23 апреля, 15:00. «Сатурн» (Раменское) – «Энергомаш» (Белгород). Инопланетный захват

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 23 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сатурн» – «Энергомаш».

В начале весенней части сезона произошел мощный бум: в зоне «Центр» грядет война за путевку в ФНЛ. Раменский «Сатурн» догнал «Энергомаш» и отстает от первого места на 4 очка. Очная встреча с белгородцами – шанс вытеснить конкурентов из чемпионской гонки. «Энергомаш» неожиданно проиграл аутсайдерам дивизиона из пензенского «Зенита», поэтому победа над «инопланетянами» не только поможет оторваться от подмосковного клуба в таблице. 3 набранных очка помогут команде попросить прощения за невнятную игру прошлого тура. Роль спасителя Белгорода возлагается на Дмитрия Самойлова: полузащитник – не только лучший бомбардир зоны «Центр», но и не уходит с поля без забитого мяча две встречи чемпионата подряд.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

22 апреля, суббота

«Центр»: 16:00. «Динамо-2» (Москва) – «Спартак» Кострома

16:00. «Долгопрудный» — «Псков-747»

«Юг»: 15:00. «Краснодар-2» — «Черноморец» (Новороссийск)

23 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Динамо» (Брянск) – «Торпедо» (Москва)