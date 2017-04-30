30 апреля. 14:00. Видеотрансляция. «Чертаново» – «Динамо» Брянск. «Черти» в городе

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Чертаново» (Москва) – «Динамо» Брянск.

В зоне «Центр» идут одни из самых ожесточенных матчей. Именно здесь еще осталось много турнирных тайн: аутсайдер может обыграть лидера, а вопросы о победителе дивизиона и команде, которая его покинет, до сих пор не разгаданы. «Чертаново» и брянское «Динамо» — одни из единственных клубов, которые могут спокойно доигрывать сезон.

У обоих коллективов большой отрыв от зоны вылета, а 8-е («Чертаново») и 10-е («Динамо») места не позволяют им бороться за повышение в классе. Но и у почетных середняков есть, за что биться в очном противостоянии. «Черти» ни разу в своей истории не одержали победы над нынешним соперником дома. А бело-голубые в этом сезоне не могут набрать три очка со столичными командами. Какой из серий будет положен конец?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля покажет прямые трансляции:

«Восток»: 11:00. «Чита»– «Динамо-Барнаул»

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Сочи» (Сочи)

«Юг»: 16:00. «Ротор-Волгоград» – «Армавир»