13 грехов. Как Арсен Венгер одержал победу над Жозе Моуринью

Нынешнее противостояние «МЮ» и «Арсенала» это, прежде всего, соперничество двух совершенно не похожих друг на друга тренеров — Жозе Моуринью и Арсена Венгера. Прагматизм и романтика. Результат и игра. Многомиллионные трансферы и ставка на молодежь. Но основу их вражды составляет маниакальное желание доказать свое превосходство над оппонентом. Еженедельник «Футбол» — о том, как Арсен Венгер с 13-й попытки одержал долгожданную победу над самым заклятым врагом.

Противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» нельзя назвать дерби. Ни по территориальному признаку, ни с точки зрения истории. Да это и не за чем. И у «канониров», и у «красных дьяволов» всегда хватало антагонистов. Но даже без громкого слова «дерби» встречи «МЮ» и «Арсенала» отличаются бескомпромиссностью и запредельным накалом страстей. По статистике, лишь 20% матчей между этими командами заканчиваются вничью. А уж на пресс-конференциях порой бывает жарче, чем на самом поле.

«Людей подобных Венгеру называют вуайеристами. Ему нравится наблюдать и подглядывать за другими. У таких людей дома хранится большой телескоп, чтобы смотреть, чем занимаются соседи. По-моему, он постоянно говорит только о «Челси», — огненная фраза Жозе Моуринью, послужившая точкой отчета самого захватывающего тренерского противостояния в мире. На дворе был 2004 год, португалец только-только переехал в Лондон и готовился навести шумихи в английской Премьер-Лиге. Но для полного эффекта ему был необходим противник. Человек, победа над которым могла быть показательной. А кто тогда тренировал на Туманном Альбионе? Бенитес – мелковато, сэр Алекс Фергюсон – шотландца слишком сильно уважают и боятся. Остается Арсен Венгер, триумфатор сезона 2003/04 и обладатель самой долгой беспроигрышной серии в рамках чемпионата Англии. Вот этот ломоть можно было и откусить.

Но Венгер все это уже проходил. Еще в 97-ом году, в первом для себя английском сезоне, француз попал под шквал критики со стороны сэра Алекса: «Венгер ничего не знает об английском футболе. Он находится в великом клубе — да, «Арсенал» раньше был великим. Но ему нужно держать свой рот на замке, плотно закрытым. Он новичок и должен приберечь свое мнение для японского футбола». Дальше все пошло как по накатанной. Наставники бросались друг в друга подколами с ужасающей регулярностью. Пиком этих французо-шотландских разногласий стал кусок пиццы, кинутый в сэра Алекса из раздевалки «Арсенала» в 2004 году. Вот как Эшли Коул описывает этот эпизод в своей биографии: «Кусок пиццы пролетел над моей головой и приземлился точно на лицо Ферги. Эхо разнеслось по туннелю, и все прекратили драться. Время остановились. Десятки вытаращенных пар глаз следили, как эта пицца проскользила по его знаменитому красновато-коричневому лицу и оказалась на красивом темном костюме. Я подумал, что Фергюсон взорвется, но он просто ушел в раздевалку, стряхивая крошки с воротника». Понять такую реакцию игроков «Арсенала», устроивших потасовку в подтрибунном помещении после финального свистка, можно: в том матче «МЮ» прервал 49-матчевую беспроигрышную серию «канониров».

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Моуринью и сэра Алекса всегда что-то связывало. Во-первых, взаимное уважение и схожий тренерский стиль. «Смотря, как Жозе прыгает по бровке, я видел себя. Люди, выражающие эмоции, вызывают у меня уважение – им не все равно», — так описывает Фергюсон свое отношение к португальцу в автобиографии. Во-вторых, один общий противник.Но если француз и шотландец привыкли жалить друг друга на пресс-конференциях и в газетах, то с Моуринью Венгер схлестнулся прямо во время матча. Произошло это в октябре 2014 года, когда после грубого нарушения Ивановича на Алексисе Санчесе два тренера решили позаниматься рукоприкладством. «На стадионе две технические зоны. Он зашел в мою. Если бы он давал инструкции своим игрокам, то нет проблем, но он советовал судье удалить Ивановича. Это нечестно. Думаю, в том эпизоде вы могли увидеть настоящего Арсена Венгера — борца за справедливость», — заявил Моуриньо после матча.

Взаимоотношения между главными тренерами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» не ограничиваются одними толканиями. Это целая мыльная опера, длящаяся уже более 12 лет и включающая в себя море желчи и издевок. Поэтому совершенно естественно, что вся футбольная общественность рассматривала предстоящую встречу на «Эмирейтс» сквозь призму конфронтации между Венгером и Моуринью. Но, к разочарованию английских таблоидов, ни француз, ни португалец не взбудоражили публику искрометными высказываниями. Это и понятно, наставникам сейчас не до глупой ругани в прессе. Обе команды находятся в удручающем турнирном положении и далеки от 4 места, позволяющего квалифицироваться в Лигу чемпионов. И если «Манчестер Юнайтед» еще имеет шансы пролезть в самый престижный футбольный клубный турнир через лигоевропейскую лазейку, то «Арсенал», скорее всего, будет довольствоваться лишь этой самой Лигой Европы.

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Уже при объявлении стартовых составов стало понятно, на что сделал ставку Жозе Моуринью. 19-летний дебютант, Уэйн Руни в центре нападения (до чего докатились) и Майкл Кэррик вместо Поля Погбы–все указывало на то, что португалец решил поберечь силы перед ответным полуфиналом Лиги Европы с «Сельтой». Венгер же в пятый раз подряд решил сыграть по схеме 3-4-3, где на этот раз роль фулбеков выполняла пара Гиббс-Окслейд-Чемберлен. Надо признать, справились они на «отлично», особенно последний. Номинальный вингер, несмотря на явную прямолинейность в более «тонких» игровых ситуациях, выглядит очень прилично в роли футболиста, закрывающего всю бровку. Особенно бросаются в глаза оборонительные способности Окслейда-Чемберлена: 4 заблокированных паса/удара, 4 отбора и 1 вынос. Конечно, такая активность в первую очередь обуславливается позицией, обязывающей выполнять огромный объем работы. Но 23-летний футболист прекрасно справляется со своей задачей. А вкупе с двумя голевыми передачами англичанина можно смело назвать лучшим игроком воскресного матча.

Не разочаровал и Гранит Джака. Травма Касорлы и переход на модуль с тремя защитниками нагрузили швейцарца работой по полной. Сегодняшняя роль, которую выполняет 24-летний полузащитник в «Арсенале», наиболее раскрывает его игровой потенциал, позволяя футболисту продвигать мяч вперед в первую очередь за счет среднего и длинного паса, а не дриблинга. Происходит это из-за того, что в схемах с тремя защитниками фулбеки имеют тенденцию располагаться вдоль боковой линии и, растягивая оборону соперника, врываться в свободные зоны у угловых флажков. Задача Джаки – доставить туда мяч. Помимо швейцарца, огромное влияние на организацию атак «канониров» оказал Алексис Санчес. Чилиец частенько опускался ближе к центральному кругу и выполнял множество проникающих передач в штрафную. После одной из таких Уэлбек мог забить самый красивый гол в своей карьере. Но удар через себя у англичанина не получился. Помешала нехватка координации. Да и боковой судья, к тому же, зафиксировал спорный офсайд.

Победа «Арсенала» со счетом 2:0 позволила Арсену Венгеру в первый раз одержать победу над своим извечным соперником в рамках чемпионата Англии. Жозе Моуринью не смог не сыронизировать по этому поводу: «Пускай «канониры» немного порадуются. Это первый случай, когда после моего приезда болельщики «Арсенала» не плачут». Будьте уверены, ответ не заставит себя долго ждать. Тем не менее, всем уже ясно, что те горячие деньки лондонских кулачных боев остались в прошлом. И кажется, историю противостояния Арсена Венгера с Моуринью ждет та же участь, что и с Алексом Фергюсоном. А именно вино, совместный ужин и признание во всеуслышание, что все эти обидные фразы – от понимания возможности победы над этим со стороны забавным французским стариком лишь при помощи залпа из всех орудий.

Английская Премьер-Лига. 36-й тур.

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – 2:0 (0:0)

Лондон. 7 мая.

Стадион: «Эмирэйтс». 60055 зрителей.

Судья: Андре Марринер (Бирмингем)

«Арсенал»: Чех, Гиббс, Монреаль, Косельни, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Джака (Коклен, 76), Рэмси, Озил, Уэлбек (Жиру, 84), Санчес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Туанзебе, Дармиан, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мхитарян (Лингард, 61), Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (МакТоминай, 84), Руни, Марсьяль.

Голы: 1:0 – Джака (54), 2:0 – Уэлбек (57).

Предупреждение: Косельни (67).

9 (4) удары (в створ) 10 (4)

5 угловые 9

2 офсайды 4

13 фолы 8

50 % владения мячом 50

Фото: Global Look Press

Текст: Никита Поляков