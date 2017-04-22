22 апреля. 15:00. «Краснодар-2» — «Черноморец». Курс на юг

Зрители зоны «Юг» разделились на две части. Большинство болельщиков наблюдают за единоличным восхождением «Ротора» на вершины второго дивизиона. Но некоторые следят за эпическими баталиями между середняками таблицы.

Этой весной «Черноморец» поставил «all in» на победу в дивизионе, но остался с «зиро»: 4 поражения за 7 матчей – футбольный Новороссийск давно не испытывал такого разочарования. Но «моряки» готовы «всплыть» со дна уже в игре с «Краснодаром-2»: в 7-матчевой истории противостояния с фарм-клубом «быков» футболисты «Черноморца» обыграли соперника шесть раз.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

22 апреля, суббота

«Центр»: 16:00. «Динамо-2» (Москва) – «Псков-747»

«Центр»: 16:00. «Долгопрудный» — «Черноморец» (Новороссийск)

23 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Сатурн» (Раменское) — «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Динамо» (Брянск) – «Торпедо» (Москва)