30 апреля. 11:00. Видеотрансляция. «Чита» – «Динамо» Барнаул. Восточные сказки

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля в 11:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Чита» – «Динамо-Барнаул».

Зона «Восток» — наслаждение не для рядового зрителя. В первенстве участвуют 6 клубов, поэтому борьба за путевку в ФНЛ здесь вдвойне сложней. «Чита» идет на первой строчке и имеет матч в запасе. Болельщики уже соскучились по успехам своих любимцев: в последний раз команда играла в первом дивизионе 8 лет назад. Но для долгожданного триумфа футболистам Константина Дзуцева придется удачно выступить в оставшихся семи турах. Следующий соперник «Читы» — барнаульское «Динамо». Бело-голубые занимают второе место, отставая от лидера на три балла.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 30 апреля покажет прямые трансляции:

30 апреля, воскресенье:

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Брянск)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Сочи» (Сочи)

«Юг»: 16:00. «Ротор-Волгоград» – «Армавир»