который ведет канал в сети YouTube под названием «Джинс Футбол», не скрывал удовольствия от встречи: «Впечатления положительные от игры с ЖФК ЦСКА. Первый тайм у нас был очень хороший, мы играли на равных. К сожалению, второй тайм нам не покорился, ибо девушки были настроены решительно на победу, что не мало важно для такого профессионального клуба как ЦСКА, и мы потеряли игру. Само мероприятие вызвало восторг: и наша команда и ЦСКА были сплочены, они показали хороший футбол и игру в целом. Поэтому хочу выразить огромную благодарность тренерскому коллективу, организаторам, и девочкам, которые приехали поиграть. Ну а также Денису, и ребятам , кто играл в нашей команде. Побольше бы таких мероприятий!»

YouTube-канал «Джинс Футбол» в гостях у еженедельника «Футбол»!

«Я каждую неделю наблюдаю за мужским футболом, реже — за женским, но противостояние женской и мужской футбольной команды на поле наблюдала впервые, — призналась Екатерина Довлатова, руководитель бренда «CSKA GIRL» и одна из организаторов матча. — Это было, действительно, интересно. Женский футбол более эмоциональный, мужской — грубый, поэтому получилось «контрастно» , но я переживала , чтобы наших девочек из ЦСКА никто случайно «не сломал». Хорошо, что все обошлось. Думаю, этот формат матчей нужно практиковать чаще».

Текст: Андрей Синельщиков

Фото: Максим Серегин