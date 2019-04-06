6 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 6 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико».

В прошлом туре «Барселона» чудом избежала поражения от «Вильярреала», уступая со счетом 4:2 к 80-й минуте. Но усилиями Месси и Суарес каталонцы сравняли счет уже в дополнительное время (4:4). «Атлетико» без особых проблем одолел «Жирону» (2:0) и сократил отставание от «блаугранас» до 8 баллов. В эту субботу «матрасникам» предстоит провести самый важный матч в сезоне. Для коллектива Диего Симеоне это последний шанс навязать «Барселоне» борьбу за титул и их устроит только победа.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барса» в 2019 году не проиграла ни одного матча в Ла Лиге. Их беспроигрышная серия уже насчитывает 18 матчей. Продолжат ли каталонцы свое успешное выступление?

2. «Атлетико» при Диего Симеоне еще ни разу не побеждал «Барселону» в чемпионате. Удастся ли в этот раз красно-белым принести аргентинскому специалисту первую победу над каталонцами?

3. Каталонцы отличались минимум 2 голами в последних 10 из 11 домашних матчей в чемпионате. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

4. Мадридцы сохранили свои ворота в неприкосновенности в последних 6 из 7 встреч Ла Лиги. Запишет ли Ян Облак еще один «сухарь» на свой счет?

5. Лео Месси забил 32 гола в Ла Лиге и идет на первом месте в гонке бомбардиров. Укрепит ли аргентинец свое лидерство по итогам 31-го тура?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press