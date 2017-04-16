16 апреля, 15:00. «Сатурн» (Раменское) — «Витязь» (Подольск). Внеземной футбол

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сатурн» — «Витязь».

Подольские футболисты не ищут легких путей к славе и добиваются популярности своей непостоянностью. Только «Витязь» может чередовать разгромные победы, обидные поражения и результативные ничьи. Несмотря на вечные взлеты и падения, команда еще ведет борьбу за победу в своей зоне, набрав 29 очков и занимая 5-е место. Один из конкурентов подопечных Романова за место под солнцем первой лиги – «Сатурн». «Инопланетяне» продолжают демонстрировать внеземной футбол, не проигрывая 11 туров подряд. По иронии судьбы именно «Витязь» — последний клуб, который сумел набрать три очка с коллективом из Раменского. Состоится ли реванш черно-синих в областном дерби?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

16 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва)

16:00. «Дружба» (Майкоп) – «Ротор» (Волгоград)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Майкоп)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Торпедо-Владимир»

17 апреля, понедельник

«Центр»: 18:00. «Калуга» — «Торпедо» Москва

Текст: Дмитрий Темников