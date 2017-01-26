Тюльпанная рассада. Пять открытий Луи ван Гала

Голландский специалист Луи ван Гал сообщил, что его тренерская деятельность подходит к концу. Король Луи берет годовую паузу, после чего примет финальное решение. Его многие не любят, над его философией иногда даже смеются. Но Ван Гал – один из тех редких тренеров, кто умеет разглядеть талант и сделать мировую звезду. Еженедельник «Футбол» составил краткий список тех игроков, чьи имена зажигал Луи Ван Гал.

Кто: Яри Литманен

Клуб: «Аякс», Нидерланды

Как и любой житель Амстердама, Луи мечтал прославлять «Аякс» в Европе, но дальше резервной команды не продвинулся. То, что не получилось у Ван Гала-полузащитника, в полной мере восполнил Ван Гал-тренер. Лео Бенхаккер с вечной сигарой в руке долго присматривался к ученику, но трудолюбивый Луи произвел впечатление «перфекциониста, контролирующего все до мелочей».

Футболистов, потакающих неспортивным желаниям, Бенхаккер прозвал поколением картошки фри. Термин забыли, когда в 1991-м Ван Гал стал самостоятельно руководить «Аяксом». Тотальная дисциплина и контроль — то, что раскрыло многообещающих Давидса, братьев Де Бур, Зеедорфа, Овермарса… В это же число вошел и Яри Литманен, доказавший, что футбол существует даже в Финляндии. До 14 лет Яри занимался хоккеем и даже делал успехи, но вместо коньков выбрал бутсы. Скауты «Аякса» разглядели финна в малоизвестном «МюПа». Щуплый, с надменным выражением лица форвард не впечатлял Луи. Поворотной стала травма Денниса Бергкампа, после которой Ван Гал осознал, что у него появился ярчайший нападающий.

После перехода Нелетучего голландца в «Интер» в «Аяксе» Литманену досталась лидерская «десятка», а вместе с ним прозвище Профессор.

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Кто: Хави

Клуб: «Барселона», Испания

Время Йохана Круиффа навсегда связало «Барселону» с голландским футболом. Начиная с 1997 года дело мэтра продолжил уже Луи ван Гал. Он привез в столицу Каталонии многих земляков, в том числе знакомых по «Аяксу». Но не меньшую работу проделал с академией «Барселоны».

Но главное, при Ван Гале раскрылся Хави. Мало кто мог удивить упрямого голландца, но не по годам техничному и «зоркому» полузащитнику это удалось. Уже в дебютном сезоне Хави сыграл в 26 матчах, а «Барселона» выиграла чемпионство. Пеп Гвардиола угасал, но полузащита «Барсы» не чувствовала себя осиротевшей – там появился юноша, который стал ключевым рычагом в «сине-гранатовом» механизме на долгие годы. «После первых тренировок Ван Гала я подумал: «Ну что за идиот!» Спустя неделю я одумался и принял его идеи. Я всегда буду благодарен этому тренеру», — признавался Хави.

В это же время Луи пытался укоротить львиную гриву Карлеса Пуйоля, который упорно отстаивал прическу и место в составе, подстриг Габри, а также поставил на ворота Пепе Рейну. В 2000-м Луи уходил из «Барсы» в сборную Голландии как победитель, а после провального отбора к ЧМ-2002 вернулся в Каталонию и упал до 12-го места. Но даже в сложный период при Ван Гале дебютировали Андреас Иньеста и Виктор Вальдес.

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Кто: Деми де Зеув

Клуб: «АЗ», Нидерланды

Алкмар для Ван Гала город знаковый. В местном «АЗ» он завершал игровую карьеру уже в статусе играющего тренера и правой руки Хана Бергера. После серии ударов по тренерскому самолюбию Луи вернулся в Амстердам техническим директором «Аякса». А затем, в 2005-м, стал главным тренером «АЗ» — скромного середняка, давно забывшего, что такое трофеи.

Для «АЗ» началась новая эпоха. 22 года «фермеры» не выходили в еврокубки – до сезона-2004/05, в котором едва не выбили «Спортинг» в полуфинале Кубка УЕФА. Тот самый, что ЦСКА обыграл уже в финале. Команде построили уютную 17-тысячную арену, пришел статусный тренер. В условиях жесткой экономии Луи стал заниматься любимым делом — искать ответы на игровые вопросы в системе клуба. Стейн Схарс, Гайс Лойринк, Юлиан Йеннер, Джермейн Ленс — Ван Гал штамповал новые кадры со скоростью профессионального фотоаппарата. Но ярче среди прочих выделялся Деми де Зеув. Знакомый по «Спартаку» как опорник, в «АЗ» он отвечал за все стандарты и «вспахивал» весь правый фланг. Лишь потом Луи разглядел в лысом пареньке костолома и перевел ближе к обороне.

В 1981 году звезде роттердамской «Спарты» Ван Галу было 30 лет. «АЗ» в том же сезоне впервые стал чемпионом и последующие 28 лет ничего не выигрывал. Бестрофейную традицию прервал Луи ван Гал со своими парнями, выиграв Эредивизие.

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Кто: Томас Мюллер

Клуб: «Бавария», Германия

В Германии Ван Гала ненавидели. Он заставил плакать Лусио, посадил на лавку Мартина Демикелиса, вынудил сбежать Луку Тони, дни до его увольнения считали Филипп Лам и Франк Рибери. Выходки голландца порой шокировали: однажды он спустил штаны перед всей командой, чтобы показать, что он «тренер с яйцами», а на презентации собственной методической книги Луи пригласил боссов мюнхенцев Карла-Хайнца Румменигге и Ули Хенесса и прилюдно сказал: «Обязательно прочтите, вам будет нелишне».

Но не все понимают, что во многом основу «Баварии», которая за последние 8 лет трижды выходила в финалы Лиги чемпионов, за недолгий срок поставил голландец. Именно Луи был вынужден опробовать номинального полузащитника Давида Алабу на левом краю обороны. Он же перевел Бастиана Швайнштайгера с фланга в центр и раскрыл Хольгера Бадштубера, так и не ставшего защитником мирового уровня из-за огромного количества травм. Но главное достижение голландца — Томас Мюллер. Его считали исключительно бомбардиром и планировали мариновать в арендах, но Ван Гал разглядел в немце игрока подыгрыша и поверил в него.

За один сезон Томас Мюллер прошел путь от резервиста из «Баварии-2» в третьей Бундеслиге до финалиста Лиги чемпионов и лучшего бомбардира ЧМ-2010 в ЮАР.

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Кто: Маркус Рэшфорд

Клуб: «Манчестер Юнайтед», Англия

Манчестер — пока последняя глава в тренерской саге Короля Луи, но, вероятно, не заключительная. После ухода на пенсию живой иконы «МЮ» сэра Алекса восполнить пустоту в быстрый срок невозможно. Фанаты надеялись, что Дэвид Мойес посвятит себя команде всего, как прежде «Эвертону», но расчет не оправдался. Поднимать «Юнайтед» доверили топ-тренеру.

Наравне с победой в Кубке Англии открытие Маркуса Рэшфорда считается главным достижением двухлетней работы голландца в «МЮ». В ноябре 2015 года, еще до дебюта вундеркинда, местная пресса требовала показать перспективного Джеймса Уилсона. Но на игру против «Уотфорда» Луи взял Маркуса, хоть и не выпустил, а на послематчевой пресс-конференции сказал: «На лавке у меня был Рэшфорд. Фантастический талант». Тогда пресса не придала этому никакого значения. Уже после дебюта в основе Маркус забивал чуть ли не в каждой игре. За год форвард побил несколько рекордов, съездил на Евро со сборной и стал брендом. До прихода Златана Ибрагимовича футболки с фамилией Маркуса были самыми продаваемыми.

Верно подметил Патрик Клюйверт: «Ван Галу не дали время построить клуб, но и у «МЮ» нет времени ждать». Луи оставил армию перспективных парней Моуринью. За два года при голландце дебютировало более 15 юношей в возрасте до 20 лет: от Кэмерона Бортуик-Джексона до Джо Райли.

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Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press