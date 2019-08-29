Разрыв шаблонов от Орты. «Брага» выбила «Спартак» из Лиги Европы

После не самой удачной игры в Португалии «Спартак» намеревался взять реванш. Команда Олега Кононова подходила к ответной встрече в хорошем настроении. «Красно-белые» одержали победу в Самаре в минувший уик-энд. Одновременно команде не могли помочь авторы голов Джордан Ларссон и Гус Тил. Несмотря на этот факт, настрой реабилитироваться был высок как никогда. Но четвертый клуб Португалии удивил всех.

Тест на стрессоустойчивость

В летний вечер четверга «Открытие -Арена» набрала 38 тысяч зрителей. Данный факт наверняка дал понять гостям: уровень поддержки в Тушине не уступает торсидам из Лиссабона и Порту. Намечалось испытание на психологическую устойчивость. Общественные трибуны тоже старались петь в такт барабану с трибуны «Север». Первый симптом проявился уже спустя 15 секунд: защитник сделал настолько неуклюжий пас, что даже спартаковцы не сразу поняли, что предстоит сделать вбрасывание.

«Спартак» и без дополнительной поддержки трибун стал давить на ворота Матеуса. Брагантинцам пришлось непросто: едва игроки овладевали мячом — москвичи использовали мгновенный прессинг. Но оборона проявила железную стойкость: подачи Гулиева и Бакаева обрубались на корню и очень уверенно.

Португальский дирижер, Наполеон в Москве

Тренер гостей Рикарду Са Пинту уже с первых минут стал активно дирижировать. Первый удар у Браги — и Са Пинту хватается за голову так, словно команда не реализовала момент на 97-й минуте в финале Лиги чемпионов. Горчичник получил Пайлинья — и специалист стал тщетно аппелировать к резервному арбитру. Казалось даже, он был тренером Спартака, который подсказывает, как атаковать необходимо. После очередного свистка судьи Давиде Массы Са Пинту стал эмоционально жестикулировать. Резервный арбитр, едва скрывая раздражение, едва не удалил специалиста с тренерской скамьи.

Его визави Олег Кононов стоял у кромки поля как Наполеон. Задумчивый профиль, скрещенные руки. После нового нереализованной атаки Кононов, покачивая головой, направлялся в сторону скамьи. После фола на Мирзове экс-тренер тульского «Арсенала» уже задержался: возник риск преждевременной замены. Но обошлось — девятый номер «красно-белых» едва прихрамывая пошел к одноклубникам.

Сам же Мирзов провалил игру. Атаки шли через левый фланг, и полузащитник не справился с задачами тренера. Передачи не находили адресата, мяч порой терялся на ровном месте, да и в борьбе игрок был неубедителен. Трансфер пока себя не оправдывает.

Запасной боец, снайперский выстрел

Страсти накалялись и на поле. После очередного фола на поле возникла стычка, на которой основному арбитру Давиде Массе пришлось разминать игроков. В потасовке готов был принять участие даже один из запасных Браги, и только Са Пинту удалось утихомирить игрока. Мгновение спустя португальцу едва не стало плохо. Медштаб побежал узнавать состояние Матеуса, который неудачно вынес мяч кулаком.

Понервничать, тем не менее, пришлось: уже к 40-й минуте «Брага» сделала две замены. Хотя казалось, что Тормена тянул время. Трибуны уже стали недовольно шипеть: «Уноси ты его, он время тянет! Тоже мне, выпускник школы актерского мастерства» — доносилось из толпы.

«Спартак» же так и не вскрыл оборону неприступной крепости «Брага». Хотя «Открытие-Арена» едва не взревела дважды. Но сначала Понсе не реализовал убийственный момент: защитник чудом вынес мяч, хотя оставалось только пробить. Снова едва не стал героем Жиго: француз пробил головой, но мяч пролетел в считанных сантиметрах.

«Брага» же, в отличие от соперника, свои два шанса использовала. Португальский клуб заставил разочарованно выдохнуть трибуны после снайперских ударов Рикарду Орты. Португалец сначала исполнил шикарный удар, а в следующем голе помог рикошет Жиго. Арена мгновенно затихла, и только на гостевом секторе пискливым тоном звучали нотки ликования. Довольные крики доносились и со скамейки запасных гостей. Персонал «Браги» уходил на перерыв в раздевалку в весьма приподнятом настроении. «Спартак» же выглядел мрачнее черной тучи.

Неприступная крепость «Брага»

«Брага» так и осталась неприступной крепостью для «Спартака». Во втором тайме команда Олега Кононова снова не реализовала моменты. Где-то не хватило точности, в некоторых моментах на кураже играл Матеус. Португальцы же играли в удовольствие, позволяя себе бить издалека. Счет мог быть и крупнее, но оборона «Спартака» сыграла надежно. Только в конце игры гол Зелимхана Бакаева стал ложкой меда в бочке дегтя — 1:2.

«Игра была сложной, пришлось делать две замены еще в первом тайме. Но мы добились яркой победы, и у нас появился повод для гордости. Пост тренера «Спартака» пока еще не предложили» — острил Са Пинту на послематчевой пресс-конференции.

Специалист едва скрывал улыбку и был весьма общителен с журналистами как от португальской так и российской стороны. Напоследок тренер «Браги» скажет: «Победы без боли не даются. Да, потеряли игроков некоторых, но мы и нашли игру свою. «Брага» всегда стремится забить гол, и сегодня нам это удалось. В Лиге Европы необходимо будет выкладываться, хотя мы одновременно играем и в чемпионате, и в Кубке Португалии. Сегодняшняя победа важна вообще для всей страны. Клуб проходит дальше, а в европейском рейтинге Португалия набрала важные очки».

Олег Кононов же был неутешителен: «Для всех нас это серьезный проигрыш. Неприятно. Создавали моменты, могли забить. Но две атаки в конце тайма стали роковыми. Во втором тайме выпустил Солтмурада Бакаева — он хорошо показывает себя на тренировках. Да, мы забили. Но этого оказалось недостаточно. График игр влияет на состояние игроков. Через два дня уже игра с «Зенитом». Физиологию не обманешь, футболисты устают, бывает брак в игре. В то же время ни к кому из игроков у меня нет претензий.

У «Браги» неделей ранее был на день больше для подготовки. Тогда не играло 10 игроков, они готовились к сегодняшней игре. У нас 4-5 игроков сменилось. Строится новая команда. Ларссон и Тил не имеют права играть в еврокубках. «Брага» же может двумя составами играть. Этот клуб силен и на европейском уровне, не только в Португалии. Да, встречи не задались. Но в чемпионате «Брага» проиграла и вничью сыграла за неделю. Мы же дважды победили. Не играли хуже или лучше португальцев. Нас подвела реализация».

Теперь российскому клубу остается только играть в чемпионате и Кубке страны. Шанс закончить сезон на мажорной ноте в июне есть. Путь этот начнется в воскресенье, в домашней игре с «Зенитом». И здесь права на ошибку больше у Олега Кононова и «Спартака» нет.

ЛИГА Европы. Плей-офф. Ответный матч.

СПАРТАК (РОССИЯ) — БРАГА (ПОРТУГАЛИЯ) — 1:2 (0:2)

Москва. 29 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 38 176 зрителей.

Судья: Давиде Масса (Италия).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко, Зобнин (Умяров, 76), Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), З. Бакаев, Шюррле, Понсе (Ананидзе, 63).

«Брага»: Матеус, Секейра, Пайлинья, Тормена (Ферружем, 39), Виана, Эсжайю, А. Орта, Р. Орта, Эдуарду (Галену, 23), Новаиш (Франсержиу, 76), Паулиньо.

Голы: 0:1 — Р. Орта (42), 0:2 — Р. Орта (45), 1:2 – З. Бакаев (89).

Предупреждения: Пайлинья (15), А. Орта (32), Эсжайю (46), Жиго (68).

Первый матч: 1:0

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Автор: Андрей Синельщиков