Сокровища «драконов». Пять главных талантов португальских клубов

Если вам нужен молодой атакующий игрок с хорошей техникой, адаптированный под топ-чемпионат, вы открываете составы португальской Суперлиги и тут же находите кандидатов. Цены на выращенные в Португалии таланты кусаются. Но качество подтверждено голами.

Кто: Андре Силва

Дата рождения: 06.11.1995

Амплуа: нападающий

Клуб: «Порту»

Андре Силва родился в маленьком городке Багуим-ду-Монте на окраине Порту и с 8 лет занимался в клубе «Салгейруш». Когда ему исполнилось 12, он попал в систему «Боавишты», но вскоре в клубе забраковали юного игрока. Тот, раздосадованный, вернулся домой и чуть не закончил с футболом. Однако в родном «Салгейруше» в него верили и уговорили не совершать опрометчивых поступков. И не зря: в 2011 году нападающим заинтересовался «Порту» и позвал его в свою академию. Поначалу там тоже не заладилось: «драконы» хотели сплавить парня в «Спортинг», но все изменил молодежный чемпионат Европы-2014, где Андре Силва дошел со сборной до финала, забив 5 мячей. Тогда руководство опомнилось и быстренько переподписало контракт на пять лет с суммой отступных в размере 25 млн евро.

В конце прошлого сезона Андре Силва завоевал место в стартовом составе «Порту», а в этом сезоне стал основной ударной силой «драконов». В Лиге чемпионов он забил 5 раз, а в текущем чемпионате Португалии – 15. Однако этот нападающий не зациклен на индивидуальных показателях. Силва отлично взаимодействует с партнерами и часто сам начинает атаки, а не заканчивает их. Именно эта разносторонность позволила молодому португальцу закрепиться в основе «Порту» и, что самое главное, заполучать доверие главного тренера сборной страны Фернанду Сантуша, который стал регулярно вызывать молодого игрока в национальную команду.

«Когда я уйду из сборной, Португалия останется в хороших руках – у нас есть великолепный форвард Андре Силва», — заявил Криштиану Роналду. Он уже попросил руководство «Реала» купить молодого игрока. Будущее у парня вырисовывается прекрасное: уже этим летом он приедет в Россию на Кубок конфедераций, а через год будет играть роль основного центрфорварда на ЧМ.

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Кто: Диогу Жота

Дата рождения: 04.12.1996

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Порту»

Диогу Жота попал в академию «Пасуш де Феррейра» еще в 16 лет и вскоре был переведен в первую команду. Он сумел отличиться уже в дебютном матче на Кубок Португалии, а чуть позже в одном из матчей чемпионата оформил дубль, став самым молодым автором гола в высшем дивизионе. И в этом он обошел самого Криштиану Роналду. В сезоне-2015/16 Жота стал лидером атак «Пасуша», сумев забить 12 мячей за эту скромную даже по португальским меркам команду. Естественно, успехи привели к тому, что игроком заинтересовались серьезные клубы. В их числе были команды АПЛ и Серии А, но в итоге игрок оказался в мадридском «Атлетико».

Купив его прошлым летом, испанцы тут же отдали Жоту в аренду «Порту». Несмотря на столь малый срок, проведенный в «Атлетико», юный талант все же успел забить один мяч – в товарищеском матче против «Кротоне». В Португалии же Жота раскрывается по-настоящему. Уже осенью в игре с «Насьоналом» он сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Порту». Дальше – больше. Сначала он закрепился в стартовом составе «драконов», затем забил гол «Лестеру» в Лиге чемпионов, а на данный момент на его счету 7 голов и 5 голевых передач в рамках чемпионата Португалии.

Вполне вероятно, что Диего Симеоне уже этим летом захочет вернуть молодого полузащитника в команду, что позволит нам увидеть парня совсем скоро в действии на полях Испании. Но у «Порту» есть право выкупа Диогу. Неудивительно, если они оставят этот самородок себе, а через какое-то время продадут в условную «Барселону» за хорошую сумму.

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Кто: Желсон Мартинш

Дата рождения: 11.05.1995

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Спортинг»

Мартинш родился в Кабо-Верде – бившей португальской колонии. Перебравшись в возрасте восьми лет в Лиссабон, был в «молодежке» «Бенфики», однако в 2010 перешел в академию «Спортинга», где и начался его стремительный прогресс. В сезоне-2015/16 после скандальной истории со звездой клуба Андре Каррильо, который был отстранен от команды и перебрался в «Бенфику», у молодого Желсона появился шанс играть в основе. Им он и воспользовался. Несмотря на то что первый его сезон не получился ярким и был похож скорее на адаптацию к высшей лиге, оставил он о себе вполне приятное впечатление. Острые передачи, желание постоянно брать игру на себя, хороший дриблинг – все это было у игрока уже тогда.

Мартинша хорошо могут помнить болельщики московского «Локомотива». Именно благодаря игре, в которой он отметился голом и голевой передачей, «Спортинг» разгромил «железнодорожников» в ответном матче Лиги Европы полтора года назад (4:2). А еще раньше игрок дебютировал в Лиге чемпионов в игре против ЦСКА.

Во втором для себя сезоне португалец показывает явный рост и прогресс. На протяжении всей осени и зимы прошлого года Желсона сватали в топ-клубы Европы. Скауты «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» пристально следили за молодым игроком и не раз выходили на «Спортинг» с просьбой отпустить полузащитника. Но пока 21-летний вингер полностью сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду и не желает слушать об интересе к нему других клубов. Сейчас на его счету 8 голевых передач и 5 мячей в чемпионате Португалии.

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Кто: Андрия Живкович

Дата рождения: 11.07.1996

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Бенфика»

Андрия Живкович – самая главная надежда сербского футбола прямо сейчас. Страна видит в нем своего Лионеля Месси, а Синиша Михалович восхищался парнем, когда ему было всего 16 и он играл в «молодежке» «Партизана». Будучи главным тренером сборной Сербии, тот позвал Андрию в команду, сделав его самым молодым игроком «белых орлов» в истории. Живкович обладает высокой скоростью, техникой, сравнимой с техникой того же Месси, хорошим ударом и нестандартным мышлением на поле, что делает его игру непредсказуемой.

Именно он стал главным триумфатором молодежного ЧМ-2015 в Новой Зеландии, приведя свою сборную к золотым медалям. А уже осенью этого же года полузащитник начал зажигать в Лиге Европы в составе «Партизана». На Хумской он стал настоящим героем. В свои 19 лет Живкович настолько запал в сердца местных ультрас, что те нарисовали его портрет на огромном баннере, который вывешивали чуть ли не на каждом матче.

В начале 2016 года игроку посыпались предложения от топ-клубов, а его отец устал отвечать на телефонные звонки. Звонили и из «Реала», предлагая лично ему 15 млн евро, но тот отказал, сказав, что не хочет ломать парню карьеру. Были еще «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» и «Бенфика», куда в итоге Живкович и перешел. На сегодняшний день у серба в активе 2 голевые передачи за 14 игр. Да, результат не впечатляет, но у игрока невероятный потенциал: «Реал» не будет интересоваться кем попало. Возможно, Андрию просто стоит сменить клуб, переехав, например, в Голландию. Или же просто подождать следующего сезона, когда он уже полностью адаптируется к новому для него футболу.

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Кто: Рубен Невеш

Дата рождения: 13.03.1997

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Порту»

Имя этого молодого человека уже давно у всех на слуху, несмотря на то что ему совсем недавно исполнилось 20. Всего за несколько лет Рубен Невеш из зеленого выпускника академии превратился в новую звезду «Порту», о которой теперь говорят не только в Португалии, но и в Европе. Появился он в команде еще в 8 лет, а в июле 2014-го Рубен получил приглашение от Хулена Лопетеги в основную команду. Там он сразу же впечатлил своей игрой, заручившись большим доверием команды и тренера. Первый гол на взрослом уровне игрок забил всего лишь через 11 минут после выхода на поле в дебютном матче за «драконов». Таким образом, в свои 17 лет и 5 месяцев Рубен Невеш стал самым молодым игроком в истории «Порту», которому удавалось поразить ворота соперника.

Удивительно, но спустя всего пять дней юниор побил рекорд Криштиану Роналду, став самым молодым португальским футболистом, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов. А в октябре 2015 года Рубен Невеш установил очередной рекорд ЛЧ: полузащитник был удостоен чести надеть капитанскую повязку в матче против «Маккаби», что сделало его самым молодым капитаном в истории турнира. Через месяц он уже играл в сборной Португалии, вызванный в нее на замену Жоау Моутинью, который на тот момент был травмирован.

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С уходом Лопетеги из «Порту» Невеш потерял место в стартовом составе, оттого в этом сезоне его появление на поле – невиданная редкость. Для топ-клубов это знак, ведь по нынешним меркам 40 млн евро отступных за такого игрока – это даже мало. Если учесть, что летом игроком интересовались «Барселона», «МЮ» и «Ливерпуль», скучать на банке в «Порту» ему осталось максиму до лета.

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press