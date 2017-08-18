18 августа. 18:00. Видеотрансляция матча «Чертаново» — «Локомотив-Казанка». В гостях у «чертей»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 18 августа в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 5-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между командами «Чертаново» — «Локомотив-Казанка».

 

 

«Чертаново» после четырех матчей лидирует в группе «Запад» с 10 очками (три победы, одна ничья) с разницей мячей 8-4. «Локомотив-Казанка» занимает третьей место с 7-ю баллами (три победы, одна ничья и одно поражение), разница мячей 10-3.

Напомним, что «Локомотив-Казанка» является фарм-клубом московского «Локомотива». За нее заявлен бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

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