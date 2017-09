Ангелы в красном. Где лучше всего смотреть КХЛ в Москве. Шойгу и Глушаков уже в курсе

Говорят, что Москва не заслуживает хоккея. Этот вид спорта в России любим, но ценят его в основном далеко за Уралом и в Сибири. Столичный «Спартак» пока не радует фанатов результатами, но по-прежнему борется с «Динамо» и ЦСКА за зрителя и умело побеждает. Первая важная игра в КХЛ нового сезона красно-белым предстояла против СКА — самого богатого и мощного клуба лиги.

Разогрев

Второго сентября московский «Спартак» проводил первую домашнюю игру КХЛ против минского «Динамо». Здесь было все: заполненная новая современная арена, автограф-сессия футбольных одноклубников, захвативших для болельщиков шариковые ручки, чемпионский кубок и Суперкубок России, шоу мыльных пузырей не хуже, чем у футбольного лондонского «Вест Хэма», возможность подкрепиться красно-белыми бургерами, а также послушать музыкальный концерт рэпера ST. Сам матч напомнил схватку сумоистов, пытающихся побороть друг друга. Голов болельщики так и не дождались, а все решилось в серии буллитов, где точнее оказались спартаковцы.

«На матч со СКА настраиваемся только на победу!» — заявил новый главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. Вместе с ним клуб начал уверено сезон и перед игрой с питерцами занимал почетное второе место в дивизионе Боброва. И действительно, праздничное настроение красно-белых сменилось на предвкушение битвы не только с действующим чемпионом.

C этого сезона «Спартак» выступает не в родных Сокольниках, и даже не в МСА «Лужники». Клуб вместе с земляками из «Динамо» разделит Ледовый дворец ВТБ – самую современную на текущий момент арену в нашем хоккее. В будний день на противостояние Москвы и Санкт-Петербурга собралось посмотреть более семи тысяч человек.

Глушаков – за своих

Без присутствия футболистов не обошлось и сейчас. Перед матчем капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков произвел символичное вбрасывание. Неожиданно заиграл гимн Лиги чемпионов в честь скорого старта еврокубковой осени. По лицу полузащитника было ясно, что он несколько обескуражен, но в то же время ему такое представление приятно. После матча он скажет, что хоккей любит, но играет нечасто из-за отсутствия времени и специального пункта в контракте о возможных травмах.

«Вот мы! Здесь мы» И всегда-всегда-всегда мы вместе!» — зарядило около 50 болельщиков с гостевой трибуны. Вскоре стало ясно, что поклонников СКА присутствовало гораздо больше. Маленькими группами они были разбросаны по секторам всей арены. Убедиться в этом можно было после первого гола. Уже на 7-й минуте броском от синей линии счет открыл защитник питерцев Патрик Херсли.

Ультрас «Спартака» только обустраивают фанатскую трибуну и ее внешний вид. Чуть меньше сотни человек с флагами в красно-белой атрибутике гнали команду вперед. Активно поддерживать хоккеистов захотели не все. Часть зрителей отчужденно отошла в сторону, чтобы наблюдать за матчем в сидячем положении.

После пропущенного гола арена несколько приутихла, но ненадолго. На трибунах было полно детей, и поддержать их всеми силами пытался человек в костюме гладиатора. Привезти ребенка на «Спартак» можно бесплатно, если ему еще не исполнилось 7 лет.

Матч «Спартак» — СКА принципиален не только с точки зрения турнирного соперничества в дивизионе, но и из-за фанатской составляющей. Известно, что в Санкт-Петербурге большинство поклонников спорта переживает за «Зенит» в футболе, но в то же время в хоккее поддерживает СКА. Основные ультрас армейцев с Невы позиционируют себя не сине-бело-голубыми, а причисляют к группе таких команд, как московский ЦСКА, хабаровский или ростовский СКА. А для фанатов «Спартака» вражда с армейцами и всем, что с ними связано, куда важнее, чем выяснение отношений с «Зенитом».

Но за весь матч не было ни одной оскорбительной или матерной кричалки ни со стороны москвичей, ни со стороны гостей. И ведь парадокс в том, что на фанатском секторе «Спартака» собрались все те же люди, что будут оскорблять Артема Дзюбу на трибунах «Открытие Арены», драться в метро с фанатами «Динамо» или ЦСКА. Но они же и поедут за тысячи километров за красно-белыми и в хоккее, и в футболе, и в мини-футболе, и в любом другом виде спорта, где будет задействован красно-белый ромб.

Явление ангелов

Нам пока далеко до антуража НХЛ, но некоторые черты проблескивают. Например, огромное медиатабло по периметру всей 12-тысячной арены, многочисленные точки продаж атрибутики и питания, всевозможные маркетинговые фишки и представления. Возможно, именно поэтому даже самых оголтелых фанатов не тянет оскорблять другую команду, а обстановка по-настоящему хоккейная.

В то же время на льду СКА медленно, но верно укреплял владение шайбой. Спартаковцам оставалось довольствоваться редкими контрвыпадами, а все нечастые удары неизменно парировал Микко Коскинен. Фанаты по-прежнему гнали «Спартак» вперед, но поддерживали их не зрители с центральных секторов, а девушки в красных платьях. Это группа поддержки Spartak Angels. Двадцать черлидерш были разбросаны по лестницам всей арены и синхронно танцевали в паузах между игрой. После вбрасывания красотки вновь садились на ступеньки, но, чтобы они не простудили филейные части, для них были заготовлены специальные подушечки с эмблемой «Спартака». Своими помпонами (мохнатые штуки в руках девушек) группа черлидерш поддерживала ритм барабана на фанатском секторе. Подобное взаимодействие видеть еще не приходилось.

За минуту до конца первого периода группа поддержки ушла, и вскоре «Спартак» пропустил вторую шайбу. Это Виктор Тихонов мощным щелчком удвоил счет. Вратарь красно-белых Никита Беспалов был заменен на Маркуса Свенссона. Как впоследствии оказалось, не из-за пропущенных голов, а из-за возможной травмы: во вратаря в моменте с шайбой въехал собственный защитник и форвард СКА.

Места для поцелуев

В перерыве ведущий пытался отвлечь болельщиков от счета и под хит Джона Пола Янга Love is in the air устроил традиционный конкурс на лучший поцелуй. Kiss Cam фокусировалась от одной пары к другой. Был даже болельщик, у которого не было второй половинки, зато он очень страстно целовал эмблему на шарфе. Жаль, камера его не ухватила.

В середине игры «Спартак» бросился отыгрываться, и чем чаще вступал в силовые единоборства, тем больше начал создавать моментов, но пробить вратаря СКА по-прежнему не получалось.

В одной из пауз ведущий объявил о награждении «случайного» зрителя – еще одна развлекательная фишка организаторов. На экране показали плотного мужчину в красно-белой атрибутике. Это был Александр Панов, бывший футболист. Совсем недавно экс-форвард сборной России и «Зенита» объявил о любви к «Спартаку». Питерские болельщики подобного трансфера не оценили и даже опустились до оскорблений. Панову вручили чехол для мобильного, а болельщики «Спартака» громко аплодировали победителю «случайного» розыгрыша.

Вскоре диктор объявил о том, что на трибунах присутствовал и другой известный гость – министр обороны РФ Сергей Шойгу. Доподлинно не известно, за кого государственный деятель переживал в этом матче.

Ковальчук – за чужих

Героем второго периода стал Илья Ковальчук. Армейский капитан забил два гола с разницей в 10 минут. Когда диктор назвал фамилию автора шайбы, Ковальчуку аплодировала не только гостевая трибуна, но и приличная доля спартаковских. Нападающий начинал в «Спартаке» и именно оттуда добрался до НХЛ. После очередной пропущенной шайбы отвернулись даже спартаковские черлидерши. Но скорее не из-за нежелания смотреть на счет, а из-за заранее отработанного движения группы поддержки.

Исход стал очевиден, второй перерыв болельщикам дался куда проще. На этот раз равнодушным к хот-догам зрителям предложили потанцевать. Поддержать инициативу организаторов решились не только дети, но и взрослые. Танцевали как студенты, так и солидные дядьки в пиджаках. Казалось, что несколько опустевшие трибуны начали сходить с ума. Впоследствии победительница конкурса выиграла билеты в цирк. Символично. В это же время болельщики могли взять автограф и сфотографироваться с защитником красно-белых Евгением Куликом. Так называемая «фотозона» — акция постоянная, и на каждую игру организаторы пытаются найти ту или иную спартаковскую звезду для общения с болельщиками в перерыве.

В решающем периоде «Спартак» забить так и не смог. Вдобавок за несколько секунд до финального «гонга» пропустил пятую, будто подражая футбольным одноклубникам. Но куда важнее побед зрительская поддержка. Несмотря на разгром и заведомо прогнозируемый исход, болельщики пришли и не уходили до самого конца, не бросая шарфов и не отворачиваясь от игроков. «Спартак» — самый популярный в российском спорте бренд, и боссы хоккейного клуба пользуются этим фактом сполна. Здесь научились работать со зрителем, в отличие от куда более обеспеченного ЦСКА (да, в хоккее все наоборот, нежели в футболе) и в меньшей степени – от «Динамо». Четырехкратный чемпион СССР только недавно пережил банкротство и был реинкарнирован. Несмотря на то что результаты оставляют желать лучшего, клуб собирает зрителей больше, чем ЦСКА и «Динамо». В этом и есть главная победа красно-белых.

Сколько стоит сходить на хоккей в Москве

Клуб Арена Фан. сектор Боковой сектор VIP

«Спартак» Ледовый дворец ВТБ 150/400 550/1100 от 4000**

ЦСКА ЛДС ЦСКА 200/300 600/2500 1500/4000

«Динамо» Ледовый дворец ВТБ 100/400 400/1200 от 4000**

«Крылья Советов»* УДС «Крылья Советов» 100 100 —

*(Выступают в МХЛ)

**По заявкам

Текст: Юрий Алеманов

Фото: ХК «Спартак»

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.