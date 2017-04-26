26 апреля. 18:00. Видеотрансляция матча «Спартак» Кострома — «Текстильщик» Иваново. Обменявшиеся именами

Что для ивановского «Текстильщика», что для костромского «Спартака» борьба за выход в ФНЛ, вероятно, завершена, но обе команды борются за попадание в тройку призеров. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 26 апреля в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Спартак» Кострома — «Текстильщик» Иваново.

И «Текстильщик», и «Спартак» имеют славные страницы истории, в числе их воспитанников числятся многие достойные футболисты, а когда клубы только зарождались – сложилась уникальная ситуация. Ивановский «Текстильщик» был создан с гордым именем «Спартак», а костромские красно-белые начинали свой путь под названием «Текстильщик».

Встреча «обменявшихся именами» в первом круге подарила болельщикам множество эмоций и драматичную концовку. Победу в прошлый раз со счетом 3:2 праздновал «Текстильщик», за 5 минут до конца встречи упустивший преимущество в 2 мяча, однако сумевший вырвать победу на последних секундах матча. В этот раз красно-белые в родных стенах приложат все усилия, чтобы взять реванш за досадное поражение, а открытый футбол и обилие голов в исполнении обеих команд уже стали традицией, для нарушения которой предпосылок нет и не предвидится.

Текст: Вадим Павлов

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