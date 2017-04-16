16 апреля, 16:00. «Спартак» Кострома – «Торпедо-Владимир». Подъем с глубины

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Спартак» Кострома – «Торпедо-Владимир».

На западе России определились главные лидеры сезона: петербургское «Динамо» в нескольких шагах от триумфа в дивизионе, а «Долгопрудный» ведет яростную погоню за бело-голубыми. Остальным командам придется довольствоваться решением собственных задач. Владимирское «Торпедо» успело поразить немногочисленных болельщиков фиаско от «Долгопрудного» (0:4) и последующей победой над аутсайдерами из тверской «Волгой» с аналогичным счетом. Главная цель черно-белых на остаток первенства – не скатиться на самое дно таблицы. А ближайшие планы коллектива Александра Акимова заключаются в попытках обыграть костромской «Спартак» во второй раз в сезоне. После той неудачи красно-белые начали уверенный набор очков, но так и не сумели зацепиться за лидирующие позиции в чемпионате. Однако костромские игроки не отчаиваются и помогают одноклубникам Сидорову и Нестерову бороться за звание лучших бомбардиров по итогам года: пока оба с шестью мячами расположились на 5-й и 6-й позициях в данном споре, но разрыв от первого места – всего 4 мяча. Увеличат ли свои снайперские показатели футболисты «Спартака» в поединке с владимирцами?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

16 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва)

16:00. «Сатурн» (Раменское) – «Витязь» (Подольск)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Майкоп)

17 апреля, понедельник

«Центр»: 18:00. «Калуга» — «Торпедо» Москва

Текст: Дмитрий Темников