Английский вечер.«Шеффилд» приехал в Чертаново и чувствовал себя как дома

Старейший клуб мира продолжает свое турне по столице России. После недавней игры с «Торпедо» английский «Шеффилд» отправился в Чертаново, чтобы сыграть с одной из самых самобытных команд нашей страны. Игра закончилась для «клуба» разгромным поражением, а президент гостей Ричард Тимс сокрушался от досады, сидя на административной трибуне стадиона. Однако все все равно остались довольны — атмосфера футбольного праздника и дружбы была в этот вечер важнее.

Support your local team



Традиция болеть за местную команду широко распатронена в Британии. В стране, где футбольные клубы есть даже в деревнях люди исторически привыкли поддерживать своих. Сначала ты с друзьями смотришь их игру на стадионе, а после матча идешь пить с игроками в ближайший паб — там это зачастую работает именно так. В России такой практики почти нет, и в нашей стране любят поддерживать тех, кто круче вместо тех, кто роднее. Но в случае с «Чертаново» все совсем иначе. Здесь за команду болеют всем районом, а многие из фанатов знают футболистов лично, поддерживая с ними дружеские отношения в обычной жизни. Да, прямо как в андеграундной футбольной Англии.

Для России это настоящая редкость, тем приятнее было видеть, как к стадиону «Чертаново» на Сумском проезде шли люди с огнем в глазах, для которых этот клуб — часть жизни. «Наконец-то мы будем играть здесь! Матчи чемпионата нам приходиться проводить в другом месте из-за требований по вместимости стадиона, и посещать их получается не всегда, что очень обидно. Сегодня «черти» вернулись домой и это прекрасно. Мы окажем им сильную поддержку, не сомневайтесь!» — воодушевленно говорил один из поклонников московского клуба, подходя к стадиону.

Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Болельщиков на матч пришло действительно не мало, однако многие из них не смогли попасть на игру. «Чертаново», в отличие «Торпедо», билеты на игру не продавало, а распространяло бесплатно. В итоге спрос на них удивил даже сам клуб. Уже через несколько часов после начала раздачи билетов появилось сообщение о солд-ауте. «Мы были уверены, что билеты обязательно разойдутся полностью, но отводили на это 6 дней. Однако, билеты закончились уже в первый день реализации, спустя 3 с половиной часа. Билетов больше НЕТ! Приезжать за ними не надо – объявленное нами ранее расписание реализации билетов отменяется!» — говорилось в официальном заявлении клуба. В итоге за это время было реализовано 950 билетов, а оставшиеся 200 позже были разыграны среди подписчиков официального паблика.

Дождливый вечер в Чертаново

Погода в этот вечер получилась чисто английской. Проливной дождь в Чертаново начался буквально за час до матча и продолжался вплоть до его окончания. Возможно, это отпугнуло многих из тех, кому достались билеты на матч, потому что как минимум мест 200 остались пустыми. А вот британцам такая погода пришлась по вкусу. Капитан «Шеффилда» Стюарт Ладлем отметил перед игрой, что это может им сегодня помочь, и ему очень приятно играть в такую погоду. «Круто, что сегодня дождь! У нас дома часто такая погода, не думал, что в России дождей много. В матче с «Торпедо» тоже он был». Надеюсь, хоть это нам сегодня поможет», — смеясь говорил Стюарт. Не помогло.

«Чертаново», видимо, так хотели порадовать своих полковников, что сразу же включились в игру. Уже к 17 минуте счет был 3:0 в пользу москвичей, а главная звезда команды Влад Сарвели успел сделать дубль и отдать голевую передачу. «Шеффилд» был явно не готов к такому развитию событий и поддался панике. Тренер гостей Маркус Даркнесс начал просить своих ребят играть в контроль мяча и опуститься вниз, чтобы сбить темп игры. И сделать это немного получилось. У англичан даже начали появляться моменты, но реализовать они их не могли. Зато москвичи могли в этот вечер многое. И это при том, что на игре по состоянию здоровья отсутствовал главный тренер «чертей Игорь Осинькин, а командой руководил старший тренер Денис Первушин, в прошлом известный по выступлениям за московский ЦСКА и пермский «Амкар».

Бейся за район. Самый аутентичный клуб России – «Чертаново»: чем он живет, кто за него болеет и зачем он нужен

На исходе получаса очередной хозяев забил Дмитрий Цыпченко, удачно пробив из-за пределов штрафной. 4:0 к перерыву и дикое разочарование президента клуба Ричарда Тимса. «Как можно так играть? Ну это же кошмар! Почему они не закрывают центральную зону, почему так легко отдают мяч? Господи, ребята, да что с вами не так?», — восклицал британец. Чтобы как-то отвлечь гостя от грустно для него зрелища директор «Чертаново» Николай Ларин рассказывал ему про историю клуба, про то, что играют в нем только воспитанники,а почти все болельщики — местные ребята, как и у английских команд. «Ничего себе! Я и не думал, что в России тоже такое бывает! Ваша команда — феномен», — говорил Тимс, с интересом пытаясь узнать подробности. Беседа его увлекла. Он и сам рассказывал про свой клуб, про жизнь коллектива на деньги болельщиков и сложности, с которыми сталкиваются маленькие клубы Англии. Например, их игроки работают еще и на других работах в городе: пожарными, врачами, есть один полицейский. А иногда они даже приносят деньги в клуб, если на что-то не хватает.

И нашим, и вашим

Так за разговорами матч уже близился к концу а «Чертаново» забило еще несколько мячей. Стоит сказать, что на второй тайм у москвичей вышел второй состав, но и он смотрелся ни чуть не хуже основы. Местные трибуны, видимо, понимая, что гостям очень обидно, начали активно поддерживать уже их, а не свою команду. «Шеффилд, летс гоу, Шеффилд, летс гоу», — заряжали поклонники «Чертаново». А каждое удачное действие англичан начали встречать овациями. «Вау! В Англии бы так точно не сделали, а у вас уже на второй игре наблюдаю подобное. Это очень приятно и удивляет!», — восхищался русским гостеприимством Ричард Тимс.

К сожалению для англичан этот эпизод остался, скорее всего, единственным приятным моментом за игру. К концу матча счет уже был 7:0, а игроки самого старого клуба в мире выглядели крайне измотанными. Чего нельзя было сказать о парнях из «Чертаново» — они бы еще пару таких игр отбегали, судя по их настроению и физической готовности. А за 15 минут до конца случилось еще одно не очень приятное событие, изначально не имевшая никакой негативной коннотации. Фанаты «Чертаново» вывесили баннер с надписью «Hell is empty and all devils are here» («Ад пуст, все черти здесь») за воротами гостей. Это не понравилось полиции, которая зашла на сектор и прогнала часть фантов с трибуны. За что — непонятно. К счастью, все обошлось даже без задержаний.

Мир. Дружба. Футболки

После финального свистка стадион вновь окутала атмосфера дружбы и единства. На поле выбежали дети из академии «Чертаново», чтобы сделать совместное фото, а игроки английской команды принялись раздавать им футболки и автографы. Москвичи же пошли благодарить оставшихся болельщиков за поддержку. Дети так обрадовались тому, что им раздают подарки, что не отпускали англичан аж до раздевалок. Там футболисты «Шеффилда» продолжили раздавать их тем, кому не хватило до этого. Правда, футболки уже были новые, купленные заранее. Но кому-то это понравилось даже больше.

Все мило общались между собой, англичане охотно шли на контакт с журналистами и очень лестно отзывались о принимающей стороне. А дети пытались научить их русским словам, но только приличным. «Спасибо всем тем, кто сделал наш приезд в Россию возможным. Я и ребята очень рады быть здесь. Нас очень хорошо приняли, и мы уже даже успели посмотреть город. Очень красиво! У нас будет еще несколько матчей здесь и мы очень довольны, что имеем возможность поиграть с такими классными командами. Надеюсь, сможем показать хорошую игру за оставшееся время», -сказал после матча капитан «Шеффилда».

Фото: ФК «Чертаново», Евгений Морозов

Текст: Евгений Морозов