Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 19 апреля). «Локомотив» — чемпион?

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 26 тур. «Динамо» — «Локомотив» — 0:4. Химки. «Арена Химки». 14 апреля 2018 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 19 апреля (начало в 15:00 по московскому времени) мы подводим итоги очередных матчей РФПЛ и пытаемся разобраться, есть ли у «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА шансы помешать «Локомотиву» стать чемпионом. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Сергей Дроняев

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