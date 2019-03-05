«Марсель» пуст. Как сейчас живет самый легендарный «Олимпик» Франции

Чтобы понять, чем живет клуб, порой достаточно одного матча. И даже лучше, если он будет проходить при пустых трибунах. Корреспондент еженедельника «Футбол» провел день на «Велодроме» и узнал, что представляет собой сегодняшний «Марсель».

Где смотреть «Марсель»

«Олимпик» из Марселя знает толк в стремительных падениях с самой вершины. В 1993 году он вместе с российским молдаванином Игорем Добровольским выиграл Лигу чемпионов, а через год с небольшим выступал во второй французской лиге, будучи лишенным звания чемпиона Франции по обвинению в подкупе соперника. С тех пор «Олимпик» не брал никаких титулов шестнадцать лет – преодолеть бестрофейный период не помог даже Дмитрий Сычев. Зато это смог сделать Дидье Дешам, выигравший с командой в 2010 году чемпионат Франции и Кубок французской лиги.

Но стоило Дешаму в 2012-м покинуть «Марсель», как южане перестали завоевывать титулы. Рассчитывать на них сложно, когда во всех национальных турнирах приходится иметь дело с «ПСЖ». Зато парижан с их огромными деньгами нет в Лиге Европы, и там «Олимпик» в прошлом сезоне дошел до финала. Для клуба на кону стоял тогда не только долгожданный трофей, но и полагающаяся в комплекте с ним путевка в Лигу чемпионов с ее солидными призовыми, к радости американского владельца «Марселя» Фрэнка Маккорта.

Одновременно клуб Руди Гарсии был в шаге от выхода в Лигу чемпионов и через попадание в первую тройку национального чемпионата. Но обе дороги завели марсельцев в тупик с разницей в шесть дней. Сначала команда в предпоследнем туре чемпионата упустила преимущество 2:0 в Генгаме, завершив матч со счетом 3:3, – именно этих потерянных очков в итоге и не хватило, чтобы вытеснить «Лион» из первой тройки. А затем «Марсель» был разгромлен в финале Лиги Европы (по иронии судьбы – в Лионе) мадридским «Атлетико» 0:3 при дубле Антуана Гризманна.

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Проклятья УЕФА

В итоге – ни денег, ни титулов. Но настоящие неприятности еще только начинались. Имея потенциально второй по силе состав в стране, «Марсель» скатился в нижнюю половину турнирной таблицы чемпионата, проиграл в Кубке Франции команде «Андрезье» из четвертого дивизиона и также по итогам первого же матча вылетел из Кубка французской лиги, уступив дома «Страсбуру».

Наконец, в шести играх группового этапа Лиги Европы «Марсель» набрал всего-то одно очко. Причем в гостях – на Кипре. Можно было бы сказать, что на «Велодроме» болельщики клуба увидели три поражения, но на самом деле они увидели только два. А еще одно – от «Айнтрахта» в первом туре – случилось при пустых трибунах. Таким было наказание фанатов «Марселя» от УЕФА за файеры и петарды на финале Лиги Европы. В ответ они оставили около «Велодрома» баннеры с посланиями в адрес УЕФА самого нецензурного содержания.

«Вход полностью закрыт»

Чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас пребывают звезды «Олимпика» и прочувствовать атмосферу «Велодрома», корреспондент «Футбола» приехал на рядовую игру «Марселя» против «Бордо» и… снова застал матч без зрителей. Трибуны стадиона оказались дисквалифицированными уже французскими футбольными чиновниками из-за беспорядков, устроенных фанатами «Олимпика» на предыдущей домашней игре против «Лилля»: матч несколько раз прерывался из-за того, что поле забрасывали петардами и файерами.

«Велодром» встречал табличками «Вход полностью закрыт» и металлическими ограждениями, за которыми несли службу лишь по паре охранников на всю трибуну. Неужели они смогут сдержать разгоряченных фанатов «Марселя»? Но сдерживать было некого: на всем пространстве вокруг стадиона не было видно ни одного болельщика. Это не Турция, где даже на матчах без зрителей около арен бушуют страсти, а фанаты орут из-за стен так, что команда все равно чувствует их поддержку.

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«Велодром»: лучшее, что есть у клуба

Попасть на матч без зрителей могут только сотрудники клубов и журналисты. Внимательно проверив документы, охранник ведет меня в сторону ложи прессы, мимо галереи из фотографий последней реставрации «Велодрома». Она проводилась с 2011 по 2014 год – стадион тогда получил кровельное покрытие в пять с половиной тысяч тонн металлической структуры, что соответствует восьмидесяти процентам от конструкции Эйфелевой башни, а количество мест на арене увеличилось с шестидесяти тысяч до 67 494.

Серьезному ремонту и расширению арена подвергалась уже трижды – перед каждым проходившим в стране чемпионатом Европы или мира. На такую регулярность проведения во Франции турниров с большой завистью смотрят в соседних Италии и Испании: там давно не было значительных форумов и большинство крупнейших стадионов постепенно ветшает, в то время как «Велодром» на протяжении десятилетий выглядит современно. Перед Евро-1984 он избавился от велосипедных дорожек, давших название арене, а перед чемпионатом мира 1998 года произошло полное перестроение нескольких трибун. Кстати, своему появлению «Велодром» был обязан тоже крупному футбольному турниру – чемпионату мира 1938 года.

Матч без зрителей во Франции: какой он?

Охранник доводит меня до лифта стадиона, а дальше передает под покровительство журналиста Мишеля, который за время поездки в лифте успевает рассказать, что у него русская жена, что он часто бывает в Москве и обожает ее (Москву, а не жену, хотя не исключено, что жену тоже, но об этом он не рассказывал). Восторги Мишеля в адрес московского метро прерывает другой французский журналист, справедливо заподозривший во мне редкого гостя в ложе прессы «Велодрома».

— Здравствуйте, я пишу статью о тех счастливчиках, что смогли попасть на этот закрытый матч. Скажите, вы часто бываете на матчах «Олимпика»?

— Это второй раз.

— А когда был первый?

— В 1999 году на финале Кубка УЕФА в Москве против «Пармы».

— Ого! Я тогда еще не родился…

На матчи без зрителей, проходящие в России, на трибуны часто пробираются люди, которых там быть не должно, – начиная от лидеров фанатских группировок и заканчивая Михаилом Боярским. В Марселе такого нет: журналистов в ложе прессы немного, и никто из них не похож на болельщиков. Только у одного я заметил атрибутику какого-то футбольного клуба. Но не «Марселя». Это была куртка… «Крыльев Советов»! Ее обладателем оказался французский журналист по имении Эммануэль, объяснивший мне, что во время чемпионата мира по футболу провел месяц в Самаре и остался в восторге от города.

— В Самаре потрясающие люди! – обрушивает бурю ничуть не потускневших эмоций Эммануэль. — Я слышал популярный стереотип о том, что русские очень закрытые, хмурые и неприветливые. Не знаю, действительно ли это так в обычных обстоятельствах, но во время чемпионата мира россияне, напротив, выглядели очень дружелюбными и счастливыми людьми, которые были невероятно рады видеть иностранцев и проявляли выдающееся гостеприимство. Больше всего в Самаре мне понравилась сушеная рыба и грузинские рестораны. Я рад, что провел весь турнир именно в Самаре, потому что получил незабываемые впечатления. Когда бы еще мог там оказаться, если бы не чемпионат мира?! Я могу просто так съездить в Нью-Йорк или Лондон, например. Но как можно просто так оказаться в Самаре? Для этого нужен очень веский повод! И я рад, что чемпионат мира подарил такую возможность.

«Крылья Советов» над пустыми трибунами

В ответ на просьбу сфотографировать его в куртке «Крыльев Советов» Эммануэль подмигивает и говорит: «Хорошо, но подожди секунду», после чего достает из своей сумки… еще одну куртку, и тоже с символикой «Крыльев Советов».

— Эта куртка потеплее, она более русская, — объясняет француз. — Лучше сфотографируюсь в двух куртках. Пусть люди увидят, каким заядлым фанатом «Крыльев» я стал после посещения Самары. Жаль только, что пока не довелось посетить ни одного матча «Крыльев Советов». Но жители города много рассказывали мне про свою команду, и теперь я чувствую к ней симпатию, слежу за ее результатами.

— Ох, да на тебе же еще и шарф «Крыльев»!

— У меня много атрибутики «Крыльев Советов». Еще есть футболка, например.

— С фамилией какого футболиста? Самарджич? Бурлак?

— Я взял без фамилии. А то игроки таковы: сегодня он в одной команде, а завтра – в другой. Поэтому я всегда покупаю футболки без фамилий.

— Фанаты «Марселя» известны своей неугомонностью: они даже атаковали болельщиков во время Евро-2016 перед матчем Россия – Англия. Почему же сегодня около стадиона их вообще не видно?

— Нет-нет, в драках в старом порту Марселя перед матчем Россия – Англия участвовали не фанаты «Олимпика», а обычные банды хулиганов, которые к футболу и отношения не имеют. Думаю, у многих из них мотивацией была просто возможность кого-нибудь ограбить, воспользовавшись атмосферой беспорядков. Что же касается отсутствия фанатов «Марселя» сейчас, то у них уже просто нет энтузиазма, они устали от неудач команды. Они злы на футболистов, на тренера Руди Гарсию, на руководство клуба. Сейчас в Марселе вообще все злы на всех. И раньше свою злость фанаты выражали настолько ярко, что сейчас уже устали это делать. К тому же игра без зрителей не выглядит чем-то новым – даже к этому в Марселе приходится привыкать. Прежде у «Олимпика» в течение десяти лет не было матчей без зрителей, а теперь – уже второй за сезон.

— Почему «Марсель» так сбавил в том сезоне по игре и результатам?

— В команде все разладилось и нет четкого понимания причин. «Марсель» выиграл лишь один матч из последних двенадцати. Еще одна-две неудачи — и Руди Гарсия будет уволен. При этом нельзя сказать, чтобы команда выступала в чемпионате слишком плохо. Например, во встрече с «Сент-Этьеном», проигранной 1:2, «Марсель» доминировал и показывал качественную игру. Но команде сильно не везет и с реализацией голевых моментов, и с количеством травмированных футболистов на протяжении всего сезона…

Товен? Балотелли? Окампос!

К травмам добавляются еще и дисквалификации. Отправляясь в Марсель, я надеялся не только насладиться знаменитой атмосферой «Велодрома», но и увидеть в деле звезд «Олимпика». Реальность же оказалась таковой: пустые трибуны, Товен и Стротман дисквалифицированы, Пайет, Луис Густаво и Рами травмированы, а Балотелли не имеет права участвовать в матче по регламенту турнира, поскольку это была перенесенная игра первого круга, а итальянский нападающий перешел в «Марсель» только во втором. К слову, перенос был связан с протестами «желтых жилетов».

Франция напомнила о своем статусе родины бюрократии не только странным запретом для Балотелли. Вдобавок к этому Товен заработал свою дисквалификацию за перебор желтых карточек не в предыдущем матче, а на один тур раньше, но для вступления дисквалификации в силу нужно было дождаться ее утверждения дисциплинарным комитетом, который не всегда заседает оперативно. А вот дисквалификации за красные карточки происходят уже автоматически, и поэтому Стротман пропускал матч из-за удаления уже в прошлом туре.

В отсутствие привычных лидеров полузащиты главным заводилой всех атак «Марселя» стал Лукас Окампос. 24-летний аргентинский полузащитник раздал лучшие передачи, а его сольный проход привел к раннему удалению в составе «Бордо». Нигерийскому полузащитнику Самюэлю Калу, видимо, надоела непривычно камерная обстановка на пустом стадионе, и он на 25-й минуте вдали от штрафной площади «въехал» в Окампоса в таком зубодробительном подкате, что повтор фола по телемониторам в ложе прессы обернулся мощной звуковой волной на весь стадион от одновременного вздоха ужаса среди журналистов.

Кот матча

Кстати, в итоге на трибунах присутствовали ровно семьдесят журналистов и комментаторов, один стюард и один кот. Не нужно объяснять, кто в итоге стал главным героем телевизионных сюжетов о матче. Невесть как пробравшийся на трибуну черный кот сначала бродил вдоль пустых рядов, а затем улегся прямо на зрительском кресле и отобрал у Окампоса заслуженное звание главного героя матча.

Получив численное преимущество, «Марсель» стал регулярно создавать голевые моменты, но в итоге ограничился только одним забитым мячом. Сенегальский хавбек Бубакар Камара головой замкнул комбинацию после розыгрыша углового и помог Руди Гарсии (хотя бы временно) избежать увольнения. Диктор стадиона словно и не заметил отсутствия зрителей и бодро и экспрессивно объявил автора гола сразу после включенного по стадиону на высокую громкость рэпа в честь забитого мяча. В остальное же время тишину на «Велодроме» нарушали только подсказки тренеров и крики футболистов, которые любезно делились своими обширными знаниями французского мата.

Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

Не СуперМарио

Помимо кота, внимание фотокорреспондентов и телеоператоров привлекал Марио Балотелли. Итальянский форвард сидел на трибуне в позолоченной кепке и с серебряными серьгами длиной чуть ли не в пятнадцать сантиметров. Балотелли в январе перешел в «Марсель» на правах свободного агента, подписав контракт сроком всего на… четыре месяца. Слухи о приходе Балотелли в «Марсель» ходили еще летом, когда итальянец в составе «Ниццы» в кои-то веки провел аж два подряд хороших сезона и забил 44 гола. Однако уход из «Ниццы» Люсьена Фавра – резкого тренера, сумевшего найти общий язык с Балотелли, – заставил итальянца говорить о желании сменить клуб. Поначалу в «Ницце» не хотели его отпускать. Но надеяться на профессионализм Марио было странной идеей: когда у того нет мотивации, это сложно не заметить.

Балотелли вернулся из отпуска с 12 кг лишнего веса, дойдя до отметки в 100 кг. Новый тренер Патрик Виейра то временно отстранял Марио от первой команды, то возвращал обратно, то ругался с ним при его уходе на замену. В итоге нападающий установил массу неутешительных рекордов: оказался единственным в топ-чемпионатах Европы футболистом, не забившим ни одного гола при 33 ударах по воротам, и стал худшим игроком первого круга в составе «Ниццы» по массе статистических показателей — количеству желтых карточек, проценту точности передач и успешности обводок, числу отборов и перехватов.

В итоге в «Ницце» зимой наконец-таки решились расстаться с 28-летним форвардом, не забившим ни одного гола за сезон. И в первой же игре за «Марсель» Балотелли отличился, выйдя на замену на 74-й минуте. А затем – уже посмотрев с пустой трибуны матч против «Бордо» — Балотелли в двух следующих турах французского чемпионата забил еще по голу, позволив «Марселю» одержать три победы подряд и, кажется, вернуться к борьбе за место в Лиге чемпионов, сократив до пяти очков отрыв от идущего третьим опять-таки «Лиона».

Впрочем, настороженное отношение к успехам Марио не покидает французского журналиста Эммануэля. Поправляя на себе куртку «Крыльев Советов», он рассказывает: «Балотелли взяли в команду во многом ради того, чтобы заткнуть рот фанатам. Дескать, смотрите: мы купили звезду! По стилю игры Балоттели вписывается в исторические традиции «Марселя», где всегда ценили мощных силовых форвардов – достаточно вспомнить Дидье Дрогба или Жан-Пьера Папена. Но проблема Марио в том, что он, к сожалению, действительно невероятно глуп. Сложно представить, чтобы за четыре месяца контракта он не устроил что-нибудь ужасное. Он обязательно сделает это, вот увидите. Начудит так, что мало не покажется. Потому что это Балотелли и по-другому он не может».

Марсель

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»