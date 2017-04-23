23 апреля, 15:00. «Сатурн» (Раменское) – «Энергомаш» (Белгород). Инопланетный захват

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 22 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Долгопрудный» – «Псков-747».

Поражение от «Калуги» поставило под сомнение шансы «Торпедо» на борьбу за «золото» зоны «Центр». Вжух – и за 7 туров до конца первенства «автозаводцы» скатились на 4-е место. Однако на «выезд» в Брянск фанаты москвичей едут с уверенностью: коллектив Виктора Булатова завершит черную полосу. Местное «Динамо» занимает 8-е место, а в играх в Брянске черно-белые не терпят поражений с 4 июля 2011 года.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

22 апреля, суббота

«Центр»:

16:00. «Динамо-2» (Москва) – «Спартак» Кострома

16:00. «Долгопрудный» — «Псков-747»

«Юг»:

15:00. «Краснодар-2» — «Черноморец» (Новороссийск)

23 апреля, воскресенье

«Центр»: 15:00. «Сатурн» (Раменское) – «Энергомаш» (Белгород)

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»