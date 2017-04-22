22 апреля. 16:00. «Долгопрудный» — «Псков-747». Магия семи

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 22 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Долгопрудный» – «Псков-747».

За семь туров до конца чемпионата «Долгопрудный» укрепился на втором месте. С борьбой за выход в ФНЛ все ясно: скорее «Спартак» не станет чемпионом, чем петербургское «Динамо» сбавит обороты и отдаст 7 очков преимущества. Но «лебеди» все равно не собираются прерывать 7-матчевую беспроигрышную серию в ближайшем туре с «Псковом-747». Чудеса цифры семь продолжаются: в текущем сезоне футболисты Игоря Васильева не смогли победить в семи гостевых встречах. Все идет к увеличению печальной статистики для псковичей.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

22 апреля, суббота

«Центр»: 16:00. «Динамо-2» (Москва) – «Спартак» (Кострома)

«Юг»: 16:00. «Краснодар-2» — «Черноморец» (Новороссийск)

23 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Сатурн» (Раменское) — «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Динамо» (Брянск) – «Торпедо» (Москва)