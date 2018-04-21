«Рубину» — 60, празднуем? Команда Курбана Бердыева не смогла обыграть «Ростов» в свой юбилей

Команде-покорителю «Барселоны» исполнилось 60 лет. «Рубин» не радует результатами последние годы, но немногочисленные болельщики по-прежнему верны клубу . Еженедельник «Футбол» — о том, какая атмосфера сопровождает футбол в Казани.

Ностальгия по-казански

Помните время, когда «Рубин» дважды подряд становился чемпионом России? Или же как команда Курбана Бердыева выиграла у «Барселоны» в Испании? Золотые времена были для Казани, и болельщики вспоминают это с особым трепетом. Так вот, поздравить клуб с юбилеем приехали те самые игроки, которые творили историю в том «Рубине»: Александр Бухаров, Роман Шаронов, Макбет Сибайя, Орландо Калиста, Алексей Калешин — все они приехали на юбилей. Естественно, не всем болельщикам достались автографы игроков, но это не главное. Главное то, как ветераны приветствовали друг друга. Объятья, смех, улыбки — это тот самый «Рубин» , который мы помним. Казанцы верят, что в скором будущем Бердыев сможет возродить команду. Ну что же, будем надеяться.

Карпин или Карпов? Что происходило на стадионе «Центральный»

После автограф-сессии болельщики потихоньку начали заходить на стадион. Честно сказать, был удивлен, давно такого не видел в Казани. Не знаю, какой фактор был главным: юбилей клуба, приезд Карпина в Казань, или же игра против «Ростова», но на арене был аншлаг. Команды выходили на поле, а диктор занимался своей работой — объявление составов, но вот досада, Валерий Георгиевич оказался не Карпиным, а Карповым. Но это еще цветочки, Карпин был и Газзаевым, поэтому, тренер «Ростова» просто ухмыльнулся.

Первый тайм «Рубин» начал активнее, чем «Ростов». Уже вначале встречи Ивелин Попов мог воспользоваться ошибкой Ильи Абаева, но нога полетела не в мяч, а в голкипера. Болгарин попросил прощения, и игра продолжилась. Давление казанцев дало о себе знать, на 40-й минуте шедевральным ударом Кристиан Нобоа закрутил «в девять», что дало преимущество перед вторым таймом. Кстати, во время перерыва я услышал, как болельщики «Рубина» винили «Спартак» в их непопадании в Лигу Европы. Напомню, что если бы москвичи выиграли Кубок России, то шестое место гарантировало бы путевку в Европу, но, увы. Во втором тайме «Ростов» взял инициативу в свои руки и начал все чаще приближаться к воротам Сослана Джанаева. И на 67-й минуте с прекрасного навеса Алексея Ионова Сергей Паршивлюк сравнил счет. Конец матча, на табло — 1:1.

Приятно видеть такое количество казанских болельщиков именно на футболе. В последнее время — это один лучших матчей в Казани, не по динамике, а по атмосфере. Если слухи болельщиков про возрождение «Рубина» окажутся правдой, то аншлаги на «Казань-Арене» будут.

Текст: Рамис Ахмадулин

Фото: Рамис Ахмадулин, ФК «Рубин»