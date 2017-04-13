Вверх тормашками. 5 чемпионатов, где играют по системе «весна–осень»

Когда в Англии и Италии уже можно говорить о заочном чемпионе, в Норвегии или Швеции турнирная таблица еще пуста. Еженедельник «Футбол» – о старте лиг, которые продолжают играть по схеме «весна–осень».

Страна: Норвегия

Лига: Типпелига

Стартует: 1 апреля

Количество команд: 16 (2 круга)

Действующий чемпион: «Русенборг»

Главная звезда: Никлас Бендтнер (29 лет, нападающий «Русенборга», датский Балоттелли)

Уже два года, как «Русенборг» вернул свое господство в норвежском чемпионате: клуб защитил титул и стал чемпионом страны в 24-й раз. В этом сезоне команде не сможет помочь главный бомбардир турнира – датчанин Кристиан Гюткьер, ушедший в «Мюнхен 1860». Именно этот парень сфотографировался голышом с кубком и поделился радостью с подписчиками. Фанатам «Русенборга» не стоит отчаиваться. На место этого датчанина пришел другой, куда более знаменитый любитель скандалов и неловких моментов – Никлас Бендтнер. В Норвегии его выходками никого не удивишь. Тут придется играть.

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Помимо таких личностей в Типпелиге можно найти кучу молодых дарований. Одним из них в свое время стал Мартин Эдегор, перешедший в 16 лет из «Стремсгодсета» прямиком в мадридский «Реал». В норвежском «Одде» своей очереди ждет нападающий Рафик Зехнени. Пару лет назад об игроке громко отзывался Матс Хуммельс. В отборочном туре Лиги Европы чемпиону мира пришлось все 90 минут охранять 17-летнего паренька, стремящегося поразить ворота «Боруссии» Д.

Пока в турнирной таблице без шансов для соперников лидирует «Русенборг», норвежцы развлекаются, как могут. В прошлом году тренер норвежского клуба «Нордстранд» предложил девушкам своих игроков почаще беременеть от Ибрагимовича, Роналду и Гаскойна, чтобы укрепить гены топ-футболистов и экономить на трансферах. После таких слов футбольные агенты вздрогнули.

Страна: Исландия

Лига: Пепсидейльд карла

Стартует: 30 апреля

Количество команд: 12 (2 круга)

Действующий чемпион: «Хабнарфьордюр»

Главная звезда: Орри Сигурдур Омарссон (22 года, защитник ФК «Валюр», один из основных кандидатов на переезд в Европу).

Пока Гари Линекер неугомонно язвит, что в Исландии вулканов больше, чем профессиональных футболистов, островитяне успешно превращают самую популярную в мире игру в национальный культ со своим, исландским, романтизмом. И даже стадионы на живописных горных фонах имеют самого настоящего гегемона: действующий чемпион «Хабнарфьордюр» не опускался ниже 2-го места уже 14 лет подряд и за это время суммарно выиграл 23 трофея. Однако каждый их титул – результат тренировок и характера. Они не штампуют чемпионства, как немецкий и испанские гранды, а интрига, как правило, жива до последних туров.

Исландия – страна, работающая исключительно на экспорт. Любой хоть как-то засветившийся футболист сразу же покидает холодный остров и переезжает в более престижный чемпионат. Так и один из лучших бомбардиров прошлого сезона Кристин Сигурдссон покинул «Валюр», и именитому клубу придется найти замену в лице более молодых исполнителей. С «Валюром» связана одна интересная история. Однажды столичный клуб тренировал советский специалист: в 1973 году экс-полузащитник московского «Локомотива» Юрий Ильичев переехал в Исландию, где встал у руля «Валюра», привел его к чемпионству и к двум национальным кубкам, а впоследствии даже возглавил сборную Исландии, став первым и единственным отечественным специалистом, работавшим с европейской сборной.

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В последние годы об исландском футболе слышно все больше: чудо островитян на Евро-2016, удивительные празднования голов от ребят из «Стьярнана», буквально захватившие YouTube своими миниатюрами: товарищи по команде запросто могут поздравить отличившегося футболиста имитацией туалета своими телами и дать ему «справить нужду» под бурные овации болельщиков.

Страна: Швеция

Лига: Аллсвенскан

Количество команд: 16

Действующий чемпион: «Мальме»

Главная звезда: Юнас Ульссон (34 года, защитник «Юргордена», 9 лет провел в Англии)

В прошлом сезоне хэйтеры «Мальме» были подавлены: «голубые» вернули себе титул чемпиона после двух лет разлуки, а нападающий Видар Кьяртанссон провел убойный сезон. Четырнадцать голов в 20 матчах – эти бомбардирские успехи помогли форварду вызвать интерес у «Маккаби». Теперь викинг приводит в восторг Израиль, а руководство «Мальме» так и не нашло ему замены.

Местным любителям футбола безразличен уход яркого игрока, ведь все ждут камбэка Юнаса Ульссона на родину. Когда-то защитник был знатным грубияном лиги, а на его жесткость жаловались лучшие форварды страны. Но 9 лет игры в АПЛ изменили Ульссона: теперь он надежный центрдэф, выполняющий огромное количество успешных отборов мяча. С его приходом «Юргорден» рассчитывает выстроить лучшую оборону во всей Скандинавии и вообще доверяет звездным старичкам: в команде есть 36-летний Исакссон и 34-летний Чельстрем.

Пока одни шведские игроки готовы к битве за победу в чемпионате, другие приковывают внимание проявлением человеческих качеств. Так, футболист «Васалунда» Петер Магнуссон завязал шнурки окоченевшему игроку «Юргордена» Джуниору Зиндога во время матча. Африканец не успел привыкнуть к северному климату, но закаленный Петер «спас» соперника. Из-за этого поступка представителем третьего дивизиона заинтересовались топ-клубы королевства.

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Страна: Финляндия

Лига: Вейккауслиига

Стартовал: 5 апреля

Количество команд: 12 (3 круга)

Действующий чемпион: «Мариехамн»

Главная звезда: Микаэль Форсель (36 лет, нападающий ХИКа с опытом игры в «Челси» и «Ганновере»)

Местный гегемон ХИК намерен наконец-то вернуть себе былое величие. Двадцатисемикратный чемпион страны не может одержать победу в чемпионате вот уже второй год кряду. В прошлом сезоне ему это помешал сделать «Мариехамн», который стал чемпионом впервые в своей истории, а еще раньше – СИК, игроки которого также в первый раз подняли над головой заветный трофей. Страшно представить, но до этого хельсинкская банда побеждала в чемпионате 7 рад подряд.

Удивительно, но одним из лучших футболистов прошлого сезона стал 34-летний ветеран Низя Куки, сумевший за 25 игр наколотить 16 мячей, что много для данного турнира. Имеется тут и целая россыпь молодых талантов, среди которых затерялась даже пара англичан. Двадцатидвухлетний Роберт Тэйлор и Билли Айонс, что на год его старше, забили на двоих 24 мяча и так же располагались в списке лучших снайперов прошлого розыгрыша. До зимнего трансфертного окна играл в этом чемпионате и представитель России, причем на приличном уровне. Александр Кокко, уроженец Санкт-Петербурга, имеющий финские корни по отцу, свою юность и всю карьеру провел в стране тысячи озер. Два года назад финский россиянин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 17 мячей. Он даже вызывался в сборную Финляндии на товарищеский матч, однако сам все еще хочет выступать за сборную России, о чем неоднократно заявлял. Сейчас 29-летний Александр покоряет Австралию, выступая за «Ньюкасл Джетс».

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Интересно, что по статистике в Финляндии женщины интересуются футболом больше, чем мужчины, и ежегодный процент темпа роста популярности игры среди слабого пола превышает 10 процентов. А множество молодых игроков массово уезжают в чемпионаты Австрии, Германии и остальной Европы.

Страна: Белоруссия

Лига: Беларусбанк

Стартовал: 1 апреля

Количество команд: 16 (2 круга)

Действующий чемпион: «БАТЭ» Борисов

Главная звезда: Виталий Родионов (33 года, нападающий «БАТЭ», долгожитель клуба)

Чтобы полностью понимать экономическое состояние клубов белорусской высшей лиги, надо знать две цифры: бюджет бессменного чемпиона страны последних 11 лет «БАТЭ» составляет 5 млн евро. Это в два с половиной раза меньше, чем клуб заработал в еврокубках-2015/16 (13 млн). Вторая цифра: в среднем в год другие команды белорусской лиги тратят 1,5 млн евро.

Белорусская лига считается одной из самых возрастных в Европе. Главным ее звездам хорошо за 30. Например, Виталию Родионову, одному из лучших игроков в истории борисовского клуба, — 33. Теперь он будет феерить с результативным финским новичком Ессе Туоминеном. В «БАТЭ» как никогда много легионеров – целых 8 (по лимиту на поле теперь разрешено выходить пятерым, раньше – всего четырем). Имена остальных звезд белорусского футбола никому ничего не скажут. Разве что кто-то вспомнит вратаря «БАТЭ» Веремко или нападающего «Немана» Артема Концевого.

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Самое интересное в Белоруссии проходит за пределами поля. В местном футболе бушует скандал с договорными матчами. Несколько клубов и два с лишним десятка футболистов обвинены в сдаче игр — их имена официально опубликованы. Выяснилось, что купить матч в чемпионате Белоруссии стоит порядка 10 тыс. евро. Гонорары сдающих игры футболистов составляли около 1,5 тыс. евро.

Текст: Лидия Дидык, Вадим Павлов, Дмитрий Темников, Евгений Морозов, Никита Пронин

Фото: Global Look Press, Legion Media

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