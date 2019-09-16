Фанатский заряд: «Хохлов, уходи!» Как прошел домашний матч «Динамо» с «Уфой»

«Уфа» — один из самых удобных соперников для «Динамо» в Российской Премьер-лиге. Учитывая все официальные матчи между этими командами, московский клуб еще ни разу не потерпел поражения. К тому же, удачная двухматчевая серия без проигрышей «бело-голубых» позволяла размышлять об их победе. Однако москвичи не смогли победить в этой встрече.

VAR — разрушитель статистики

«Динамо» с первых минут играло в атакующий футбол. Уже на 6-й минуте главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Уфы», однако спустя время отменил свое решение, воспользовавшись системой VAR. Это только разозлило игроков «Динамо», и они продолжили создавать моменты — вперед даже выдвинулся Рыков. Защитник отлично бил головой на 27-й и 37-й минутах, однако ворота «Уфы» спасал Беленов. Также имел шанс забить Н’жи, однако перед воротами он пробил мимо цели. Гости же не имели возможности отличиться.

До встречи с «Уфой» «бело-голубые» забили 6 голов в 4 матчах. Во всех играх «Динамо» отличалось именно в первых таймах. Несмотря на множество моментов, московский клуб забил в первой половине встречи, тем самым разрушив свою положительную статистику.

Потерянный Максимилиан и добрый Игбун

После перерыва хозяева продолжали давить. А Максимилиан Филипп все не мог найтись на поле. Если в первом тайме он играл в качестве атакующего центрального полузащитника при схеме (4-2-3-1), то во второй половине встречи главный тренер хозяев Дмитрий Хохлов изменил схему на 4-4-2, где Максимилиан был вторым форвардом. Несмотря на это, немцу так и не удалось отметиться в этом матче.

Зато это смог сделать Игбун. Он впервые вышел в основном составе «Динамо» и пытался отличиться за клуб. Однако футболист растранжирил все моменты, которые у него были. За два тайма он не реализовал много моментов, будто не имея желания забивать бывшему клубу.

«Хохлов, уходи!»

Хотя «Динамо» имело множество моментов, забить им так и не удалось. Как итог, досадные нули на табло. Еще в конце игры фанаты заряжали «Хохлов, уходи!» и «Не позорьте имя «Динамо». А по окончании матча не стали делать знаменитую со времен ФНЛ перекличку с игроками. После такого матча не понятно, что ожидает московский в следующей игре с «Сочи»

Таким образом, после домашней ничьи «Динамо» остается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» продолжает оставаться на 9-й позиции.

Премьер-лига. 9-й тур

ДИНАМО — УФА — 0:0.

Москва. 16 сентября.

Стадион: «ВТБ Арена». 9538 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Динамо»: Лещук, Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Н’жи (Шиманьски,45), Филипп, Жоаозиньо (Грулев, 69), Игбун.

«Уфа»: Беленов, Круговой, Табидзе, Аликин, Йокич (Терентьев, 84), Сухов, Фомин, Карп, Емельянов, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).

Предупреждения: Аликин (25), Сухов (71), Евгеньев (77).

15 (7) удары (в створ) 8 (4)

15 фолы 11

4 офсайды 1

8 угловые 0

69 % владения мячом 31

Текст: Роман Шлуинский